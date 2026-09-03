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03. septembra 2026
Politici zbierajú politické body z útokov na novinárov. Toto volebné obdobie je podľa moderátorky JOJ 24 Lucie Stráňavovej jedno z najnáročnejších – ROZHOVOR
Tagy: Rozhovory
Lucia Stráňavová v rozhovore pre SITA okrem iného priblížila, na aké prekážky dnes novinári narážajú, s akým prístupom politikov sa potýkajú a porozprávala aj o svojej náročnej ceste v boji s vážnou ...
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3.9.2026 (SITA.sk) - Lucia Stráňavová v rozhovore pre SITA okrem iného priblížila, na aké prekážky dnes novinári narážajú, s akým prístupom politikov sa potýkajú a porozprávala aj o svojej náročnej ceste v boji s vážnou chorobou.
V politických diskusiách sa dokola striedajú tie isté tváre. Moderátorka relácie Analýzy 24 Lucia Stráňavová v rozhovore Štúdia SITA priznala, že aktuálne volebné obdobie je pre novinárov zatiaľ jedno z najnáročnejších. Priblížila, na aké prekážky dnes novinári narážajú, s akým prístupom politikov sa potýkajú a porozprávala aj o svojej náročnej ceste v boji s vážnou chorobou.
Moderátorka priblížila, že v aktuálnom volebnom období majú televízie veľmi obmedzené možnosti, ak ide o politické diskusie. Je totiž podľa nej veľmi málo politikov, ktorých posielajú do relácií, alebo takých, ktorí chcú ísť do diskusie. „Problém je aj v tom, a to nemyslím pejoratívne, že je málo politikov, ktorých reálne môžu poslať do médií bez toho, aby sa báli, čo povedia,“ doplnila moderátorka.
Médiám to podľa Stráňavovej vyčítajú aj samotní diváci. Pýtajú sa, prečo sú v diskusiách stále tí istí hostia. „No skrátka preto, lebo sú ochotní prísť a sú schopní niečo povedať k danej téme,“ dodala moderátorka. Nie je podľa jej slov výnimočné ani to, že sa politici v deň vysielania relácie rozhodnú, že nechcú alebo nemôžu prísť. „Prípadne, ak sa stane, že niekto môže, tak často musíme následne riešiť to, kto koho nemá rád a s kým si odmieta sadnúť do jedného štúdia,“ povedala Stráňavová.
Moderátorka televízie JOJ 24 podotkla, že samotné vzťahy v rámci vládnej koalície nie sú ideálne, čo sa následne prenáša aj do celkového negativizmu a postoju k novinárom. „To, čomu sú vystavovaní moji kolegovia a kolegyne považujem v dnešnej dobe za neprípustné,“ doplnila Stráňavová s tým, že politici zistili, že im útoky na novinárov prinášajú politické body. „Považujem to, dovolím si povedať, za veľmi krátkozraké a hlúpe. A to hovorím ako človek a ako žena“ dodala.
Podľa Stráňavovej sa už totiž prekročilo príliš veľa hraníc. „Ja netvrdím, že novinári sú vždy dokonalí, že nerobia chyby, ale pýtať sa je legitímna práca a povinnosť novinárov. A povinnosťou politika, voleného zástupcu ľudí, je odpovedať na tieto otázky. Nemá komentovať, či sú hlúpe, či sú hentaké, či sú onaké. Má odpovedať na otázku,“ zdôraznila novinárka s tým, že častokrát idú politici až do osobných útokov.
„Stalo sa to aj pri témach, kde politici hovorili o etickom kódexe, o tom, ako sa majú poslanci správať. A ak sa aj budú na mňa hnevať, alebo sa na mňa budú potom pozerať cez prsty, ja sa budem v rámci kolegiality, súdržnosti a vôbec aj sebaúcty, ohrádzať voči takýmto útokom a zastávať sa kolegov,“ uviedla Stráňavová s tým, že to je súčasne to, čo by sa nemali báť robiť ani mladí novinári. „Pretože my sa nemáme báť politikov. My sa máme správať slušne. A rovnako aj oni,“ doplnila.
Ako ďalej uviedla, novinári sa s politikmi nemusia mať radi. „Nepotrebujem, aby mi vyznávali lásku. To nečakajú, dúfam, ani oni odo mňa. Ja tu nie som na to, aby som ich mala rada. Ja som tu na to, aby som sa ich pýtala. To je moja práca,“ povedala Stráňavová.
