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05. júla 2026
Referendum 2026: Aké sú výsledky, účasť a prečo je neplatné? Na prvú otázku odpovedalo „áno“ viac ako 93 percent zúčastnených – VIDEO, FOTO
Výsledky: Prečo je referendum neplatné? V sobotu sa na Slovensku konalo referendum, ktoré malo dve otázky. Bolo desiatym v našej histórii a stále zostáva v platnosti, že doposiaľ iba jedno bolo ...
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5.7.2026 (SITA.sk) - Výsledky: Prečo je referendum neplatné?
Súhlasíte so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad, pre Roberta Fica, ustanovenej v § 24a ods. 1 písm. b) zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v aktuálnom znení?
Súhlasíte s tým, aby boli obnovené Úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra?
Volebných okrskov spolu: 5 545
Zapísaných voličov: 4 369 989
Zúčastnených voličov spolu: 705 227
Účasť voličov v referende: 16,13 percenta (zúčastnených voličov z cudziny 5 218 - 0,73 percenta)
Otázka číslo 1: Súhlasíte so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad, pre Roberta Fica, ustanovenej v § 24a ods. 1 písm. b) zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v aktuálnom znení?
Odpoveď „áno“ - 658 937 hlasov (
Otázka číslo 2: Súhlasíte s tým, aby boli obnovené Úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra?
Odpoveď „áno“ - 650 490 (
Podľa Ústavy SR sú výsledky referenda platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.
Zdroj: SITA.sk - Referendum 2026: Aké sú výsledky, účasť a prečo je neplatné? Na prvú otázku odpovedalo „áno“ viac ako 93 percent zúčastnených – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
V sobotu sa na Slovensku konalo referendum, ktoré malo dve otázky. Bolo desiatym v našej histórii a stále zostáva v platnosti, že doposiaľ iba jedno bolo platné.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/referendum-2026-na-slovensku-fotografie/">Referendum 2026 na Slovensku (fotografie)
Referendum 2026: Aké boli otázky?
Otázka číslo 1:
Súhlasíte so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad, pre Roberta Fica, ustanovenej v § 24a ods. 1 písm. b) zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v aktuálnom znení?
Otázka číslo 2:
Súhlasíte s tým, aby boli obnovené Úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra?
Výsledky referenda 2026:
Aká bola účasť?
Volebných okrskov spolu: 5 545
Zapísaných voličov: 4 369 989
Zúčastnených voličov spolu: 705 227
Účasť voličov v referende: 16,13 percenta (zúčastnených voličov z cudziny 5 218 - 0,73 percenta)
Otázka číslo 1: Súhlasíte so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad, pre Roberta Fica, ustanovenej v § 24a ods. 1 písm. b) zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v aktuálnom znení?
Odpoveď „áno“ - 658 937 hlasov (
Otázka číslo 2: Súhlasíte s tým, aby boli obnovené Úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra?
Odpoveď „áno“ - 650 490 (
Prečo je referendum neplatné?
Podľa Ústavy SR sú výsledky referenda platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.
Zdroj: SITA.sk - Referendum 2026: Aké sú výsledky, účasť a prečo je neplatné? Na prvú otázku odpovedalo „áno“ viac ako 93 percent zúčastnených – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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