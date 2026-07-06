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06. júla 2026
Kľúčový svedok Andruskó je v kauze vraždy Kuciaka znovu na súde, vysvetľuje rozpory vo výpovediach
Andruskó si momentálne za podiel na vražde novinára odpykáva právoplatne uložený trest 15 rokov väzenia. V kauze vraždy investigatívneho novinára
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6.7.2026 (SITA.sk) - Andruskó si momentálne za podiel na vražde novinára odpykáva právoplatne uložený trest 15 rokov väzenia.
V kauze vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho v pondelok na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku znovu vypovedá kľúčový svedok Zoltán Andruskó.
Ten si momentálne za podiel na vražde novinára odpykáva právoplatne uložený trest 15 rokov väzenia. Andruskó už v rámci tretieho súdneho procesu týkajúceho sa vraždy novinára vypovedal v priebehu troch pojednávacích dní. Účelom jeho pondelkového predvolania z výkonu trestu je odstraňovanie rozporov medzi jeho novšími a staršími výpoveďami.
Zoltána Andruskóa vyšetrovacie orgány označili v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka za sprostredkovateľa medzi objednávateľkou a vykonávateľmi. Pôvodne bol v prípade obvinený spolu s Tomášom Szabóom, Miroslavom Marčekom, Alenou Zsuzsovou a podnikateľom Marianom Kočnerom.
Neskôr ho však vyčlenili na samostatné konanie, keďže po svojom zadržaní od začiatku spolupracoval s vyšetrovateľmi. Zároveň s prokurátorom uzavrel dohodu o vine a treste, v rámci ktorej mu pôvodne navrhovali trest 10 rokov väzenia. S tým však nesúhlasil senát Špecializovaného trestného súdu, ktorý na verejnom zasadnutí v decembri 2019 vyzval procesné strany na dohodu o vyššom treste.
Andruskó nakoniec súhlasil s 15-ročným trestom, ktorý si momentálne odpykáva. Na základe jeho výpovedí začalo aj trestné stíhanie v prípade prípravy vrážd prokurátorov, pričom v tejto veci má Andruskó momentálne prerušené trestné stíhanie.
V separátnom prípade Mestský súd Bratislava I uznal Andruskóa v septembri 2025 za vinného z účastníctva na zločine skrátenia dane a poistného. Zároveň súd upustil od uloženia súhrnného trestu. Trest 15 rokov väzenia pokladal totiž súd za dostatočný na ochranu spoločnosti a nápravu páchateľa.
Zdroj: SITA.sk - Kľúčový svedok Andruskó je v kauze vraždy Kuciaka znovu na súde, vysvetľuje rozpory vo výpovediach © SITA Všetky práva vyhradené.
V kauze vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho v pondelok na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku znovu vypovedá kľúčový svedok Zoltán Andruskó.
Ten si momentálne za podiel na vražde novinára odpykáva právoplatne uložený trest 15 rokov väzenia. Andruskó už v rámci tretieho súdneho procesu týkajúceho sa vraždy novinára vypovedal v priebehu troch pojednávacích dní. Účelom jeho pondelkového predvolania z výkonu trestu je odstraňovanie rozporov medzi jeho novšími a staršími výpoveďami.
Sprostredkovateľ medzi objednávateľkou a vykonávateľmi
Zoltána Andruskóa vyšetrovacie orgány označili v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka za sprostredkovateľa medzi objednávateľkou a vykonávateľmi. Pôvodne bol v prípade obvinený spolu s Tomášom Szabóom, Miroslavom Marčekom, Alenou Zsuzsovou a podnikateľom Marianom Kočnerom.
Neskôr ho však vyčlenili na samostatné konanie, keďže po svojom zadržaní od začiatku spolupracoval s vyšetrovateľmi. Zároveň s prokurátorom uzavrel dohodu o vine a treste, v rámci ktorej mu pôvodne navrhovali trest 10 rokov väzenia. S tým však nesúhlasil senát Špecializovaného trestného súdu, ktorý na verejnom zasadnutí v decembri 2019 vyzval procesné strany na dohodu o vyššom treste.
15-ročný trest
Andruskó nakoniec súhlasil s 15-ročným trestom, ktorý si momentálne odpykáva. Na základe jeho výpovedí začalo aj trestné stíhanie v prípade prípravy vrážd prokurátorov, pričom v tejto veci má Andruskó momentálne prerušené trestné stíhanie.
V separátnom prípade Mestský súd Bratislava I uznal Andruskóa v septembri 2025 za vinného z účastníctva na zločine skrátenia dane a poistného. Zároveň súd upustil od uloženia súhrnného trestu. Trest 15 rokov väzenia pokladal totiž súd za dostatočný na ochranu spoločnosti a nápravu páchateľa.
Zdroj: SITA.sk - Kľúčový svedok Andruskó je v kauze vraždy Kuciaka znovu na súde, vysvetľuje rozpory vo výpovediach © SITA Všetky práva vyhradené.
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