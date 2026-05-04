Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 4.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Florián
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

04. mája 2026

Európa „pochopila odkaz“ USA a zvyšuje angažovanosť, hovorí šéf NATO Mark Rutte


Tagy: Americký prezident Generálny tajomník NATO Napätie na Blízkom východe Útok na Irán

Aliancia reaguje na rozhodnutie Washingtonu stiahnuť časť vojakov z Nemecka a na napätie okolo vojny s Iránom. Európske krajiny podľa



Zdieľať
armenia_europe_summit__247_ 676x451 4.5.2026 (SITA.sk) - Aliancia reaguje na rozhodnutie Washingtonu stiahnuť časť vojakov z Nemecka a na napätie okolo vojny s Iránom.

Európske krajiny podľa generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho pochopili frustráciu amerického prezidenta Donalda Trumpa v súvislosti s vojnou proti Iránu a zvyšujú svoju angažovanosť.



Európa pochopila


Vyhlásenie prišlo po tom, čo Spojené štáty oznámili stiahnutie približne 5 000 vojakov z Nemecka.


„Európski lídri pochopili odkaz. Počuli ho jasne a zreteľne,“ uviedol Rutte pred rokovaniami s európskymi predstaviteľmi v Jerevane.



Zároveň priznal, že na americkej strane existuje „sklamanie“ z postoja niektorých európskych spojencov, ktorí odmietli zapojiť sa do vojenských operácií proti Iránu.



Logistická podpora


Rutte však zdôraznil, že Európa už podniká konkrétne kroky. „Európania zvyšujú svoje úsilie. Vidíme, že tieto krajiny teraz prostredníctvom bilaterálnych dohôd zabezpečujú logistickú podporu a podmienky pre nasadenie síl,“ povedal.



Rozhodnutie Washingtonu stiahnuť časť svojich jednotiek z Nemecka prichádza na pozadí rastúceho napätia medzi Spojenými štátmi a niektorými európskymi partnermi.



Trumpova kritika


Trump opakovane kritizoval spojencov za nedostatočnú podporu a naznačil, že USA prehodnocujú svoje vojenské rozmiestnenie v Európe. Krajiny NATO zároveň čelia tlaku na zvýšenie obranných výdavkov a väčší podiel na spoločnej bezpečnosti.


Diskusie o budúcnosti transatlantickej spolupráce sa tak prehlbujú v čase, keď konflikt na Blízkom východe a vojna na Ukrajine zvyšujú bezpečnostné riziká pre Európu.




Zdroj: SITA.sk - Európa „pochopila odkaz“ USA a zvyšuje angažovanosť, hovorí šéf NATO Mark Rutte © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Generálny tajomník NATO Napätie na Blízkom východe Útok na Irán
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Merz povedal, že sa nevzdáva spolupráce s Trumpom
<< predchádzajúci článok
Fico potvrdil stretnutie so Zelenským na samite v Arménsku, témou bude tranzit energií aj ďalšia spolupráca – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 