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23. októbra 2026

Starshield na Ukrajine už údajne naplno funguje. Zavolal Trump Muskovi, aby ho zapol?


Tagy: Americký prezident Rusko-ukrajinský konflikt Starlink Ukrajinská armáda Vojna na Ukrajine

Podľa médií Muskova spoločnosť SpaceX v uplynulých týždňoch obmedzila rýchlosť pripojenia ukrajinských zariadení k systému Starshield. Americký prezident



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trump_11676 676x452 23.10.2026 (SITA.sk) - Podľa médií Muskova spoločnosť SpaceX v uplynulých týždňoch obmedzila rýchlosť pripojenia ukrajinských zariadení k systému Starshield.


Americký prezident Donald Trump vo štvrtok potvrdil, že vojenský satelitný komunikačný systém Starshield na Ukrajine opäť funguje potom, ako bol jeho výkon v predchádzajúcich dňoch obmedzený.

Stačilo zavolať


Nechcem to komentovať, či som telefonoval ja alebo niekto iný. Na tom nezáleží,“ povedal Trump novinárom. „Podstatné je, že to opäť zapol,“ dodal na adresu miliardára Elona Muska.

Podľa médií Muskova spoločnosť SpaceX v uplynulých týždňoch obmedzila rýchlosť pripojenia ukrajinských zariadení k systému Starshield, čo podľa zdrojov negatívne ovplyvnilo časť ukrajinských bezpilotných prostriedkov.

Priznať sa nechce nik


Musk už skôr uviedol, že akékoľvek obmedzenia používania alebo výkonu systému Starshield určuje americká armáda a v konečnom dôsledku prezident Spojených štátov.

Americký minister vojny Pete Hegseth však tento týždeň vyhlásil, že Pentagon žiadne zmeny nenariadil. Trump minulý týždeň podobne poprel, že by vydal pokyn na obmedzenie služby.

Popri civilom Starlinku ukrajinská armáda využíva jeho vojenskú verziu Starshield, na komunikáciu na bojisku, koordináciu útokov na ciele na Ruskom okupovaných územiach a ovládanie obranných dronov.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine



Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - Starshield na Ukrajine už údajne naplno funguje. Zavolal Trump Muskovi, aby ho zapol? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Rusko-ukrajinský konflikt Starlink Ukrajinská armáda Vojna na Ukrajine
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