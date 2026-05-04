|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 4.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Florián
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. mája 2026
Fico potvrdil stretnutie so Zelenským na samite v Arménsku, témou bude tranzit energií aj ďalšia spolupráca – VIDEO
Tagy: Dodávky ropy z Ruska Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Premiér Slovenskej republiky slovensko-ukrajinské vzťahy tranzit plynu cez Ukrajinu Ukrajinský prezident
Formát spoločných rokovaní vlád považuje slovenský premiér za dobrý nástroj na podporu vzájomne výhodných projektov. Premiér Robert ...
Zdieľať
4.5.2026 (SITA.sk) - Formát spoločných rokovaní vlád považuje slovenský premiér za dobrý nástroj na podporu vzájomne výhodných projektov.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) cez víkend telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Dohodli sa, že sa stretnú počas samitu Európskeho politického spoločenstva v Arménsku. Ako predseda slovenskej vlády zdôraznil vo videu na sociálnej sieti, tranzit ropy a plynu cez Ukrajinu do strednej Európy cez slovenskú prepravnú sieť patrí medzi národné záujmy Slovenska, považuje tiež za potrebné neustále sa k tejto téme vracať pri každom stretnutí s ukrajinským politickým vedením.
V rámci stretnutia s ukrajinskou hlavou štátu chce Fico pripraviť ďalšie spoločné stretnutie slovenskej a ukrajinskej vlády aj vzájomné oficiálne návštevy.
„Vzťahy medzi mnou a ukrajinským prezidentom poznačujú diametrálne odlišné názory na viaceré témy, ako je vojna na Ukrajine, zastavený tranzit plynu či vojenské pôžičky. Je notoricky známe na celom svete, že som ako predseda vlády odmietol podporiť ostatnú 90 mld. vojnovú pôžičku Ukrajine a urobil som aj právne kroky, aby sa Slovensko na tejto pôžičke nezúčastnilo. Kto tvrdí, že to tak nie je, úmyselne zavádza a vyhľadáva konflikt,” uviedol premiér.
Rovnako prízvukoval, že Slovensko sa nezúčastní ani na ďalších avizovaných pôžičkách pre Ukrajinu. Dodal ale, že Ukrajina je sused Slovenska, čo nám podľa Fica prikazuje viesť dialóg, a tiež hľadať riešenia nepoškodzujúce ďalej slovensko-ukrajinské vzťahy. Formát spoločných rokovaní vlád považuje slovenský premiér za dobrý nástroj na podporu vzájomne výhodných projektov.
Premiér skonštatoval, že krátko po jeho telefonáte so Zelenským sa ozvali viacerí jeho (Ficovi) priaznivci, a tiež ako Ivan Korčok z PS aj predseda koaličnej SNS Andrej Danko.
„Politický vetroplašník Korčok sa nechal počuť, že účelom môjho telefonátu bolo prekryť katastrofálne dôsledky pripravovaného kladenia venca k hrobu neznámeho vojaka Červenej armády v Moskve 9. mája a stretnutia s ruským prezidentom. Vážený pán Korčok, vaša úžasná politologická úvaha má jeden háčik. O telefonický rozhovor ma požiadal ukrajinský prezident. V duchu vašej logiky mi teda chcel pomôcť s návštevou v Moskve a so stretnutím s prezidentom Vladimirom Putinom. Tu aspoň vidieť, aký ste politicky hlúpy a nadržaný za každú cenu zaútočiť, pričom si ani len neoveríte základné fakty,” odkázal Fico bývalému ministrovi zahraničných vecí.
Dodal, že Andreja Danka vyrušila poznámka, že Fico vidí viac výhod členstva Ukrajiny v EÚ ako nevýhod, no za podmienky, že Ukrajina tak ako iní adepti musí splniť všetky podmienky. „Členstvom Ukrajiny v EÚ sa koalícia nikdy nezaoberala, preto rešpektujem, že v koalícii môže existovať aj odmietavý postoj,” uviedol premiér a vyjadril tiež názor, že najviac budú proti členstvu Ukrajiny v EÚ tie štáty, ktoré ju najväčšími podporujú vo vojne proti Rusku. Považuje to za krutý paradox, s ktorým Ukrajina musí počítať.
„Ak Ukrajina po skončení vojny nebude mať perspektívu stabilného a demokratického rozvoja, tisíce žoldnierov s obrovskými vojenskými skúsenosťami, zbraňami všetkého druhu a bez perspektívy môžu hľadať východisko v organizovanom zločine a jeho prirodzenom presahu do EÚ, pričom najbližšie bude Slovensko, Poľsko a Maďarsko. Toto si naozaj neželám. Slovensko je bezpečná krajina, na rozdiel od nemeckých, francúzskych či belgických miest sa môžeme na Slovensku cítiť bezpečne a hoci to mnohí považujú za samozrejmosť, samozrejmosťou to nie,” uviedol.
Fico zdôraznil, že rozširovanie Únie musí pokračovať, myslí si, že EÚ potrebuje čerstvú krv a ďalší zdravý rozum. Rovnako dodal, že drží palce a podporuje Srbsko, Čiernu Horu či Albánsko, aby sa k Únii čo najrýchlejšie pridali, aj keď je podľa neho vidieť, že staré členské krajiny nie sú naklonené rozširovaniu a kladú mu neustále politické prekážky. „Veď sa len pozrime, čo robia so Srbskom. To je už nechutné,” dodal.
