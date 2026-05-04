04. mája 2026

Merz povedal, že sa nevzdáva spolupráce s Trumpom


Tagy: americko-nemecké vzťahy Americký prezident Napätie na Blízkom východe Nemecký kancelár

4.5.2026 (SITA.sk) - Nemecký kancelár vyhlásil, že Trump rešpektuje jeho právo mať odlišné názory, aj keď „v tejto chvíli možno o niečo menej".


Nemecký kancelár Friedrich Merz vyhlásil, že sa nevzdá spolupráce s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, a to napriek sporu medzi oboma lídrami v súvislosti s vojnou v Iráne.

„Nevzdávam sa úsilia o posilňovanie transatlantických vzťahov. Nevzdávam sa ani spolupráce s Donaldom Trumpom,“ povedal v nedeľu Merz pre verejnoprávnu stanicu ARD.

Zľahčenie napätia


Merz sa snažil zľahčiť akékoľvek napätie vo vzťahu s Trumpom. Podľa neho napríklad náhle verejné oznámenie o stiahnutí piatich tisícov amerických vojakov zo základní v Nemecku nebolo prekvapením a nemalo by sa vnímať ako odveta.

„Možno je to trochu prehnané, ale nie je to nič nové,“ povedal nemecký kancelár.

Kritika americko-izraelskej vojny proti Iránu zo strany Merza a ďalších európskych lídrov Trumpa zjavne nahnevala. Najnovšia roztržka prišla po tom, ako Merz 27. apríla vyhlásil, že Irán pri rokovaniach „ponižuje“ Washington.

Vyvolalo to sériu ostrých reakcií z Washingtonu vrátane Trumpových poznámok, že Merz ako kancelár odvádza „hroznú“ prácu. Kancelár v nedeľu uviedol, že rozhodnutie USA o jednotkách nemá „žiadnu súvislosť“ s nedávnymi nezhodami.

Merz tiež naznačil, že plánované rozmiestnenie amerických striel Tomahawk s dlhým doletom v Nemecku, ktoré oznámil bývalý americký prezident Joe Biden, sa aspoň nateraz ruší.

Vyčerpané zásoby zbraní


Ako dôvod uviedol vyčerpanie zásob zbraní v dôsledku vojen v Iráne a na Ukrajine. Merz trval na tom, že naďalej podporuje Trumpov cieľ zabrániť Iránu získať jadrovú zbraň, aj keď kritizuje postup USA v tomto konflikte.



Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)




Merz vyhlásil, že Trump rešpektuje jeho právo mať odlišné názory, aj keď „v tejto chvíli možno o niečo menej“.

„To však nič nemení na tom, že som naďalej presvedčený, že Američania sú pre nás dôležitými partnermi, ba najdôležitejšími v Severoatlantickej aliancii,“ dodal kancelár.


Zdroj: SITA.sk - Merz povedal, že sa nevzdáva spolupráce s Trumpom © SITA Všetky práva vyhradené.

Pár kilometrov od Kremľa. Dron narazil do mrakodrapu v Moskve – FOTO, VIDEO
Európa „pochopila odkaz" USA a zvyšuje angažovanosť, hovorí šéf NATO Mark Rutte

