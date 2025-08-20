Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zo zahraničia

20. augusta 2025

Ruský generálporučík po ukrajinskom údere na jeho konvoj prišiel o ruku a nohu


Tagy: Kurská oblasť ukrajinský útok vojna na Ukrajine

Ukrajinské špeciálne sily zverejnili video z operácie, pri ktorej vážne zranili zástupcu veliteľa ruskej skupiny vojsk Sever generálporučíka Esedullu Abačeva. Generála letecky prepravili do Moskvy, kde mu údajne ...



russia_ukraine_war_31854 1 676x451 20.8.2025 (SITA.sk) - Ukrajinské špeciálne sily zverejnili video z operácie, pri ktorej vážne zranili zástupcu veliteľa ruskej skupiny vojsk Sever generálporučíka Esedullu Abačeva. Generála letecky prepravili do Moskvy, kde mu údajne museli pre zranenia amputovať ruku a nohu. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.


Ukrajinci zasiahli konvoj s generálom na ceste Ryľsk - Chomutovka päť kilometrov od mesta Ryľsk v ruskej Kurskej oblasti v noci zo 16. na 17. augusta.

Po odštartovaní rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu Abačev velil takzvanému 2. armádnemu zboru Ľudových milícií „Luhanskej ľudovej republiky“. Dával priame rozkazy bombardovať obce v Luhanskej oblasti do ich úplného zničenia.


Zdroj: SITA.sk - Ruský generálporučík po ukrajinskom údere na jeho konvoj prišiel o ruku a nohu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kurská oblasť ukrajinský útok vojna na Ukrajine
nasledujúci článok >>
Európa sa „neokrôchane“ pokúša zmeniť postoj Trumpa k Ukrajine, vyhlásil Lavrov
<< predchádzajúci článok
Pátranie po mužovi zo Svitu sa skončilo tragicky, našli ho bez známok života v lesnom poraste

