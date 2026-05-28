Štvrtok 28.5.2026
Meniny má Viliam
28. mája 2026
Moskva protestuje proti prevozu ostatkov ukrajinského nacionalistu Melnyka z Luxemburska
Rusko označilo znovupochovanie vodcu Organizácie ukrajinských nacionalistov za glorifikáciu nacizmu.
Rusko si vo štvrtok predvolalo luxemburského veľvyslanca pre exhumáciu telesných pozostatkov ukrajinského nacionalistického vodcu Andrija Melnyka, ktorého ostatky boli prevezené z Luxemburska na Ukrajinu.
Hlboké znepokojenie
Melnyka, ktorého Moskva považuje za kolaboranta nacistického Nemecka, v pondelok znovu pochovali pri Kyjeve so štátnymi poctami.
Kremeľ krok odsúdil a izraelský pamätník holokaustu Jad va-Šem uviedol, že je z rozhodnutia „hlboko znepokojený“.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že Luxembursku odovzdalo „dôrazný protest“. „Ruská strana vníma takéto kroky luxemburských úradov ako ignorovanie historickej pamäti miliónov obetí druhej svetovej vojny a ako spolupodieľanie sa na glorifikácii nacistov a ich pomocníkov,“ uviedlo ministerstvo. Luxemburské úrady sa bezprostredne nevyjadrili.
Zomrel v Nemecku
Andrij Melnyk bol lídrom jednej z frakcií Organizácie ukrajinských nacionalistov (OUN), ktorá bojovala proti sovietskej nadvláde a počas druhej svetovej vojny spolupracovala s nacistickým Nemeckom.
OUN pôsobila najmä v období od 30. do 50. rokov minulého storočia a podieľala sa aj na deportáciách a masakroch Židov a Poliakov.
Melnyk zomrel v Nemecku v roku 1964 vo veku 73 rokov a pochovaný bol v Luxembursku.
Zdroj: SITA.sk - Moskva protestuje proti prevozu ostatkov ukrajinského nacionalistu Melnyka z Luxemburska
