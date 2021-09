Európania podľa Eurobarometra podporujú vedu a techniku, zaujímajú ich nové objavy

Slováci očakávajú pozitívny vplyv

Najväčší prieskum o vede a technike

26.9.2021 (Webnoviny.sk) - Deväť z desiatich občanov Európskej únie (EÚ) si myslí, že vplyv vedy a techniky je pozitívny. Vyplýva to z nového prieskumu Eurobarometra , o ktorom vo štvrtok informovala Európska komisia Pozitívny vplyv v nasledujúcich rokoch očakávajú aj slovenskí respondenti, a to najmä v oblasti slnečnej energie (92 %), veternej energie (90 %), informačných a komunikačných technológií (83 %) a vakcín a boja proti infekčným chorobám (81 %).Záujem občanov EÚ, ich očakávania aj angažovanosť v oblasti vedy a techniky sa v posledných rokoch zvýšil. V odpovedi na otázku, v ktorých oblastiach môže výskum a inovácia priniesť zmenu, respondenti najčastejšie uvádzali zdravotnú a lekársku starostlivosť a boj proti zmene klímy. Nové vedecké objavy a vývoj technológií zaujímajú 82% respondentov, na Slovensku 77%.Zmienený prieskum je doteraz najväčší o vede a technike z hľadiska počtu zúčastnených krajín a ľudí.Zúčastnilo sa na ňom 37 103 respondentov z 38 krajín vrátane členských štátov EÚ, krajín zapojených do procesu rozširovania EÚ, štátov Európskeho združenia voľného obchodu a Spojeného kráľovstva. Prieskum sa konal od 13. apríla do 10. mája 2021.