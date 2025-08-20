|
Ruský generálporučík po ukrajinskom údere na jeho konvoj prišiel o ruku a nohu
Ukrajinské špeciálne sily zverejnili video z operácie, pri ktorej vážne zranili zástupcu veliteľa ruskej skupiny vojsk Sever generálporučíka Esedullu Abačeva. Generála letecky prepravili do Moskvy, kde mu údajne ...
20.8.2025 (SITA.sk) - Ukrajinské špeciálne sily zverejnili video z operácie, pri ktorej vážne zranili zástupcu veliteľa ruskej skupiny vojsk Sever generálporučíka Esedullu Abačeva. Generála letecky prepravili do Moskvy, kde mu údajne museli pre zranenia amputovať ruku a nohu. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.
Ukrajinci zasiahli konvoj s generálom na ceste Ryľsk - Chomutovka päť kilometrov od mesta Ryľsk v ruskej Kurskej oblasti v noci zo 16. na 17. augusta.
Po odštartovaní rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu Abačev velil takzvanému 2. armádnemu zboru Ľudových milícií „Luhanskej ľudovej republiky“. Dával priame rozkazy bombardovať obce v Luhanskej oblasti do ich úplného zničenia.
Zdroj: SITA.sk - Ruský generálporučík po ukrajinskom údere na jeho konvoj prišiel o ruku a nohu © SITA Všetky práva vyhradené.
