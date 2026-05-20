Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 20.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bernard
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

20. mája 2026

Europarlament vyjadril znepokojenie nad právnym štátom na Slovensku a vyzval Komisiu na tvrdšie kroky


Tagy: Eurofondy Hlasovanie Korupcia Uznesenie whistlebloweri

Európska únia vyčíta Slovensku zhoršujúcu sa situáciu v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv, ako aj zneužívanie eurofondov.



Zdieľať
france_eu_49054 1 676x451 20.5.2026 (SITA.sk) - Európska únia vyčíta Slovensku zhoršujúcu sa situáciu v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv, ako aj zneužívanie eurofondov.

Európsky parlament (EP) v stredu prijal uznesenie, v ktorom vyjadruje hlboké znepokojenie nad podľa neho sa zhoršujúcou situáciou v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv na Slovensku.

Zároveň vyzýva Európsku komisiu, aby posúdila, či existuje riziko vážneho porušenia hodnôt Európskej únie (EÚ) podľa článku 2 Zmluvy o EÚ.

Europoslanci zdôrazňujú, že dodržiavanie zásad právneho štátu a Charty základných práv EÚ musí byť základnou podmienkou čerpania eurofondov.



Finančné záujmy EÚ


Podľa uznesenia musia všetky programy a investície z fondov EÚ slúžiť verejnému záujmu, pričom systémové nedostatky v oblasti nezávislosti súdnictva a kontrolných mechanizmov môžu ohroziť ochranu finančných záujmov Únie.



Europoslanci vyjadrujú obavy z fungovania kontrolných mechanizmov pri využívaní európskych fondov vrátane poľnohospodárskych platieb a projektov rozvoja vidieka.


Slovensko vyzývajú na posilnenie kontrolných systémov, lepšie odhaľovanie konfliktov záujmov a efektívnejšie vymáhanie neoprávnených platieb.



Komisia musí konať


Europarlament zároveň vyzýva Európsku komisiu, aby využila všetky dostupné nástroje vrátane infringementov, auditov, pozastavenia platieb či mechanizmu podmienenosti právnym štátom.


Deklaruje aj pripravenosť spolupracovať so slovenskými orgánmi pri ochrane právneho štátu a finančných záujmov EÚ.



Aj trestný poriadok


Uznesenie tiež kritizuje viaceré legislatívne zmeny na Slovensku vrátane úprav Trestného zákona a Trestného poriadku, ktoré podľa europoslancov viedli k zníženiu trestov za korupciu a hospodársku kriminalitu, skráteniu premlčacích lehôt a zrušeniu špecializovaných protikorupčných orgánov.


Parlament zároveň vyjadruje obavy z rozsiahlych právomocí generálneho prokurátora, ktoré môžu podľa textu umožniť zastavenie alebo spomalenie trestných konaní bez dostatočných záruk.



Nadradenosť práva EÚ


Europoslanci sa venujú aj pripravovaným zmenám ústavy, ktoré podľa nich vyvolávajú otázky o nadradenosti práva EÚ.


Zdôrazňujú, že žiadne ústavné ustanovenie nemôže ospravedlniť nerešpektovanie rozhodnutí Súdneho dvora EÚ ani Európskeho súdu pre ľudské práva.


Slovensko vyzývajú na zosúladenie ústavy s právom EÚ a medzinárodnými záväzkami v oblasti ľudských práv.



Ochrana whistleblowerov


Uznesenie sa zaoberá aj ochranou oznamovateľov, občianskej spoločnosti a médií. Europarlament kritizuje snahy oslabiť ochranu whistleblowerov a upozorňuje na tlak na mimovládne organizácie či zásahy, ktoré môžu obmedzovať občiansky priestor.



Sloboda médií


Osobitnú časť venuje fungovaniu médií. Upozorňuje na politické zásahy do verejnoprávnych médií, tlak na novinárov a riziko koncentrácie vlastníctva médií. Zároveň pripomína potrebu dodržiavania európskeho aktu o slobode médií a ochrany redakčnej nezávislosti.




Zdroj: SITA.sk - Europarlament vyjadril znepokojenie nad právnym štátom na Slovensku a vyzval Komisiu na tvrdšie kroky © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Eurofondy Hlasovanie Korupcia Uznesenie whistlebloweri
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Freddieho hudba ožije na počesť jeho nedožitých 80. narodenín!
<< predchádzajúci článok
Európska únia má na budúci mesiac vyplatiť Ukrajine 3,2 miliardy eur rozpočtovej pomoci

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 