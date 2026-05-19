Utorok 19.5.2026
Meniny má Gertrúda
19. mája 2026
Putin pristál v Pekingu, po návšteve Trumpa demonštruje pevné spojenectvo so Si Ťin-pchingom
Ruský prezident pricestoval na rokovania s čínskym lídrom pár dní po návšteve Donalda Trumpa. Moskva a Peking chcú ukázať, že ich strategické partnerstvo zostáva pevné.
Ruský prezident Vladimir Putin pricestoval v utorok večer do Pekingu na rokovania s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, ktorého označuje za svojho „dlhoročného dobrého priateľa“.
Moskva chce návštevou demonštrovať, že vzťahy medzi Ruskom a Čínou zostávajú pevné len niekoľko dní po návšteve amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číne.
Opäť červený koberec
Putina na pekinskom letisku privítal šéf čínskej diplomacie Wang I a vojenská kapela. Privítanie pripomínalo ceremóniu, ktorú minulý týždeň absolvoval Trump – s červeným kobercom aj mladými Číňanmi mávajúcimi tentoraz ruskými vlajkami.
Kremeľ uviedol, že obaja lídri budú diskutovať o posilnení strategického partnerstva a „vymenia si názory na kľúčové medzinárodné a regionálne otázky“.
Agresia na Ukrajine ich spojila
Vzťahy Moskvy a Pekingu sa výrazne prehĺbili po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022, keď sa Rusko dostalo do diplomatickej izolácie zo strany Západu.
Putin ešte pred cestou vyhlásil, že vzťahy oboch krajín dosiahli „skutočne bezprecedentnú úroveň“ a že obchod medzi Ruskom a Čínou naďalej rastie.
Dodal, že „úzke strategické vzťahy medzi Ruskom a Čínou zohrávajú vo svete veľkú stabilizačnú úlohu“.
Aj ruská, aj americká
Jednou z hlavných tém rokovaní má byť plynovod Sila Sibíri 2, ktorý by mal privádzať ruský plyn do Číny cez Mongolsko.
Moskva sa zároveň snaží udržať silný export energií do Číny po tom, čo Trump počas návštevy Pekingu oznámil, že Čína chce nakupovať viac americkej ropy.
Analytici očakávajú, že Si Ťin-pching bude Putina informovať aj o svojich rozhovoroch s Trumpom vrátane tém vojny na Ukrajine či konfliktu s Iránom.
Čína sa síce prezentuje ako neutrálna krajina, no nikdy neodsúdila ruskú inváziu na Ukrajinu.
Zdroj: SITA.sk - Putin pristál v Pekingu, po návšteve Trumpa demonštruje pevné spojenectvo so Si Ťin-pchingom
