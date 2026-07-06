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06. júla 2026

Európa sa musí postaviť na vlastné nohy. Lídri budú v Ankare riešiť budúcnosť obrany, USA chcú ustúpiť do úzadia


Tagy: Americký prezident Obrana obranné plány Pentagon Zahraničie

Nemecko vedie tieto snahy, zatiaľ čo krajiny blízke Rusku už dosahujú cieľ NATO. Lídri najväčších vojenských mocností Európy a USA sa tento týždeň stretnú na samite



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sef nato mark rutte a americky prezident donald trump 676x451 6.7.2026 (SITA.sk) - Nemecko vedie tieto snahy, zatiaľ čo krajiny blízke Rusku už dosahujú cieľ NATO.

Lídri najväčších vojenských mocností Európy a USA sa tento týždeň stretnú na samite NATO v Ankare. Na samite budú diskutovať o potrebe, aby Európa prevzala väčšiu zodpovednosť za svoju vlastnú obranu.


Od začiatku druhého funkčného obdobia prezidenta Donalda Trumpa sa objavujú pochybnosti o jeho záväzku voči článku 5 zmluvy NATO o vzájomnej obrane, čo vyvoláva neistotu medzi spojencami. Trump opakovane kritizoval európskych spojencov najmä za ich reakciu na jeho vojnu proti Iránu, pričom oznámil plány na stiahnutie 5 000 amerických vojakov z Nemecka a zastavenie nasadenia ďalších v Poľsku, hoci tieto plány neskôr zmenil.


Pentagón tiež oznámil zníženie vojenských prostriedkov dostupných pre NATO a začal šesťmesačné prehodnocovanie svojich síl v Európe.



Európa zvyšuje obranné výdavky


Americký minister obrany Pete Hegseth uviedol, že USA sa zameriavajú na to, aby NATO bolo „vyváženou alianciou s Európou v čele svojej vlastnej obrany.“ Európske krajiny začali po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 zvyšovať vojenské rozpočty, pričom tlak zo strany Trumpa tieto snahy ešte urýchlil. Lídri NATO sa minulý rok dohodli na zvýšení výdavkov na obranu na 5 % HDP do roku 2035.



Nemecko vedie tieto snahy, zatiaľ čo krajiny blízke Rusku už dosahujú cieľ NATO. Podľa Claudie Majorovej z Nemeckého Marshallovho fondu Spojených štátov amerických ide o štrukturálne dlhodobú zmenu. Európa už dokáže vyplniť niektoré medzery v obranných plánoch NATO, no kľúčové prostriedky ako rakety s dlhým doletom si vyžadujú čas.



Cieľom je udržať USA v Aliancii


„Je jasné, že úloha USA sa mení a hlavná nádej je zvládnuť škody a získať predvídateľnosť,“ povedala Majorová. Napriek sporom a oznámeniam zatiaľ zmeny na poli nie sú dramatické. USA má v Európe stále približne 80 000 vojakov a existuje mnoho pro-NATO hlasov v USA, ktoré chcú ich zotrvanie.



Podľa druhého diplomata sa Aliancia pomaly transformuje a o niekoľko rokov bude Európa oveľa relevantnejšia. Nikto v NATO zatiaľ verejne nehovorí o tom, že by Európa mala ísť vlastnou cestou alebo nahradiť Alianciu. Na samite v Ankare lídri vyzvú na “silnejšiu Európu v silnom NATO“ a cieľom je udržať USA čo najviac zapojené. Európa môže čoraz viac integrovať Ukrajinu a jej skúsené sily do svojej bezpečnostnej architektúry. Cesta Ukrajiny do NATO je však zatiaľ zablokovaná a snahy sa sústreďujú na jej vstup do EÚ.


Zdroj: SITA.sk - Európa sa musí postaviť na vlastné nohy. Lídri budú v Ankare riešiť budúcnosť obrany, USA chcú ustúpiť do úzadia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Obrana obranné plány Pentagon Zahraničie
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