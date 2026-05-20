Streda 20.5.2026
Meniny má Bernard
20. mája 2026
Europarlament vyjadril znepokojenie nad právnym štátom na Slovensku a vyzval Komisiu na tvrdšie kroky
Európska únia vyčíta Slovensku zhoršujúcu sa situáciu v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv, ako aj zneužívanie eurofondov.
Európsky parlament (EP) v stredu prijal uznesenie, v ktorom vyjadruje hlboké znepokojenie nad podľa neho sa zhoršujúcou situáciou v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv na Slovensku.
Zároveň vyzýva Európsku komisiu, aby posúdila, či existuje riziko vážneho porušenia hodnôt Európskej únie (EÚ) podľa článku 2 Zmluvy o EÚ.
Europoslanci zdôrazňujú, že dodržiavanie zásad právneho štátu a Charty základných práv EÚ musí byť základnou podmienkou čerpania eurofondov.
Finančné záujmy EÚ
Podľa uznesenia musia všetky programy a investície z fondov EÚ slúžiť verejnému záujmu, pričom systémové nedostatky v oblasti nezávislosti súdnictva a kontrolných mechanizmov môžu ohroziť ochranu finančných záujmov Únie.
Europoslanci vyjadrujú obavy z fungovania kontrolných mechanizmov pri využívaní európskych fondov vrátane poľnohospodárskych platieb a projektov rozvoja vidieka.
Slovensko vyzývajú na posilnenie kontrolných systémov, lepšie odhaľovanie konfliktov záujmov a efektívnejšie vymáhanie neoprávnených platieb.
Komisia musí konať
Europarlament zároveň vyzýva Európsku komisiu, aby využila všetky dostupné nástroje vrátane infringementov, auditov, pozastavenia platieb či mechanizmu podmienenosti právnym štátom.
Deklaruje aj pripravenosť spolupracovať so slovenskými orgánmi pri ochrane právneho štátu a finančných záujmov EÚ.
Aj trestný poriadok
Uznesenie tiež kritizuje viaceré legislatívne zmeny na Slovensku vrátane úprav Trestného zákona a Trestného poriadku, ktoré podľa europoslancov viedli k zníženiu trestov za korupciu a hospodársku kriminalitu, skráteniu premlčacích lehôt a zrušeniu špecializovaných protikorupčných orgánov.
Parlament zároveň vyjadruje obavy z rozsiahlych právomocí generálneho prokurátora, ktoré môžu podľa textu umožniť zastavenie alebo spomalenie trestných konaní bez dostatočných záruk.
Nadradenosť práva EÚ
Europoslanci sa venujú aj pripravovaným zmenám ústavy, ktoré podľa nich vyvolávajú otázky o nadradenosti práva EÚ.
Zdôrazňujú, že žiadne ústavné ustanovenie nemôže ospravedlniť nerešpektovanie rozhodnutí Súdneho dvora EÚ ani Európskeho súdu pre ľudské práva.
Slovensko vyzývajú na zosúladenie ústavy s právom EÚ a medzinárodnými záväzkami v oblasti ľudských práv.
Ochrana whistleblowerov
Uznesenie sa zaoberá aj ochranou oznamovateľov, občianskej spoločnosti a médií. Europarlament kritizuje snahy oslabiť ochranu whistleblowerov a upozorňuje na tlak na mimovládne organizácie či zásahy, ktoré môžu obmedzovať občiansky priestor.
Sloboda médií
Osobitnú časť venuje fungovaniu médií. Upozorňuje na politické zásahy do verejnoprávnych médií, tlak na novinárov a riziko koncentrácie vlastníctva médií. Zároveň pripomína potrebu dodržiavania európskeho aktu o slobode médií a ochrany redakčnej nezávislosti.
Zdroj: SITA.sk - Europarlament vyjadril znepokojenie nad právnym štátom na Slovensku a vyzval Komisiu na tvrdšie kroky © SITA Všetky práva vyhradené.