Zdroj: SITA.sk - Fico potvrdil stretnutie so Zelenským na samite v Arménsku, témou bude tranzit energií aj ďalšia spolupráca – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) cez víkend telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Dohodli sa, že sa stretnú počas samitu Európskeho politického spoločenstva v Arménsku. Ako predseda slovenskej vlády zdôraznil vo videu na sociálnej sieti, tranzit ropy a plynu cez Ukrajinu do strednej Európy cez slovenskú prepravnú sieť patrí medzi národné záujmy Slovenska, považuje tiež za potrebné neustále sa k tejto téme vracať pri každom stretnutí s ukrajinským politickým vedením.
Spoločné stretnutie
V rámci stretnutia s ukrajinskou hlavou štátu chce Fico pripraviť ďalšie spoločné stretnutie slovenskej a ukrajinskej vlády aj vzájomné oficiálne návštevy.
„Vzťahy medzi mnou a ukrajinským prezidentom poznačujú diametrálne odlišné názory na viaceré témy, ako je vojna na Ukrajine, zastavený tranzit plynu či vojenské pôžičky. Je notoricky známe na celom svete, že som ako predseda vlády odmietol podporiť ostatnú 90 mld. vojnovú pôžičku Ukrajine a urobil som aj právne kroky, aby sa Slovensko na tejto pôžičke nezúčastnilo. Kto tvrdí, že to tak nie je, úmyselne zavádza a vyhľadáva konflikt,” uviedol premiér.
Rovnako prízvukoval, že Slovensko sa nezúčastní ani na ďalších avizovaných pôžičkách pre Ukrajinu. Dodal ale, že Ukrajina je sused Slovenska, čo nám podľa Fica prikazuje viesť dialóg, a tiež hľadať riešenia nepoškodzujúce ďalej slovensko-ukrajinské vzťahy. Formát spoločných rokovaní vlád považuje slovenský premiér za dobrý nástroj na podporu vzájomne výhodných projektov.
O rozhovor požiadal Zelenskyj
Premiér skonštatoval, že krátko po jeho telefonáte so Zelenským sa ozvali viacerí jeho (Ficovi) priaznivci, a tiež ako Ivan Korčok z PS aj predseda koaličnej SNS Andrej Danko.
„Politický vetroplašník Korčok sa nechal počuť, že účelom môjho telefonátu bolo prekryť katastrofálne dôsledky pripravovaného kladenia venca k hrobu neznámeho vojaka Červenej armády v Moskve 9. mája a stretnutia s ruským prezidentom. Vážený pán Korčok, vaša úžasná politologická úvaha má jeden háčik. O telefonický rozhovor ma požiadal ukrajinský prezident. V duchu vašej logiky mi teda chcel pomôcť s návštevou v Moskve a so stretnutím s prezidentom Vladimirom Putinom. Tu aspoň vidieť, aký ste politicky hlúpy a nadržaný za každú cenu zaútočiť, pričom si ani len neoveríte základné fakty,” odkázal Fico bývalému ministrovi zahraničných vecí.
Krutý paradox
Dodal, že Andreja Danka vyrušila poznámka, že Fico vidí viac výhod členstva Ukrajiny v EÚ ako nevýhod, no za podmienky, že Ukrajina tak ako iní adepti musí splniť všetky podmienky. „Členstvom Ukrajiny v EÚ sa koalícia nikdy nezaoberala, preto rešpektujem, že v koalícii môže existovať aj odmietavý postoj,” uviedol premiér a vyjadril tiež názor, že najviac budú proti členstvu Ukrajiny v EÚ tie štáty, ktoré ju najväčšími podporujú vo vojne proti Rusku. Považuje to za krutý paradox, s ktorým Ukrajina musí počítať.
„Ak Ukrajina po skončení vojny nebude mať perspektívu stabilného a demokratického rozvoja, tisíce žoldnierov s obrovskými vojenskými skúsenosťami, zbraňami všetkého druhu a bez perspektívy môžu hľadať východisko v organizovanom zločine a jeho prirodzenom presahu do EÚ, pričom najbližšie bude Slovensko, Poľsko a Maďarsko. Toto si naozaj neželám. Slovensko je bezpečná krajina, na rozdiel od nemeckých, francúzskych či belgických miest sa môžeme na Slovensku cítiť bezpečne a hoci to mnohí považujú za samozrejmosť, samozrejmosťou to nie,” uviedol.
Fico zdôraznil, že rozširovanie Únie musí pokračovať, myslí si, že EÚ potrebuje čerstvú krv a ďalší zdravý rozum. Rovnako dodal, že drží palce a podporuje Srbsko, Čiernu Horu či Albánsko, aby sa k Únii čo najrýchlejšie pridali, aj keď je podľa neho vidieť, že staré členské krajiny nie sú naklonené rozširovaniu a kladú mu neustále politické prekážky. „Veď sa len pozrime, čo robia so Srbskom. To je už nechutné,” dodal.
Zdroj: SITA.sk - Fico potvrdil stretnutie so Zelenským na samite v Arménsku, témou bude tranzit energií aj ďalšia spolupráca – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dodávky ropy z Ruska Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Premiér Slovenskej republiky slovensko-ukrajinské vzťahy tranzit plynu cez Ukrajinu Ukrajinský prezident
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Európa „pochopila odkaz“ USA a zvyšuje angažovanosť, hovorí šéf NATO Mark Rutte
Európa „pochopila odkaz“ USA a zvyšuje angažovanosť, hovorí šéf NATO Mark Rutte
<< predchádzajúci článok
Keď chýba pár tisíc: Ako zvládnuť krátkodobý výpadok peňazí?
Keď chýba pár tisíc: Ako zvládnuť krátkodobý výpadok peňazí?