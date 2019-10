Europarlament schválil odklad fungovania novej Európskej komisie

Na archívnej snímke europarlament. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 16. októbra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu rozhodli o odklade začiatku fungovania novej Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyenovej. Konferencia predsedov EP zatiaľ nespresnila, kedy by sa nová exekutíva EÚ mala ujať funkcie, uviedla tlačová agentúra DPA.Nemecká konzervatívna politička mala nastúpiť do úradu na čele nového kolégia komisárov 1. novembra. Pôvodný časový scenár však narazil na neochotu poslancov EP odobriť do funkcie komisárov kandidátov Francúzska, Maďarska a Rumunska.Dosluhujúci predseda EK Jean-Claude Juncker už podľa niektorých diplomatických zdrojov z prostredia EÚ vyjadril súhlas, že povedie komisiu v súčasnej zostave až do odovzdania štafety von der Leyenovej.Europarlament mal pôvodne hlasovať o dôvere Európskej komisii ako celku 26 národných komisárov na čele s von der Leyenovou 23. októbra, k hlasovaniu však nedôjde, lebo šéfka budúcej exekutívy nemá kompletný pracovný tím.Túto skutočnosť bude musieť vysvetliť vo štvrtok na summite EÚ v Bruseli, na ktorý dostala pozvánku predstaviť premiérom a prezidentom hlavné body jej kabinetu na budúce päťročné obdobie.Von der Leyenovej po procese verejných vypočúvaní v príslušných výboroch EP chýbajú traja komisári a zatiaľ nemá istotu, kto presne budú náhradníci neúspešných nominantov, čo znemožnilo vytvoriť dostatočný časový priestor pre ich vypočúvanie v europarlamente.Francúzsky prezident Emmanuel Macron naznačil, že svojho kandidáta alebo kandidátku predstaví až po summite EÚ, Maďarsko ponúklo ako náhradu svojho veľvyslanca pri EU Olivera Várhelyiho, avšak von der Leyenová od Budapešti žiada aj ženskú nominantku, a v Rumunsku sa v týchto dňoch formuje nová vláda, ktorá chce predstaviť iné mená kandidátov na eurokomisárov ako predošlý sociálnodemokratický kabinet.Nový dátum hlasovania o dôvere budúcej eurokomisii ešte nebol stanovený, podľa očakávaní by však k tomu malo dôjsť najneskôr počas novembrového plenárneho zasadnutia EP v Štrasburgu (25.-28.11.) a von der Leyenovej kabinet by sa mohol ujať svojich funkcií od 1. decembra 2019.DPA pripomenula, že oneskorenie výkonu novej eurokomisie nie je bezprecedentné, je však nepríjemným začiatkom pre von der Leyenovú.