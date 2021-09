Doprajte si cesnak každý deň! Nebudete ľutovať!

Všetky tieto prvky sú v ľudskom tele nenahraditeľné.

Ochráni pred vírusmi

Posilňuje imunitný systém, tým zvyšuje schopnosť tela brániť sa škodlivým vplyvom životného prostredia. Cesnak zabíja veľké množstvo rôznych baktérií, je prírodným antibiotikom a je účinným liekom v boji s nachladnutím.

Znižuje krvný tlak

V denných dávkach v rozmedzí od 300 do 1500 mg významne znižuje systolický a diastolický krvný tlak u pacientov s hypertenziou. Zlúčeniny síry z cesnaku vstupujú do červených krviniek a sú prevedené na sírovodík, ktorý rozširuje krvné cievy. To pomáha zvýšiť prietok krvi a znížiť krvný tlak.

Zlepšuje trávenie

Vie upokojiť žalúdočné i črevné ťažkosti, pomáha s hnačkami a vykazuje jedinečné ochraniteľské vlastnosti v boji so škodlivými baktériami: v črevách priamo ničia tie, ktoré škodia, a neovplyvňuje tie priateľské. Zbaví vás tiež nadúvania i plynatosti.

Na pevné nechty

Odporúča sa jesť cesnak tiež, keď sa na nechtoch objavia pozdĺžne ryhy, čo je známka nedostatku železa. To cesnak dokáže napraviť. Tiež si môžete raz týždenne na 15 minút nechty ponoriť do olivového oleja zmiešaného s jedným väčším strúčikom rozomletého cesnaku.