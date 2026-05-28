28. mája 2026

Moskva protestuje proti prevozu ostatkov ukrajinského nacionalistu Melnyka z Luxemburska


Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinská vláda Vojna na Ukrajine

Rusko označilo znovupochovanie vodcu Organizácie ukrajinských nacionalistov za glorifikáciu nacizmu.



28.5.2026 (SITA.sk) - Rusko označilo znovupochovanie vodcu Organizácie ukrajinských nacionalistov za glorifikáciu nacizmu.

Rusko si vo štvrtok predvolalo luxemburského veľvyslanca pre exhumáciu telesných pozostatkov ukrajinského nacionalistického vodcu Andrija Melnyka, ktorého ostatky boli prevezené z Luxemburska na Ukrajinu.



Hlboké znepokojenie


Melnyka, ktorého Moskva považuje za kolaboranta nacistického Nemecka, v pondelok znovu pochovali pri Kyjeve so štátnymi poctami.


Kremeľ krok odsúdil a izraelský pamätník holokaustu Jad va-Šem uviedol, že je z rozhodnutia „hlboko znepokojený“.


Ruské ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že Luxembursku odovzdalo „dôrazný protest“. „Ruská strana vníma takéto kroky luxemburských úradov ako ignorovanie historickej pamäti miliónov obetí druhej svetovej vojny a ako spolupodieľanie sa na glorifikácii nacistov a ich pomocníkov,“ uviedlo ministerstvo. Luxemburské úrady sa bezprostredne nevyjadrili.



Zomrel v Nemecku


Andrij Melnyk bol lídrom jednej z frakcií Organizácie ukrajinských nacionalistov (OUN), ktorá bojovala proti sovietskej nadvláde a počas druhej svetovej vojny spolupracovala s nacistickým Nemeckom.


OUN pôsobila najmä v období od 30. do 50. rokov minulého storočia a podieľala sa aj na deportáciách a masakroch Židov a Poliakov.


Melnyk zomrel v Nemecku v roku 1964 vo veku 73 rokov a pochovaný bol v Luxembursku.




Zdroj: SITA.sk - Moskva protestuje proti prevozu ostatkov ukrajinského nacionalistu Melnyka z Luxemburska © SITA Všetky práva vyhradené.

