Štvrtok 28.5.2026
Meniny má Viliam
28. mája 2026
Európa nemôže byť neutrálnym sprostredkovateľom medzi Ruskom a Ukrajinou, vyhlásila Kallasová
Šéfka diplomacie EÚ zdôraznila, že únia stojí na strane Kyjeva a bráni vlastné bezpečnostné záujmy.
Európska únia (EÚ) nemôže vystupovať ako „neutrálny sprostredkovateľ“ medzi Ruskom a Ukrajinou, vyhlásila vo štvrtok šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová po rokovaní ministrov zahraničných vecí členských štátov o podmienkach prípadných budúcich rokovaní s Moskvou.
„Európa nikdy nebude neutrálnym sprostredkovateľom medzi Ruskom a Ukrajinou, pretože stojíme na strane Ukrajiny a bránime naše vlastné základné bezpečnostné záujmy,“ povedala Kallasová na tlačovej konferencii na Cypre.
Rozsiahla pomoc
Ministri diskutovali o tom, akú pozíciu by mala únia zaujať v prípade nových diplomatických iniciatív zameraných na ukončenie vojny.
Kallasová zdôraznila, že akékoľvek rokovania musia rešpektovať suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny.
Európska únia od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 poskytla Kyjevu rozsiahlu vojenskú, finančnú a humanitárnu pomoc a zároveň prijala viaceré balíky sankcií proti Rusku.
Členské štáty opakovane deklarovali, že mierové riešenie nemožno presadiť bez súhlasu Ukrajiny.
Tvrdá kritička
Bývalá estónska premiérka Kallasová patrí medzi najtvrdších kritikov Moskvy v rámci EÚ. Po nástupe do funkcie vysokej predstaviteľky EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku presadzuje pokračovanie vojenskej podpory Ukrajiny a posilňovanie európskej obrany proti ruskej hrozbe.
Zdroj: SITA.sk - Európa nemôže byť neutrálnym sprostredkovateľom medzi Ruskom a Ukrajinou, vyhlásila Kallasová