Zároveň podotkla, že mnohé udalosti, ktoré sa stali, boli z veľkej časti premeškanou šancou na sebareflexiu na oboch stranách. „Mám totiž pocit, že sa tu očakáva sebareflexia len na jednej strane. Agresivita nezmizla, hrubý slovník, posudzovanie a zosmiešňovanie tiež nezmizli,“ dodala moderátorka.
Podľa Stráňavovej je v súčasnosti zarážajúce aj to, že sme sa dostali do štádia, keď sú za novinárov označovaní ľudia, ktorí robia PR koaličným politikom, ktorým robia asistentov a chodia s nimi, nevedno na základe čoho, na zahraničné služobné cesty.
„Áno, je rozhodnutím ministra a vlády, koho pozývajú, no myslím si, že je to zotieranie nastavených pravidiel a hraníc. A z môjho pohľadu v niektorých momentoch aj zneužívanie situácie a nálad,“ povedala Stráňavová s tým, že robenie PR, kladenie priateľských otázok či podsúvanie otázok, nie je novinárčina.
„A tam by som sa pýtala, kto komu píše otázky. A akým spôsobom vznikli niektoré rozhovory s respondentmi, ku ktorým sme sa my, novinári, nevedeli dostať. Samozrejme, nikoho týmto neodsudzujem. Každý má svoje svedomie a charakter. A je na rozhodnutí každého z nás, ako chceme žiť. Myslím si však, že základom, aj pri novinárskej práci, má byť etika,“ hovorí moderátorka.
Práve v tomto zmysle Lucia oceňuje vznik novinárskej organizácie, ktorá združuje novinárov a drží im chrbát. Práve v dnešnej dobe to má podľa nej veľké opodstatnenie. „Napríklad na sociálnych sieťach sa dnes stiera rozdiel medzi pravdou a nezmyslami. A hlavne je to v dobe, keď sa ľuďom nechce čítať a stačí im prečítať si titulok a majú pocit, že vedia, že majú názor a že im stačí to, že im algoritmy ponúkajú už len to, čo vyhľadávajú. Fakty tu strácajú zmysel,“ doplnila novinárka.
Lucia priznáva, že niekedy sa aj novinárom podarí sformulovať otázku nie zrovna najšťastnejšie. „Možno ja sama som niekedy položila z niekoho pohľadu hlúpu otázku. V kontexte niekedy novinár spracováva v hlave veľmi veľa informácií. Čiže sa môže stať, že otázku nepoloží najšťastnejšie,“ vysvetlila Stráňavová s tým, že je dôležitý aj tón, akým je otázka položená a ako je naformulovaná, a to presne preto, aby nevyznela ako útok.
„Politici by to ale hlavne nemali nikdy brať ako útok. Pretože ak sa pýtaš na nejaké peniaze, ktoré vyzerajú, že boli použité na iné účely, napríklad ako pri penziónoch, tak to je legitímna otázka. Kam sme sa to dostali, že sa to považuje za nejaký útok?“ zdôraznila moderátorka a zopakovala, že novinári si robia svoju prácu, a tou prácou je pýtať sa, či sa to politikom páči, alebo nie.
Vždy je tu podľa Stráňavovej aj možnosť, že politik povie, že nebude alebo nechce odpovedať, čo je ich právo. „Môžu sa otočiť a odísť bez osobných útokov, bez agresívnych útokov a bez poznámok. Pretože my novinári si tie poznámky nemôžeme dovoliť. A oni to robia aj počas svojich živých streamov na sociálnych sieťach, čo je pre ich sledovateľov vždy taký dobrý chlebík. Ešte si na tom vždy dobre zgustnú s tým, že ako dobre im ten politik naložil, dobre im dal!“ priblížila moderátorka, ktorá to však považuje za prvoplánové. „A ja stále hovorím jednu starú múdru vetu. Kto seje vietor, zožne búrku,“ uzavrela Stráňavová.
