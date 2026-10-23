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23. októbra 2026

Europarlament žiada zaradiť jemenských húsíov na zoznam teroristických organizácií


Tagy: Húsíovia teroristické organizácie

Poslanci chcú zmraziť finančné prostriedky skupiny podporovanej Iránom. Reagujú na útoky proti Saudskej Arábii a obchodným lodiam v Červenom mori. Európsky parlament vo štvrtok schválil uznesenie, v ...



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gettyimages 181877933 676x448 23.10.2026 (SITA.sk) - Poslanci chcú zmraziť finančné prostriedky skupiny podporovanej Iránom. Reagujú na útoky proti Saudskej Arábii a obchodným lodiam v Červenom mori.


Európsky parlament vo štvrtok schválil uznesenie, v ktorom vyzval na zaradenie jemenského hnutia húsíov na zoznam teroristických organizácií Európskej únie. Poslanci zároveň požadujú zmrazenie všetkých finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov skupiny aj subjektov, ktoré podporujú jej činnosť. Podľa portálu Euronews ide o reakciu na stupňujúce sa útoky húsíov proti Saudskej Arábii a na ohrozovanie medzinárodnej lodnej dopravy v Červenom mori.

Nezáväzné uznesenie prijali europoslanci výraznou väčšinou pri hlasovaní zdvihnutím ruky. Samotné rozhodnutie však neznamená, že húsíovia už figurujú na európskom zozname teroristických organizácií. O ich zaradení musia jednomyseľne rozhodnúť členské štáty EÚ. Prípadné sankcie by zahŕňali zmrazenie bankových účtov a majetku skupiny na území Únie, ako aj zákaz poskytovania finančných prostriedkov zo strany európskych občanov a spoločností.

Europarlament odsúdil najmä námornú blokádu Saudskej Arábie, útoky na energetickú infraštruktúru a napádanie obchodných plavidiel v Červenom mori a prielive Báb al-Mandab. Tieto útoky podľa poslancov vážne narúšajú medzinárodnú lodnú dopravu a prispievajú k rastu cien energií v regióne. Uznesenie ich označuje za závažné porušenie medzinárodného práva a upozorňuje aj na civilné obete, vysídľovanie obyvateľstva a prehlbovanie humanitárnej krízy v Jemene.

Húsíovia, oficiálne známi ako hnutie Ansár Alláh, bojujú od roku 2014 proti medzinárodne uznávanej jemenskej vláde. V júli tohto roka spustili rozsiahlu ofenzívu pozdĺž pobrežia Červeného mora s cieľom získať kontrolu nad strategickou námornou trasou, ktorá je dôležitá pre prepravu energií a tovaru medzi Európou a Áziou. Koalícia vedená Saudskou Arábiou následne pri protiútoku zvrátila veľkú časť ich územných ziskov.

Napriek tomu húsíovia naďalej predstavujú hrozbu pre medzinárodnú lodnú dopravu. Vyhlásili síce, že umožnia bezpečný prechod plavidlám, ktoré nemajú väzby na Saudskú Arábiu, pokračujú však v útokoch na energetické zariadenia a letiská v susednom kráľovstve. Nedávna eskalácia prinútila aj Spojené kráľovstvo prisľúbiť obranné letecké misie na ochranu Saudskej Arábie.

Europoslanci zároveň vyzvali členské štáty na posilnenie námornej operácie EÚ Aspides, ktorej úlohou je chrániť obchodné lode v Červenom mori. Misia má v súčasnosti k dispozícii tri plavidlá z Talianska a Grécka, pričom Belgicko a Holandsko prisľúbili ďalšie dve. Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová však upozornila, že na účinné zabezpečenie lodnej dopravy by bolo potrebných najmenej desať lodí.

Európska únia sa tak snaží reagovať na bezpečnostnú hrozbu, ktorá presahuje hranice Jemenu a ovplyvňuje aj európsky obchod. Kallasová počas parlamentnej rozpravy zdôraznila, že na prípadné zaradenie húsíov medzi teroristické organizácie je nevyhnutná zhoda všetkých členských štátov. Zároveň pripomenula potrebu diplomatického riešenia konfliktu a pokračovania humanitárnej pomoci obyvateľom Jemenu.


Zdroj: SITA.sk - Europarlament žiada zaradiť jemenských húsíov na zoznam teroristických organizácií © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Húsíovia teroristické organizácie
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