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05. júla 2026
Európania v čase rastúcej geopolitickej neistoty čoraz viac vnímajú Úniu ako záruku stability
Tagy: Členstvo v EÚ členstvo v Európskej únii Eurobarometer Konkurencieschopnosť EÚ Predsedníčka Európskeho parlamentu Prieskum
Za miesto stability v nepokojnom a meniacom sa svete považuje Európsku úniu 75 percent Európanov aj rovnaký podiel občanov Slovenska. Európania v čase rastúcej geopolitickej neistoty čoraz viac vnímajú ...
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5.7.2026 (SITA.sk) - Za miesto stability v nepokojnom a meniacom sa svete považuje Európsku úniu 75 percent Európanov aj rovnaký podiel občanov Slovenska.
Európania v čase rastúcej geopolitickej neistoty čoraz viac vnímajú Európsku úniu ako záruku stability, bezpečnosti a spolupráce. Vyplýva to z najnovšieho jarného prieskumu Eurobarometra Európskeho parlamentu, ktorého výsledky zverejnili v stredu. Za miesto stability v nepokojnom a meniacom sa svete považuje Európsku úniu 75 percent Európanov aj rovnaký podiel občanov Slovenska.
V porovnaní s jesenným prieskumom z roku 2025 ide o nárast o osem percentuálnych bodov v rámci EÚ a o dva percentuálne body na Slovensku. Na úrovni celej Únie je to druhý najvyšší výsledok zaznamenaný pri tejto otázke za posledné desaťročie.
Podpora členstva v Európskej únii zostáva pri porovnaní s rokom 2025 na historickom maxime. Za prospešné ho považuje 74 percent obyvateľov členských štátov Únie a 81 percent občanov Slovenska. Na úrovni celej EÚ ide o najvyšší podiel od začiatku merania tejto otázky.
Napriek tomu sú Európania pri pohľade na budúcnosť sveta skôr pesimistickí. Pesimistický pohľad vyjadrilo 58 percent respondentov v EÚ, zatiaľ čo optimistických zastáva 38 percent. Slovenskí respondenti sú optimistickejší – pesimistický pohľad má 41 percent opýtaných Slovákov a optimistický 57 percent.
Obyvatelia Únie za najväčší prínos členstva najčastejšie označujú príspevok k ochrane mieru a bezpečnosti, ktorý uviedlo 40 percent respondentov. Na druhom mieste skončila lepšia spolupráca medzi členskými štátmi.
Slováci, naopak, za najväčšiu výhodu považujú pracovné príležitosti, ktoré Európska únia prináša občanom. Túto odpoveď uviedlo 49 percent respondentov. Nasledoval príspevok Únie k hospodárskemu rastu krajiny, ktorý označilo 34 percent opýtaných.
Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsola v reakcii na výsledky prieskumu uviedla, že v období globálnej neistoty Európania čoraz viac vnímajú Európsku úniu ako „maják stability“. Podľa nej je dôvera občanov najväčšou devízou Európy a zároveň jasným očakávaním, že EÚ bude konať rozhodne v záujme bezpečnosti, prosperity a nových príležitostí.
Respondenti zároveň očakávajú, že Európska únia posilní svoje postavenie vo svete. Za hlavné priority označili obranu a bezpečnosť, energetickú nezávislosť a konkurencieschopnosť ekonomiky. Prieskum tiež ukázal rastúce očakávania, že Únia bude zohrávať výraznejšiu úlohu pri ochrane občanov pred aktuálnymi hrozbami.
Posilnenie úlohy Európskej únie pri ochrane občanov pred globálnymi krízami a bezpečnostnými rizikami podporuje 68 percent respondentov v EÚ a 63 percent na Slovensku. Veľká väčšina opýtaných zároveň podporuje väčšiu jednotu členských štátov aj dodržiavanie medzinárodného práva. Viac finančných prostriedkov na riešenie globálnych výziev by Európskej únii želalo 73 percent Európanov a 68 percent Slovákov.
Prieskum sa venoval aj kvalite života. So svojou životnou úrovňou je spokojných 83 percent respondentov v EÚ a 84 percent na Slovensku. Za najdôležitejšie predpoklady kvalitného života považujú občania fyzické a duševné zdravie, finančnú situáciu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti.
Zároveň však približne traja z desiatich očakávajú, že sa ich životná úroveň v najbližších rokoch zhorší. Za hlavnú tému, na ktorú by sa mal zamerať Európsky parlament, označili respondenti infláciu, rast cien a životné náklady.
Výsledky prieskumu zároveň ukázali rast spokojnosti s fungovaním demokracie v Európskej únii. Spokojných je 59 percent respondentov v EÚ, na Slovensku je s fungovaním demokracie v Únii spokojných 60 percent opýtaných.
Jarný prieskum Eurobarometra Európskeho parlamentu za rok 2026 realizovala výskumná agentúra Verian od 9. apríla do 4. mája 2026 vo všetkých 27 členských štátoch Európskej únie. Zapojilo sa doň celkovo 26 421 respondentov prostredníctvom osobných rozhovorov, pričom v niektorých krajinách boli využité aj videorozhovory.