V rozhovore sa ďalej dozviete:
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Zdroj: SITA.sk - Politici zbierajú politické body z útokov na novinárov. Toto volebné obdobie je podľa moderátorky JOJ 24 Lucie Stráňavovej jedno z najnáročnejších – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
V politických diskusiách sa dokola striedajú tie isté tváre. Moderátorka relácie Analýzy 24 Lucia Stráňavová v rozhovore Štúdia SITA priznala, že aktuálne volebné obdobie je pre novinárov zatiaľ jedno z najnáročnejších. Priblížila, na aké prekážky dnes novinári narážajú, s akým prístupom politikov sa potýkajú a porozprávala aj o svojej náročnej ceste v boji s vážnou chorobou.
Moderátorka priblížila, že v aktuálnom volebnom období majú televízie veľmi obmedzené možnosti, ak ide o politické diskusie. Je totiž podľa nej veľmi málo politikov, ktorých posielajú do relácií, alebo takých, ktorí chcú ísť do diskusie. „Problém je aj v tom, a to nemyslím pejoratívne, že je málo politikov, ktorých reálne môžu poslať do médií bez toho, aby sa báli, čo povedia,“ doplnila moderátorka.
Médiám to podľa Stráňavovej vyčítajú aj samotní diváci. Pýtajú sa, prečo sú v diskusiách stále tí istí hostia. „No skrátka preto, lebo sú ochotní prísť a sú schopní niečo povedať k danej téme,“ dodala moderátorka. Nie je podľa jej slov výnimočné ani to, že sa politici v deň vysielania relácie rozhodnú, že nechcú alebo nemôžu prísť. „Prípadne, ak sa stane, že niekto môže, tak často musíme následne riešiť to, kto koho nemá rád a s kým si odmieta sadnúť do jedného štúdia,“ povedala Stráňavová.
Politické body z útokov na novinárov
Moderátorka televízie JOJ 24 podotkla, že samotné vzťahy v rámci vládnej koalície nie sú ideálne, čo sa následne prenáša aj do celkového negativizmu a postoju k novinárom. „To, čomu sú vystavovaní moji kolegovia a kolegyne považujem v dnešnej dobe za neprípustné,“ doplnila Stráňavová s tým, že politici zistili, že im útoky na novinárov prinášajú politické body. „Považujem to, dovolím si povedať, za veľmi krátkozraké a hlúpe. A to hovorím ako človek a ako žena“ dodala.
Podľa Stráňavovej sa už totiž prekročilo príliš veľa hraníc. „Ja netvrdím, že novinári sú vždy dokonalí, že nerobia chyby, ale pýtať sa je legitímna práca a povinnosť novinárov. A povinnosťou politika, voleného zástupcu ľudí, je odpovedať na tieto otázky. Nemá komentovať, či sú hlúpe, či sú hentaké, či sú onaké. Má odpovedať na otázku,“ zdôraznila novinárka s tým, že častokrát idú politici až do osobných útokov.
„Stalo sa to aj pri témach, kde politici hovorili o etickom kódexe, o tom, ako sa majú poslanci správať. A ak sa aj budú na mňa hnevať, alebo sa na mňa budú potom pozerať cez prsty, ja sa budem v rámci kolegiality, súdržnosti a vôbec aj sebaúcty, ohrádzať voči takýmto útokom a zastávať sa kolegov,“ uviedla Stráňavová s tým, že to je súčasne to, čo by sa nemali báť robiť ani mladí novinári. „Pretože my sa nemáme báť politikov. My sa máme správať slušne. A rovnako aj oni,“ doplnila.
Som tu na to, aby som sa pýtala
Ako ďalej uviedla, novinári sa s politikmi nemusia mať radi. „Nepotrebujem, aby mi vyznávali lásku. To nečakajú, dúfam, ani oni odo mňa. Ja tu nie som na to, aby som ich mala rada. Ja som tu na to, aby som sa ich pýtala. To je moja práca,“ povedala Stráňavová.
Zároveň podotkla, že mnohé udalosti, ktoré sa stali, boli z veľkej časti premeškanou šancou na sebareflexiu na oboch stranách. „Mám totiž pocit, že sa tu očakáva sebareflexia len na jednej strane. Agresivita nezmizla, hrubý slovník, posudzovanie a zosmiešňovanie tiež nezmizli,“ dodala moderátorka.
