20.8.2025
20. augusta 2025
Zbrojársky priemysel na Slovensku zažil vlani boom, štátne podniky však zaostávali
20.8.2025 (SITA.sk) - Slovenský zbrojársky priemysel zažil vlani nebývalý rast, ktorý priamo súvisí s pokračujúcou vojnou na Ukrajine. Podľa zoznamu ministerstva hospodárstva má v súčasnosti povolenie na sprostredkovateľskú činnosť s výrobkami obranného priemyslu vyše 170 spoločností.
Mnohé z nich sú síce primárne strojárske firmy, pre ktoré je obranný sektor len okrajovým odberateľom, no napriek tomu čísla celého odvetvia rastú závratným tempom. Ako uvádza analytik Finstatu Martin Lindák, tržby sektora medziročne vzrástli o 30 percent na 4,3 miliardy eur, pričom desať najväčších spoločností sa postaralo o viac než 3,4 miliardy eur.
Ťažiskom slovenského zbrojárstva sú dve veľké skupiny, a to súkromná MSM GROUP, patriaca českej rodine Strnadovcov, a štátna DMD GROUP. Prvá menovaná ťažila z konfliktu naplno a expanduje výrobu munície, ktorá je na fronte kľúčovým artiklom. Jej exportná dcéra MSM EXPORT sa stala s tržbami 645 miliónov eur a čistým ziskom 87 miliónov eur najväčšou zbrojárskou firmou na Slovensku.
Darilo sa aj ďalším spoločnostiam skupiny, a to VOP Nováky s tržbami 259 miliónov eur a rekordným ziskom 91 miliónov eur či ZVS holding s tržbami 119 miliónov eur a ziskom takmer 12 miliónov eur, v ktorej má polovicu podielu štát. Strnadovci pritom podľa analytika plánujú ďalšie rozširovanie výroby a chcú do roku 2027 zvýšiť produkciu veľkokalibrovej munície z dnešných 120-tisíc na 330-tisíc granátov ročne. Vďaka týmto číslam päť z desiatich najväčších slovenských zbrojoviek patrí práve im.
Štátom vlastnené podniky už taký úspech nemali. KONŠTRUKTA - Defence, známa výrobou húfnic Zuzana, mala podľa Lindáka najhorší rok od roku 2020, keď jej tržby klesli na 32 miliónov eur a zisk dosiahla len účtovnými operáciami so zásobami. Letecké opravovne Trenčín sa zo straty dostali do zisku viac ako dva milióny eur, no najmä vďaka predaju majetku. Lepšie sa darilo len ZTS - Špeciál, ktorá zvýšila tržby na 22 miliónov a zisk na 2,8 milióna eur.
Rok 2024 bol podľa Lindáka výnimočný aj pre menších hráčov a nových redistribútorov. Rodina Gogovcov pôsobiaca v konzultingu a exporte zbraní medziročne znásobila tržby. Firma 4MP International narástla z niekoľkých desiatok tisíc eur na vyše 55 miliónov a so ziskom sedem miliónov eur sa zaradila medzi najvýznamnejších exportérov. Global Ordnance Europe, dcéra americkej spoločnosti, dosiahla tržby 54 miliónov eur a čistý zisk vyše 15 miliónov.
Medzi dynamických nováčikov patrí aj VMT Trade so 53 miliónmi eur či BTG rodiny Takáčovcov, ktorá so štyrmi zamestnancami vyprodukovala tržby 52 miliónov a čistý zisk takmer štyri milióny eur. Nezaostali ani menšie regionálne firmy. Napríklad HEMI plus z malej obce Matejovce nad Hornádom, ktorá za rok zvýšila tržby z dvoch stotisíc na takmer desať miliónov eur.
Zisky podľa Lindáka rástli ešte prudšie než tržby. Kým v roku 2020 zarábali najväčšie zbrojovky spolu len niečo cez milión eur, v roku 2024 už prekročili 238 miliónov. Najziskovejšími firmami sú výrobcovia delostreleckej munície. VOP Nováky s maržou vyše 35 percent a MSM EXPORT, ktorému zostáva zo zisku 13 centov z každého eura tržieb, patria k absolútnej špičke. K vysokým maržiam sa dostali aj obchodníci - Global Ordnance Europe dokázala na každý zarobený euro pridať čistý zisk 28 centov.
Zdroj: SITA.sk - Zbrojársky priemysel na Slovensku zažil vlani boom, štátne podniky však zaostávali © SITA Všetky práva vyhradené.
