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05. júla 2026

Prešovský samosprávny kraj otvoril prvú požičovňu elektrobicyklov pre pútnikov


Tagy: elektrobicykle Požičovňa bicyklov Veriaci

Požičovňa ponúka šesť horských elektrobicyklov, ktoré umožňujú absolvovať aj náročnejšie trasy vedúce k pútnickým miestam v Ľutine, Gaboltove, Litmanovej a Levoči.



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gettyimages 1171903724 676x451 5.7.2026 (SITA.sk) - Požičovňa ponúka šesť horských elektrobicyklov, ktoré umožňujú absolvovať aj náročnejšie trasy vedúce k pútnickým miestam v Ľutine, Gaboltove, Litmanovej a Levoči.


Prešovský samosprávny kraj (PSK) spustil od začiatku júla prevádzku prvej požičovne elektrických bicyklov pod značkou Svätomariánska púť. Nová služba sídli v Inovačnom partnerskom centre v historickej budove Bosákovej banky na Levočskej ulici v Prešove a je určená záujemcom, ktorí chcú spoznávať pútnické miesta v regióne na dvoch kolesách.

Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, požičovňa ponúka šesť horských elektrobicyklov, ktoré umožňujú absolvovať aj náročnejšie trasy vedúce k pútnickým miestam v Ľutine, Gaboltove, Litmanovej a Levoči. Batérie bicyklov podľa kraja vystačia približne na 80 kilometrov jazdy na jedno nabitie.

Duchovný turizmus v regióne


„Otvorenie požičovne e-bikov je ďalším z krokov v rozširovaní služieb duchovného turizmu v regióne, ktoré doteraz cielili najmä na peších pútnikov. V ďalšej etape plánuje kraj postupne zabezpečiť elektrobicykle pre všetky hlavné pútnické miesta v kraji,“ uviedla Jeleňová.

Predseda PSK Milan Majerský uviedol, že cieľom projektu je sprístupniť pútnické trasy širšiemu okruhu návštevníkov vrátane seniorov, rodín s deťmi či menej skúsených cyklistov.

„Naším cieľom je motivovať veriacich aj širokú verejnosť k objavovaniu pripravených cyklotrás a prežívaniu duchovného putovania moderným spôsobom. Vďaka možnosti požičať si elektrické bicykle sprístupňujeme pútnictvo naozaj pre každého,“ uviedol Majerský a dodal, že kraj plánuje postupne dopĺňať na trasách ďalšiu infraštruktúru, ako sú prístrešky, nabíjacie stanice či oddychové miesta.

Od apríla do septembra


Podľa riaditeľa Inovačného partnerského centra Jozefa Šimka bude požičovňa fungovať počas hlavnej turistickej sezóny od apríla do septembra. Elektrobicykle si bude možné rezervovať osobne, telefonicky alebo prostredníctvom online rezervačného systému. „Cena jednodňového prenájmu je 20 eur, za víkendový prenájom zaplatia záujemcovia 40 eur,“ uviedol Šimko. Súčasťou výpožičky je aj vratná záloha, pričom cenník počíta aj s poplatkami za poškodenie, nadmerné znečistenie alebo servisný výjazd.

PSK plánuje v ďalšej etape rozšíriť sieť požičovní aj do ďalších hlavných pútnických lokalít v kraji. Projekt nadväzuje na iniciatívu Svätomariánska púť – Svetlo z východu, v rámci ktorej kraj investoval do rozvoja infraštruktúry štyroch mariánskych pútnických miest približne 830-tisíc eur.


Zdroj: SITA.sk - Prešovský samosprávny kraj otvoril prvú požičovňu elektrobicyklov pre pútnikov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: elektrobicykle Požičovňa bicyklov Veriaci
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