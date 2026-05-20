 Streda 20.5.2026
20. mája 2026

Európska únia má na budúci mesiac vyplatiť Ukrajine 3,2 miliardy eur rozpočtovej pomoci


20.5.2026


Európska únia má na budúci mesiac vyplatiť Ukrajine 3,2 miliardy eur rozpočtovej pomoci. Pôjde o prvú takúto platbu v rámci rozsiahlej pôžičky, ktorú schválili v apríli. Eurokomisár pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis povedal, že tento krok nasleduje po tom, čo sa Brusel a Kyjev dohodli na základných podmienkach makrofinančnej pomoci (MFA) v rámci širšej pôžičky vo výške 90 miliárd eur.

Európska únia schválila tuto pôžičku potrebnú na pokrytie rozpočtového deficitu Ukrajiny po mesiacoch sporov s Maďarskom, ktoré ju vetovalo. Mechanizmus umožní Ukrajine použiť približne 60 miliárd eur na zbrane potrebné na boj proti ruskej invázii. Zvyšok má podporiť obnovu Ukrajiny a pomôcť vláde fungovať v čase, keď krajina čelí platobnej kríze spôsobenej vojnou. Ide o časť MFA. Dombrovskis novinárom povedal, že tieto peniaze boli podmienené tým, aby Ukrajina uskutočňovala reformy zamerané okrem iného na zlepšenie efektívnosti verejných výdavkov a zosúladenie pravidiel proti daňovým únikom s normami EÚ.

Brusel a Kyjev podľa neho stále rokujú o niektorých podmienkach a technických otázkach týkajúcich sa zvyšku úveru. Dombrovskis však dodal, že prvá platba na vojenské výdavky by mala prísť „čoskoro“.

EÚ očakáva, že pôžička pokryje približne dve tretiny celkových finančných potrieb Ukrajiny v tomto a budúcom roku. Podľa úverovej dohody by Kyjev peniaze splatí až vtedy, keď mu Rusko zaplatí reparácie za škody spôsobené vojnou.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine




Zdroj: SITA.sk

