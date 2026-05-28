28. mája 2026

Európa nemôže byť neutrálnym sprostredkovateľom medzi Ruskom a Ukrajinou, vyhlásila Kallasová


Tagy: Mierové rokovania Rusko-ukrajinský konflikt Sprostredkovanie Vojna na Ukrajine

Šéfka diplomacie EÚ zdôraznila, že únia stojí na strane Kyjeva a bráni vlastné bezpečnostné záujmy.



28.5.2026 (SITA.sk) - Šéfka diplomacie EÚ zdôraznila, že únia stojí na strane Kyjeva a bráni vlastné bezpečnostné záujmy.

Európska únia (EÚ) nemôže vystupovať ako „neutrálny sprostredkovateľ“ medzi Ruskom a Ukrajinou, vyhlásila vo štvrtok šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová po rokovaní ministrov zahraničných vecí členských štátov o podmienkach prípadných budúcich rokovaní s Moskvou.


„Európa nikdy nebude neutrálnym sprostredkovateľom medzi Ruskom a Ukrajinou, pretože stojíme na strane Ukrajiny a bránime naše vlastné základné bezpečnostné záujmy,“ povedala Kallasová na tlačovej konferencii na Cypre.



Rozsiahla pomoc


Ministri diskutovali o tom, akú pozíciu by mala únia zaujať v prípade nových diplomatických iniciatív zameraných na ukončenie vojny.



Kallasová zdôraznila, že akékoľvek rokovania musia rešpektovať suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny.


Európska únia od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 poskytla Kyjevu rozsiahlu vojenskú, finančnú a humanitárnu pomoc a zároveň prijala viaceré balíky sankcií proti Rusku.



Členské štáty opakovane deklarovali, že mierové riešenie nemožno presadiť bez súhlasu Ukrajiny.



Tvrdá kritička


Bývalá estónska premiérka Kallasová patrí medzi najtvrdších kritikov Moskvy v rámci EÚ. Po nástupe do funkcie vysokej predstaviteľky EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku presadzuje pokračovanie vojenskej podpory Ukrajiny a posilňovanie európskej obrany proti ruskej hrozbe.



