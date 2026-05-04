|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 4.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Florián
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. mája 2026
Merz povedal, že sa nevzdáva spolupráce s Trumpom
Nemecký kancelár vyhlásil, že Trump rešpektuje jeho právo mať odlišné názory, aj keď „v tejto chvíli možno o niečo menej“. Nemecký ...
Zdieľať
4.5.2026 (SITA.sk) - Nemecký kancelár vyhlásil, že Trump rešpektuje jeho právo mať odlišné názory, aj keď „v tejto chvíli možno o niečo menej“.
Nemecký kancelár Friedrich Merz vyhlásil, že sa nevzdá spolupráce s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, a to napriek sporu medzi oboma lídrami v súvislosti s vojnou v Iráne.
„Nevzdávam sa úsilia o posilňovanie transatlantických vzťahov. Nevzdávam sa ani spolupráce s Donaldom Trumpom,“ povedal v nedeľu Merz pre verejnoprávnu stanicu ARD.
Merz sa snažil zľahčiť akékoľvek napätie vo vzťahu s Trumpom. Podľa neho napríklad náhle verejné oznámenie o stiahnutí piatich tisícov amerických vojakov zo základní v Nemecku nebolo prekvapením a nemalo by sa vnímať ako odveta.
„Možno je to trochu prehnané, ale nie je to nič nové,“ povedal nemecký kancelár.
Kritika americko-izraelskej vojny proti Iránu zo strany Merza a ďalších európskych lídrov Trumpa zjavne nahnevala. Najnovšia roztržka prišla po tom, ako Merz 27. apríla vyhlásil, že Irán pri rokovaniach „ponižuje“ Washington.
Vyvolalo to sériu ostrých reakcií z Washingtonu vrátane Trumpových poznámok, že Merz ako kancelár odvádza „hroznú“ prácu. Kancelár v nedeľu uviedol, že rozhodnutie USA o jednotkách nemá „žiadnu súvislosť“ s nedávnymi nezhodami.
Merz tiež naznačil, že plánované rozmiestnenie amerických striel Tomahawk s dlhým doletom v Nemecku, ktoré oznámil bývalý americký prezident Joe Biden, sa aspoň nateraz ruší.
Ako dôvod uviedol vyčerpanie zásob zbraní v dôsledku vojen v Iráne a na Ukrajine. Merz trval na tom, že naďalej podporuje Trumpov cieľ zabrániť Iránu získať jadrovú zbraň, aj keď kritizuje postup USA v tomto konflikte.
Merz vyhlásil, že Trump rešpektuje jeho právo mať odlišné názory, aj keď „v tejto chvíli možno o niečo menej“.
„To však nič nemení na tom, že som naďalej presvedčený, že Američania sú pre nás dôležitými partnermi, ba najdôležitejšími v Severoatlantickej aliancii,“ dodal kancelár.
Zdroj: SITA.sk - Merz povedal, že sa nevzdáva spolupráce s Trumpom © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecký kancelár Friedrich Merz vyhlásil, že sa nevzdá spolupráce s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, a to napriek sporu medzi oboma lídrami v súvislosti s vojnou v Iráne.
„Nevzdávam sa úsilia o posilňovanie transatlantických vzťahov. Nevzdávam sa ani spolupráce s Donaldom Trumpom,“ povedal v nedeľu Merz pre verejnoprávnu stanicu ARD.
Zľahčenie napätia
Merz sa snažil zľahčiť akékoľvek napätie vo vzťahu s Trumpom. Podľa neho napríklad náhle verejné oznámenie o stiahnutí piatich tisícov amerických vojakov zo základní v Nemecku nebolo prekvapením a nemalo by sa vnímať ako odveta.
„Možno je to trochu prehnané, ale nie je to nič nové,“ povedal nemecký kancelár.
Kritika americko-izraelskej vojny proti Iránu zo strany Merza a ďalších európskych lídrov Trumpa zjavne nahnevala. Najnovšia roztržka prišla po tom, ako Merz 27. apríla vyhlásil, že Irán pri rokovaniach „ponižuje“ Washington.
Vyvolalo to sériu ostrých reakcií z Washingtonu vrátane Trumpových poznámok, že Merz ako kancelár odvádza „hroznú“ prácu. Kancelár v nedeľu uviedol, že rozhodnutie USA o jednotkách nemá „žiadnu súvislosť“ s nedávnymi nezhodami.
Merz tiež naznačil, že plánované rozmiestnenie amerických striel Tomahawk s dlhým doletom v Nemecku, ktoré oznámil bývalý americký prezident Joe Biden, sa aspoň nateraz ruší.
Vyčerpané zásoby zbraní
Ako dôvod uviedol vyčerpanie zásob zbraní v dôsledku vojen v Iráne a na Ukrajine. Merz trval na tom, že naďalej podporuje Trumpov cieľ zabrániť Iránu získať jadrovú zbraň, aj keď kritizuje postup USA v tomto konflikte.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/utok-na-iran-a-napatie-na-blizkom-vychode-fotografie/">Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)
Merz vyhlásil, že Trump rešpektuje jeho právo mať odlišné názory, aj keď „v tejto chvíli možno o niečo menej“.
„To však nič nemení na tom, že som naďalej presvedčený, že Američania sú pre nás dôležitými partnermi, ba najdôležitejšími v Severoatlantickej aliancii,“ dodal kancelár.
Zdroj: SITA.sk - Merz povedal, že sa nevzdáva spolupráce s Trumpom © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pár kilometrov od Kremľa. Dron narazil do mrakodrapu v Moskve – FOTO, VIDEO
Pár kilometrov od Kremľa. Dron narazil do mrakodrapu v Moskve – FOTO, VIDEO
<< predchádzajúci článok
Európa „pochopila odkaz“ USA a zvyšuje angažovanosť, hovorí šéf NATO Mark Rutte
Európa „pochopila odkaz“ USA a zvyšuje angažovanosť, hovorí šéf NATO Mark Rutte