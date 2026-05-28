Štvrtok 28.5.2026
Meniny má Viliam
28. mája 2026
Slovensko sa nemôže spoliehať len na autá, Raši hovorí o nových trhoch v Ázii – VIDEO
Slovenská ekonomika sa podľa predsedu parlamentu
Slovenská ekonomika sa podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho nemôže naďalej spoliehať len na automobilový priemysel a európske trhy. V čase rastúcich geopolitických rizík, colných sporov a spomaľovania nemeckej ekonomiky preto považuje za nevyhnutné hľadať nové exportné príležitosti mimo tradičných trhov. Jedným z hlavných smerov sa podľa neho stáva juhovýchodná Ázia.
Práve diverzifikácia exportu bola hlavnou témou Exportného klubu, ktorý zorganizovala Eximbanka v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Diskusie sa zúčastnili predstavitelia štátu, diplomacie aj európskych inštitúcií vrátane eurokomisára pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroša Šefčoviča.
Pozornosť sa obracia na juhovýchodnú Áziu
„Slovenský export sa nemôže spoliehať iba na autá a európsky trh. Ak chceme chrániť prácu a platy slovenských pracovníkov, musíme našu ekonomiku diverzifikovať a urobiť ju odolnejšou voči svetovým krízam,“ vyhlásil predseda parlamentu Richard Raši. Podľa neho sa každé väčšie ekonomické spomalenie v Nemecku alebo globálne obchodné konflikty veľmi rýchlo prenášajú aj do slovenskej ekonomiky a následne do peňaženiek domácností.
Pozornosť Slovenska sa preto čoraz viac obracia na región ASEAN, ktorý združuje viac ako 680 miliónov obyvateľov a patrí medzi najrýchlejšie rastúce ekonomické oblasti sveta. Podľa Rašiho ide o strategickú príležitosť najmä pre slovenské firmy pôsobiace v segmentoch s vyššou pridanou hodnotou. Perspektívne vidí oblasti jadrovej energetiky, zelených technológií, digitalizácie, zdravotníctva či obranného priemyslu.
Štát chce firmám pomôcť pri expanzii
Zároveň upozornil, že slovenské firmy by na vzdialené ázijské trhy nemali vstupovať bez podpory štátu. Vláda preto podľa neho buduje širšiu proexportnú infraštruktúru, ktorá má podnikateľom pomôcť pri expanzii do regiónu. Pripomenul, že koncom minulého roka Slovensko prijalo Strategickú koncepciu pre indopacifický región a v apríli otvorilo nové veľvyslanectvo v Kuala Lumpur. To má posilniť diplomatické a obchodné väzby v juhovýchodnej Ázii.
Raši zároveň pripomenul aj pripravované strategické partnerstvo s Vietnamom, ktoré má vytvoriť ďalší priestor pre slovenské firmy. Podľa neho už nejde len o diplomatické vzťahy, ale o konkrétnu ekonomickú agendu.
Významnú úlohu v tomto procese podľa predsedu parlamentu zohráva aj parlamentná diplomacia. „Moje prvé zahraničné cesty v tejto pozícii viedli do Číny a Japonska,“ uviedol Raši s tým, že ekonomická spolupráca bola hlavnou témou rokovaní so zahraničnými partnermi. Pripomenul aj nedávne prijatie prvého podpredsedu Stáleho výboru Všečínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov Li Hongzhonga v Bratislave.
Spojenie diplomacie, financovania aj firiem
Diskusia na Exportnom klube zároveň ukázala, že Slovensko chce pri expanzii do Ázie spojiť diplomatickú podporu štátu, financovanie cez Eximbanku a know-how domácich firiem. Podľa Rašiho práve koordinácia týchto troch pilierov môže rozhodnúť o tom, či sa slovenským exportérom podarí uspieť aj na náročných globálnych trhoch.
„Ak spojíme diplomatickú podporu štátu, silné nástroje Eximbanky a šikovnosť našich ľudí, dokážeme uspieť aj na tých najnáročnejších trhoch a zabezpečiť stabilnú budúcnosť pre Slovensko,“ uzavrel Richard Raši.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko sa nemôže spoliehať len na autá, Raši hovorí o nových trhoch v Ázii – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