Zdroj: SITA.sk - Európania v čase rastúcej geopolitickej neistoty čoraz viac vnímajú Úniu ako záruku stability © SITA Všetky práva vyhradené.
Európania v čase rastúcej geopolitickej neistoty čoraz viac vnímajú Európsku úniu ako záruku stability, bezpečnosti a spolupráce. Vyplýva to z najnovšieho jarného prieskumu Eurobarometra Európskeho parlamentu, ktorého výsledky zverejnili v stredu. Za miesto stability v nepokojnom a meniacom sa svete považuje Európsku úniu 75 percent Európanov aj rovnaký podiel občanov Slovenska.
Podpora členstva v EÚ
V porovnaní s jesenným prieskumom z roku 2025 ide o nárast o osem percentuálnych bodov v rámci EÚ a o dva percentuálne body na Slovensku. Na úrovni celej Únie je to druhý najvyšší výsledok zaznamenaný pri tejto otázke za posledné desaťročie.
Podpora členstva v Európskej únii zostáva pri porovnaní s rokom 2025 na historickom maxime. Za prospešné ho považuje 74 percent obyvateľov členských štátov Únie a 81 percent občanov Slovenska. Na úrovni celej EÚ ide o najvyšší podiel od začiatku merania tejto otázky.
Prínos členstva v Únii
Napriek tomu sú Európania pri pohľade na budúcnosť sveta skôr pesimistickí. Pesimistický pohľad vyjadrilo 58 percent respondentov v EÚ, zatiaľ čo optimistických zastáva 38 percent. Slovenskí respondenti sú optimistickejší – pesimistický pohľad má 41 percent opýtaných Slovákov a optimistický 57 percent.
Obyvatelia Únie za najväčší prínos členstva najčastejšie označujú príspevok k ochrane mieru a bezpečnosti, ktorý uviedlo 40 percent respondentov. Na druhom mieste skončila lepšia spolupráca medzi členskými štátmi.
Slováci, naopak, za najväčšiu výhodu považujú pracovné príležitosti, ktoré Európska únia prináša občanom. Túto odpoveď uviedlo 49 percent respondentov. Nasledoval príspevok Únie k hospodárskemu rastu krajiny, ktorý označilo 34 percent opýtaných.
"Maják stability"
Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsola v reakcii na výsledky prieskumu uviedla, že v období globálnej neistoty Európania čoraz viac vnímajú Európsku úniu ako „maják stability“. Podľa nej je dôvera občanov najväčšou devízou Európy a zároveň jasným očakávaním, že EÚ bude konať rozhodne v záujme bezpečnosti, prosperity a nových príležitostí.
Respondenti zároveň očakávajú, že Európska únia posilní svoje postavenie vo svete. Za hlavné priority označili obranu a bezpečnosť, energetickú nezávislosť a konkurencieschopnosť ekonomiky. Prieskum tiež ukázal rastúce očakávania, že Únia bude zohrávať výraznejšiu úlohu pri ochrane občanov pred aktuálnymi hrozbami.
Prieskum o kvalite života
Posilnenie úlohy Európskej únie pri ochrane občanov pred globálnymi krízami a bezpečnostnými rizikami podporuje 68 percent respondentov v EÚ a 63 percent na Slovensku. Veľká väčšina opýtaných zároveň podporuje väčšiu jednotu členských štátov aj dodržiavanie medzinárodného práva. Viac finančných prostriedkov na riešenie globálnych výziev by Európskej únii želalo 73 percent Európanov a 68 percent Slovákov.
Prieskum sa venoval aj kvalite života. So svojou životnou úrovňou je spokojných 83 percent respondentov v EÚ a 84 percent na Slovensku. Za najdôležitejšie predpoklady kvalitného života považujú občania fyzické a duševné zdravie, finančnú situáciu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti.
Fungovanie demokracie v Únii
Zároveň však približne traja z desiatich očakávajú, že sa ich životná úroveň v najbližších rokoch zhorší. Za hlavnú tému, na ktorú by sa mal zamerať Európsky parlament, označili respondenti infláciu, rast cien a životné náklady.
Výsledky prieskumu zároveň ukázali rast spokojnosti s fungovaním demokracie v Európskej únii. Spokojných je 59 percent respondentov v EÚ, na Slovensku je s fungovaním demokracie v Únii spokojných 60 percent opýtaných.
Jarný prieskum Eurobarometra Európskeho parlamentu za rok 2026 realizovala výskumná agentúra Verian od 9. apríla do 4. mája 2026 vo všetkých 27 členských štátoch Európskej únie. Zapojilo sa doň celkovo 26 421 respondentov prostredníctvom osobných rozhovorov, pričom v niektorých krajinách boli využité aj videorozhovory.
Zdroj: SITA.sk - Európania v čase rastúcej geopolitickej neistoty čoraz viac vnímajú Úniu ako záruku stability © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Členstvo v EÚ členstvo v Európskej únii Eurobarometer Konkurencieschopnosť EÚ Predsedníčka Európskeho parlamentu Prieskum
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