Putin považuje výsledok prezidentských volieb za prejav verejnej podpory jeho politiky

21.3.2024 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin sa vo štvrtok poďakoval Rusom za hlasovanie v prezidentských voľbách . V nich si zabezpečil ďalšie šesťročné obdobie, pričom výsledok bol v podstate daný ešte pred ich začiatkom.Výsledok volieb podľa Putina znamená „podporu politického a ekonomického smerovania krajiny, naše spoločné úspechy, ktoré by, samozrejme, mali byť ešte väčšie, ale aj teraz robia Rusko silnejším a nezávislejším".Ruský vodca sa Rusom prihovoril vo videu po tom, čo ústredná volebná komisia oznámila konečné oficiálne výsledky hlasovania.Putin podľa nich získal viac ako 76 miliónov hlasov, a teda 87 %. Je to jeho najvyšší počet za takmer 25 rokov, čo je pri moci. Trojica kandidátov zo strán spriatelených s Kremľom, ktorí pre Putina nepredstavovali hrozbu, získala medzi 3 až 4 % hlasov.Ruské prezidentské voľby sa uskutočnili 15. až 17. marca. Uskutočnili sa v čase najtvrdšieho záťahu na disent od čias Sovietskeho zväzu.Akákoľvek verejná kritika Putina alebo jeho vojny na Ukrajine je potláčaná, nezávislé médiá sú obmedzené a Putinov najhlasnejší kritik Alexej Navaľnyj vo februári zomrel v arktickom väzenskom tábore.Okrem toho, že Rusi nemali veľa kandidátov na výber, voľbám sa nemohli prizerať nezávislé monitorovacie organizácie a analytici poukazujú na vyššie riziko manipulácie pri hlasovaní cez internet.Aj keď o tom, že sa Putin vyhlási za víťaza, neboli pochybnosti, mnohí Rusi ukázali vzdor a napríklad na výzvu Navaľného spolupracovníkov prišli protestne do hlasovacích miestností v nedeľu na poludnie.Pred mnohými volebnými miestnosťami v Rusku aj na jeho veľvyslanectvách po celom svete sa v tom čase tiahli dlhé rady.