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05. júla 2026

Referendum 2026: Aké sú výsledky, účasť a prečo je neplatné? Na prvú otázku odpovedalo „áno“ viac ako 93 percent zúčastnených – VIDEO, FOTO


Tagy: Referendum Referendum 4. júla 2026

Výsledky: Prečo je referendum neplatné? V sobotu sa na Slovensku konalo referendum, ktoré malo dve otázky. Bolo desiatym v našej histórii a stále zostáva v platnosti, že doposiaľ iba jedno bolo ...



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6a48d746c0acc987996340 676x451 5.7.2026 (SITA.sk) - Výsledky: Prečo je referendum neplatné?


V sobotu sa na Slovensku konalo referendum, ktoré malo dve otázky. Bolo desiatym v našej histórii a stále zostáva v platnosti, že doposiaľ iba jedno bolo platné.




Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/referendum-2026-na-slovensku-fotografie/">Referendum 2026 na Slovensku (fotografie)




Referendum 2026: Aké boli otázky?


Otázka číslo 1:


Súhlasíte so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad, pre Roberta Fica, ustanovenej v § 24a ods. 1 písm. b) zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v aktuálnom znení?

Otázka číslo 2:


Súhlasíte s tým, aby boli obnovené Úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra?


Výsledky referenda 2026:


Aká bola účasť?


Volebných okrskov spolu: 5 545
Zapísaných voličov: 4 369 989
Zúčastnených voličov spolu: 705 227
Účasť voličov v referende: 16,13 percenta (zúčastnených voličov z cudziny 5 218 - 0,73 percenta)

Otázka číslo 1: Súhlasíte so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad, pre Roberta Fica, ustanovenej v § 24a ods. 1 písm. b) zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v aktuálnom znení?

Odpoveď „áno“ - 658 937 hlasov (93,43 %)
Odpoveď „nie“ - 37 553 (5,32 %)

Otázka číslo 2: Súhlasíte s tým, aby boli obnovené Úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra?

Odpoveď „áno“ - 650 490 (92,23 %)
Odpoveď „nie“ - 42 876 (6,07 %)

Prečo je referendum neplatné?


Podľa Ústavy SR sú výsledky referenda platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.





Zdroj: SITA.sk - Referendum 2026: Aké sú výsledky, účasť a prečo je neplatné? Na prvú otázku odpovedalo „áno“ viac ako 93 percent zúčastnených – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Referendum Referendum 4. júla 2026
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