Pondelok 4.5.2026
Meniny má Florián
04. mája 2026
Európa „pochopila odkaz“ USA a zvyšuje angažovanosť, hovorí šéf NATO Mark Rutte
Aliancia reaguje na rozhodnutie Washingtonu stiahnuť časť vojakov z Nemecka a na napätie okolo vojny s Iránom. Európske krajiny podľa
Európske krajiny podľa generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho pochopili frustráciu amerického prezidenta Donalda Trumpa v súvislosti s vojnou proti Iránu a zvyšujú svoju angažovanosť.
Európa pochopila
Vyhlásenie prišlo po tom, čo Spojené štáty oznámili stiahnutie približne 5 000 vojakov z Nemecka.
„Európski lídri pochopili odkaz. Počuli ho jasne a zreteľne,“ uviedol Rutte pred rokovaniami s európskymi predstaviteľmi v Jerevane.
Zároveň priznal, že na americkej strane existuje „sklamanie“ z postoja niektorých európskych spojencov, ktorí odmietli zapojiť sa do vojenských operácií proti Iránu.
Logistická podpora
Rutte však zdôraznil, že Európa už podniká konkrétne kroky. „Európania zvyšujú svoje úsilie. Vidíme, že tieto krajiny teraz prostredníctvom bilaterálnych dohôd zabezpečujú logistickú podporu a podmienky pre nasadenie síl,“ povedal.
Rozhodnutie Washingtonu stiahnuť časť svojich jednotiek z Nemecka prichádza na pozadí rastúceho napätia medzi Spojenými štátmi a niektorými európskymi partnermi.
Trumpova kritika
Trump opakovane kritizoval spojencov za nedostatočnú podporu a naznačil, že USA prehodnocujú svoje vojenské rozmiestnenie v Európe. Krajiny NATO zároveň čelia tlaku na zvýšenie obranných výdavkov a väčší podiel na spoločnej bezpečnosti.
Diskusie o budúcnosti transatlantickej spolupráce sa tak prehlbujú v čase, keď konflikt na Blízkom východe a vojna na Ukrajine zvyšujú bezpečnostné riziká pre Európu.
Zdroj: SITA.sk - Európa „pochopila odkaz“ USA a zvyšuje angažovanosť, hovorí šéf NATO Mark Rutte © SITA Všetky práva vyhradené.
