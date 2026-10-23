|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 23.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Alojzia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
23. októbra 2026
Starshield na Ukrajine už údajne naplno funguje. Zavolal Trump Muskovi, aby ho zapol?
Podľa médií Muskova spoločnosť SpaceX v uplynulých týždňoch obmedzila rýchlosť pripojenia ukrajinských zariadení k systému Starshield. Americký prezident
Zdieľať
23.10.2026 (SITA.sk) - Podľa médií Muskova spoločnosť SpaceX v uplynulých týždňoch obmedzila rýchlosť pripojenia ukrajinských zariadení k systému Starshield.
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok potvrdil, že vojenský satelitný komunikačný systém Starshield na Ukrajine opäť funguje potom, ako bol jeho výkon v predchádzajúcich dňoch obmedzený.
„Nechcem to komentovať, či som telefonoval ja alebo niekto iný. Na tom nezáleží,“ povedal Trump novinárom. „Podstatné je, že to opäť zapol,“ dodal na adresu miliardára Elona Muska.
Podľa médií Muskova spoločnosť SpaceX v uplynulých týždňoch obmedzila rýchlosť pripojenia ukrajinských zariadení k systému Starshield, čo podľa zdrojov negatívne ovplyvnilo časť ukrajinských bezpilotných prostriedkov.
Musk už skôr uviedol, že akékoľvek obmedzenia používania alebo výkonu systému Starshield určuje americká armáda a v konečnom dôsledku prezident Spojených štátov.
Americký minister vojny Pete Hegseth však tento týždeň vyhlásil, že Pentagon žiadne zmeny nenariadil. Trump minulý týždeň podobne poprel, že by vydal pokyn na obmedzenie služby.
Popri civilom Starlinku ukrajinská armáda využíva jeho vojenskú verziu Starshield, na komunikáciu na bojisku, koordináciu útokov na ciele na Ruskom okupovaných územiach a ovládanie obranných dronov.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Starshield na Ukrajine už údajne naplno funguje. Zavolal Trump Muskovi, aby ho zapol? © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok potvrdil, že vojenský satelitný komunikačný systém Starshield na Ukrajine opäť funguje potom, ako bol jeho výkon v predchádzajúcich dňoch obmedzený.
Stačilo zavolať
„Nechcem to komentovať, či som telefonoval ja alebo niekto iný. Na tom nezáleží,“ povedal Trump novinárom. „Podstatné je, že to opäť zapol,“ dodal na adresu miliardára Elona Muska.
Podľa médií Muskova spoločnosť SpaceX v uplynulých týždňoch obmedzila rýchlosť pripojenia ukrajinských zariadení k systému Starshield, čo podľa zdrojov negatívne ovplyvnilo časť ukrajinských bezpilotných prostriedkov.
Priznať sa nechce nik
Musk už skôr uviedol, že akékoľvek obmedzenia používania alebo výkonu systému Starshield určuje americká armáda a v konečnom dôsledku prezident Spojených štátov.
Americký minister vojny Pete Hegseth však tento týždeň vyhlásil, že Pentagon žiadne zmeny nenariadil. Trump minulý týždeň podobne poprel, že by vydal pokyn na obmedzenie služby.
Popri civilom Starlinku ukrajinská armáda využíva jeho vojenskú verziu Starshield, na komunikáciu na bojisku, koordináciu útokov na ciele na Ruskom okupovaných územiach a ovládanie obranných dronov.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Starshield na Ukrajine už údajne naplno funguje. Zavolal Trump Muskovi, aby ho zapol? © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Roboty menia fabriky, umelá inteligencia kancelárie. Slovensko čaká veľká premena trhu práce
Roboty menia fabriky, umelá inteligencia kancelárie. Slovensko čaká veľká premena trhu práce
<< predchádzajúci článok
Trumpova dohoda s Putinom zmarila pokrok v mierových rokovaniach, tvrdí český prezident Pavel
Trumpova dohoda s Putinom zmarila pokrok v mierových rokovaniach, tvrdí český prezident Pavel