Robenie PR politikom nie je novinárčina
Podľa Stráňavovej je v súčasnosti zarážajúce aj to, že sme sa dostali do štádia, keď sú za novinárov označovaní ľudia, ktorí robia PR koaličným politikom, ktorým robia asistentov a chodia s nimi, nevedno na základe čoho, na zahraničné služobné cesty.
„Áno, je rozhodnutím ministra a vlády, koho pozývajú, no myslím si, že je to zotieranie nastavených pravidiel a hraníc. A z môjho pohľadu v niektorých momentoch aj zneužívanie situácie a nálad,“ povedala Stráňavová s tým, že robenie PR, kladenie priateľských otázok či podsúvanie otázok, nie je novinárčina.
„A tam by som sa pýtala, kto komu píše otázky. A akým spôsobom vznikli niektoré rozhovory s respondentmi, ku ktorým sme sa my, novinári, nevedeli dostať. Samozrejme, nikoho týmto neodsudzujem. Každý má svoje svedomie a charakter. A je na rozhodnutí každého z nás, ako chceme žiť. Myslím si však, že základom, aj pri novinárskej práci, má byť etika,“ hovorí moderátorka.
Práve v tomto zmysle Lucia oceňuje vznik novinárskej organizácie, ktorá združuje novinárov a drží im chrbát. Práve v dnešnej dobe to má podľa nej veľké opodstatnenie. „Napríklad na sociálnych sieťach sa dnes stiera rozdiel medzi pravdou a nezmyslami. A hlavne je to v dobe, keď sa ľuďom nechce čítať a stačí im prečítať si titulok a majú pocit, že vedia, že majú názor a že im stačí to, že im algoritmy ponúkajú už len to, čo vyhľadávajú. Fakty tu strácajú zmysel,“ doplnila novinárka.
Je otázka útokom?
Lucia priznáva, že niekedy sa aj novinárom podarí sformulovať otázku nie zrovna najšťastnejšie. „Možno ja sama som niekedy položila z niekoho pohľadu hlúpu otázku. V kontexte niekedy novinár spracováva v hlave veľmi veľa informácií. Čiže sa môže stať, že otázku nepoloží najšťastnejšie,“ vysvetlila Stráňavová s tým, že je dôležitý aj tón, akým je otázka položená a ako je naformulovaná, a to presne preto, aby nevyznela ako útok.
„Politici by to ale hlavne nemali nikdy brať ako útok. Pretože ak sa pýtaš na nejaké peniaze, ktoré vyzerajú, že boli použité na iné účely, napríklad ako pri penziónoch, tak to je legitímna otázka. Kam sme sa to dostali, že sa to považuje za nejaký útok?“ zdôraznila moderátorka a zopakovala, že novinári si robia svoju prácu, a tou prácou je pýtať sa, či sa to politikom páči, alebo nie.
Vždy je tu podľa Stráňavovej aj možnosť, že politik povie, že nebude alebo nechce odpovedať, čo je ich právo. „Môžu sa otočiť a odísť bez osobných útokov, bez agresívnych útokov a bez poznámok. Pretože my novinári si tie poznámky nemôžeme dovoliť. A oni to robia aj počas svojich živých streamov na sociálnych sieťach, čo je pre ich sledovateľov vždy taký dobrý chlebík. Ešte si na tom vždy dobre zgustnú s tým, že ako dobre im ten politik naložil, dobre im dal!“ priblížila moderátorka, ktorá to však považuje za prvoplánové. „A ja stále hovorím jednu starú múdru vetu. Kto seje vietor, zožne búrku,“ uzavrela Stráňavová.
V rozhovore sa ďalej dozviete:
- ako vyzerá práca v TV JOJ
- zákulisie relácie Analýzy 24
- ako vyzerá práca redaktora na vláde a v parlamente
- akou cestou moderátorka prešla odkedy jej diagnostikovali rakovinu pľúc
- prečo je potrebné o rakovine pľúc hovoriť a robiť osvetu
- čo pomáha človeku, ktorému diagnostikovali vážne ochorenie
- ako sa moderátorke po ochorení zmenil prístup k životu
Podcast
Rozhovory zo štúdia SITA
si môžete vypočuť aj v obľúbených aplikáciách:
Zdroj: SITA.sk - Politici zbierajú politické body z útokov na novinárov. Toto volebné obdobie je podľa moderátorky JOJ 24 Lucie Stráňavovej jedno z najnáročnejších – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Rozhovory
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