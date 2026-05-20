Streda 20.5.2026
Meniny má Bernard
20. mája 2026
Europarlament a Rada sa dohodli na pravidlách pre obchodné vzťahy s USA
Hlavné nariadenie týkajúce sa dovozu priemyselných a agropotravinárskych výrobkov bude obsahovať tzv. sunset clause, teda doložku o skončení platnosti.
20.5.2026 (SITA.sk) - Hlavné nariadenie týkajúce sa dovozu priemyselných a agropotravinárskych výrobkov bude obsahovať tzv. sunset clause, teda doložku o skončení platnosti.
Európsky parlament a Rada EÚ dosiahli v stredu ráno predbežnú dohodu o dvoch legislatívnych návrhoch, ktorých cieľom je zaviesť colné záväzky Európskej únie vyplývajúce zo spoločného vyhlásenia EÚ a USA z augusta minulého roka. Dohoda má podľa europoslancov prispieť k väčšej stabilite transatlantických obchodných vzťahov a zároveň posilňuje viaceré prvky pôvodných návrhov Európskej komisie.
Hlavné nariadenie týkajúce sa dovozu priemyselných a agropotravinárskych výrobkov bude obsahovať tzv. sunset clause, teda doložku o skončení platnosti. Preferenčné colné podmienky vypršia 31. decembra 2029, pokiaľ nebudú obnovené. Európska komisia má pred týmto termínom vypracovať komplexné hodnotenie vplyvu opatrení na priemysel, poľnohospodárstvo a malé a stredné podniky v EÚ, ako aj na obchodné vzťahy s tretími krajinami. Následne môže predložiť legislatívny návrh na predĺženie platnosti nariadenia.
Dohoda zároveň stanovuje jasnejšie podmienky pre clá na oceľ a hliník. Spojené štáty totiž v auguste 2025 rozšírili zoznam výrobkov z ocele a hliníka podliehajúcich clám o ďalších 407 kategórií produktov. Európska komisia bude môcť pozastaviť colné preferencie, ak budú USA aj po 31. decembri 2026 uplatňovať na deriváty ocele a hliníka z EÚ clo vyššie ako 15 percent. Do 1. decembra 2026 má Komisia zároveň podať správu Európskemu parlamentu a Rade o colnom zaobchádzaní s týmito výrobkami.
Posilnená bola aj doložka o pozastavení preferencií. Komisia bude môcť zasiahnuť aj v prípade, že Spojené štáty nebudú riešiť obavy Únie týkajúce sa colného režimu na vývoz z EÚ, ktorý do 24. februára 2026 využíval maximálnu 15-percentnú colnú sadzbu.
Súčasťou dohody je aj ochranný mechanizmus pre prípad, že by colné preferencie pre USA viedli k nárastu dovozu ohrozujúceho európsky priemysel alebo poľnohospodárstvo. Európska komisia bude môcť začať vyšetrovanie z vlastného podnetu alebo na základe informácií od členských štátov či Európskeho parlamentu. Zároveň bude štvrťročne informovať Parlament a Radu o zmenách objemu a hodnoty amerického exportu tovarov zahrnutých do legislatívy.
Druhé legislatívne opatrenie sa týka bezcolných dovozov homárov z USA. Parlament a Rada sa dohodli na predĺžení bezcolných dovozov o päť rokov, teda do 31. júla 2030. Opatrenie sa bude uplatňovať spätne od 1. augusta 2025 a po novom zahŕňa aj spracované homáre.
Predseda Výboru Európskeho parlamentu pre medzinárodný obchod Bernd Lange uviedol, že cesta k dohode bola náročná, no priniesla výsledok. „Bola to hrboľatá cesta, ale stálo to za to. Zavedením záväzkov zo spoločného vyhlásenia do legislatívy sa toto nariadenie stáva súčasťou nástrojov EÚ na zlepšenie vzťahov medzi EÚ a USA, ale zároveň reaguje aj na tlak. Táto dohoda je dôležitým krokom k väčšej predvídateľnosti transatlantických obchodných vzťahov. Zavedením doložky o skončení platnosti a silnej doložky o pozastavení Parlament výrazne zlepšil návrh Komisie. Dohoda tiež predpokladá silnejšie kontrolné a ochranné mechanizmy a jasnejší a pravidelný demokratický dohľad. Stabilné transatlantické partnerstvo môže fungovať len vtedy, ak obe strany zostanú oddané spoľahlivosti, zdržanlivosti a vzájomnej dôvere,“ povedal Lange.
Zdroj: SITA.sk - Europarlament a Rada sa dohodli na pravidlách pre obchodné vzťahy s USA © SITA Všetky práva vyhradené.
