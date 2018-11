Migranti už piaty deň odmietajú vystúpiť z lode v prístave Misuráta

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Misuráta 14. novembra (TASR) - Desiatky migrantov sa počas uplynulých piatich dní zabarikádovali na nákladnej lodi v líbyjskom prístavnom meste Misuráta a odmietajú z lode vystúpiť tvrdiac, že Líbya je pre nich príliš nebezpečná. Informovala o tom v stredu agentúra AP.Loď Nivin, prepravujúca kontajnery s autami a smerujúca do Misuráty, vyzdvihla v piatok v Stredozemnom mori z potápajúceho sa člna 93 migrantov a pokračovala v plavbe do tohto prístavného mesta. S odchodom s líbyjskou pobrežnou strážou súhlasili dvaja migranti na palube, ale ďalší to odmietli. Tvrdili, že Líbya je pre migrantov smrteľne nebezpečná a chcú sa dostať do Európy.Odvtedy loď s migrantmi kotví v prístave v Misuráte, kapitán a posádka lode sa uchýlili na hornú palubu.Jeden z migrantov, muž z Južného Sudánu, ku ktorému sa dostali spravodajcovia z agentúry AP, sa v stredu zaprisahal, že buď sa mu podarí dopraviť do Európy, alebo zomrie pri pokuse dostať sa tam. Dodal, že okolo jeho skupiny prešlo až šesť nákladných lodí, než ich napokon z mora vyzdvihla loď Nivin.Líbyjská pobrežná stráž sa k situácii zatiaľ nevyjadrila.Vzhľadom na to, že vo vodách Stredozemného mora operuje už len jedna záchranná loď a európske prístavy odmietajú prijať zachránených migrantov, sa nákladné lode čoraz viac zdráhajú vyzdvihnúť ľudí na mori, konštatuje AP.Julien Raickman, ktorý vedie misiu Lekárov bez hraníc v Líbyi, povedal, že európska politika odmietania prijať zachránených migrantov viedla k prudkému nárastu úmrtí. V súčasnosti pri pokuse dostať sa cez more zahynie jeden z piatich ľudí, dodal.