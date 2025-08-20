Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

20. augusta 2025

Európa sa „neokrôchane“ pokúša zmeniť postoj Trumpa k Ukrajine, vyhlásil Lavrov


Tagy: Mierové rokovania vojna na Ukrajine

malaysia_asean_57932 676x451 20.8.2025 (SITA.sk) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v stredu obvinil európskych lídrov z „neokrôchaných pokusov“ zmeniť postoj amerického prezidenta Donalda Trumpa k Ukrajine. „Videli sme len agresívnu eskaláciu situácie a dosť neokrôchané pokusy zmeniť postoj amerického prezidenta,“ povedal s odkazom na Trumpovo pondelkové stretnutie s európskymi lídrami a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. „Od Európanov sme tam nepočuli žiadne konštruktívne nápady,“ dodal.


Lavrov zároveň vyhlásil, že diskusia o akýchkoľvek západných bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu bez ruského zapojenia je „cestou nikam“. „Nemôžeme súhlasiť s tým, že sa teraz navrhuje riešiť otázky kolektívnej bezpečnosti bez Ruskej federácie,“ povedal novinárom.

Americký prezident Donald Trump, ktorý v pondelok hovoril s ruským vodcom, uviedol, že Putin súhlasil so stretnutím s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a prijatím niektorých západných bezpečnostných záruk pre Ukrajinu. Podľa Lavrova však Putin v telefonáte Trumpovi povedal len to, že „zváži zvýšenie úrovne“ rozhovorov. Akýkoľvek samit medzi Putinom a Zelenským „musí byť pripravený čo najdôkladnejšie“, aby stretnutie neviedlo k „zhoršeniu“ situácie v súvislosti s konfliktom, vyhlásil Lavrov. Podľa jeho slov „konfrontačný postoj Západu, postoj pokračovania vojny, nenachádza pochopenie u súčasnej americkej administratívy, ktorá... sa snaží pomôcť odstrániť základné príčiny konfliktu“.


Zdroj: SITA.sk - Európa sa „neokrôchane“ pokúša zmeniť postoj Trumpa k Ukrajine, vyhlásil Lavrov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mierové rokovania vojna na Ukrajine
