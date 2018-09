Europarlament odmietol dvojakú kvalitu výrobkov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Štrasburg 13. septembra (TASR) - Produkty s odlišným zložením v rôznych členských štátoch EÚ by nemali byť umiestňované na trh pod rovnakou značkou a v rovnakom obale. Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré vo štvrtok prijali poslanci Európskeho parlamentu (EP).V uznesení sa uvádza, že výsledky mnohých testov a prieskumov vykonaných vo viacerých členských štátoch, najmä však v strednej a východnej Európe, potvrdili, že medzi výrobkami propagovanými a distribuovanými na jednotnom trhu pod rovnakou značkou a v zdanlivo zhodnom obale existujú rozdiely v zložení. Takéto praktiky podľa europoslancov poškodzujú spotrebiteľov.Spravodajkyňa uznesenia, česká poslankyňa Olga Sehnalová upozornila, že spotrebitelia sa v rôznych krajinách Únie sťažujú, že pri nákupe značkových výrobkov nemajú prístup k rovnakej kvalite. Podľa jej slov výrobky dvojakej kvality podkopávajú dôveru občanov v spravodlivé fungovanie vnútorného trhu Únie, čo si vyžadujú riešenie na úrovni EÚ. "zdôraznila Sehnalová.Poslanci upozornili, že rozdiely v zložení sa neobjavovali iba v potravinárskych výrobkoch (rybie prsty, instantné polievky, káva či nealkoholické nápoje), ale aj v čistiacich prostriedkoch, kozmetike, toaletných potrebách a výrobkoch určených pre dojčatá.Parlament preto navrhol viaceré vnútroštátne opatrenia, ale aj kroky na úrovni EÚ, ktoré by pomohli identifikovať výrobky dvojakej kvality a zabrániť zavádzaniu spotrebiteľov.Poslanci presadzujú posilnenie a urýchlenie cezhraničnej spolupráce a výmeny údajov o výrobkoch, ktoré nevyhovujú predpisom, a informácií o možných nekalých praktikách medzi vnútroštátnymi orgánmi v oblasti ochrany spotrebiteľa a bezpečnosti potravín, združeniami spotrebiteľov a eurokomisiou. Ďalším opatrením je zavedenie spoločnej testovacej metodiky, ktorá by umožnila zhromažďovanie spoľahlivých a porovnateľných dôkazov a prispela tak k odhaleniu skutočného rozsahu problému dvojakej kvality produktov v EÚ a v neposlednom rade žiadajú zverejnenie výsledkov testovania na základe spoločnej metodiky vo verejne prístupnej databáze už do konca roku 2018.Uznesenie EP víta aprílový návrh novej dohody pre spotrebiteľov z dielne Európskej komisie, ktorého cieľom je novelizovať aktuálnu smernicu o nekalých obchodných praktikách. Výsledkom tohto legislatívneho procesu by podľa europoslancov malo byť jasné vymedzenie toho, čo je možné považovať za dvojakú kvalitu a ako by mali príslušné orgány posudzovať a riešiť jednotlivé prípady.Podľa poslancov by najúčinnejším riešením prípadov neodôvodnenej dvojakej kvality výrobkov bolo rozšírenie tzv. čierneho zoznamu zakázaných obchodných praktík v smernici o dvojakej kvalite výrobkov.Zákonodarcovia vyzvali výrobcov, aby zvážili možnosť umiestniť na obal svojich výrobkov logo, ktoré by spotrebiteľov informovalo, že obsah a kvalita výrobku tej istej značky je rovnaká vo všetkých členských štátoch EÚ.(spravodajca TASR Jaromír Novak)