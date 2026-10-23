|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 23.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Alojzia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
23. októbra 2026
Hasiči sa k nemu nemohli dostať. Smrtiaci oheň na kanadskej vojenskej základni vypukol vo vysoko rizikovej časti strelnice
Pri víkendovom incidente zahynuli štyria vojaci a ďalších 39 osôb utrpelo zranenia. Požiar na vojenskej základni Wainwright v kanadskej provincii
Zdieľať
23.10.2026 (SITA.sk) - Pri víkendovom incidente zahynuli štyria vojaci a ďalších 39 osôb utrpelo zranenia.
Požiar na vojenskej základni Wainwright v kanadskej provincii Alberta, pri ktorom cez víkend zahynuli štyria vojaci a desiatky ďalších utrpeli zranenia, vznikol na strelnici určenej na výcvik s automatickými granátometmi, oznámili vo štvrtok predstavitelia kanadskej armády.
„Na základe dostupných informácií môžeme potvrdiť, že 17. októbra 2026 bol na strelnici pre automatické granátomety počas bežného vojenského výcviku nahlásený požiar,“ uviedla veliteľka Skupiny vojenskej polície Kanadských ozbrojených síl brigádna generálka Vanessa Hanrahanová.
Podľa armády sa požiar nachádzal v takzvanej permanentne nebezpečnej zóne strelnice, čo hasičom znemožnilo zasiahnuť priamo v mieste jeho vzniku. Situáciu následne zhoršila náhla zmena smeru a rýchlosti vetra. „Následná zmena smeru a rýchlosti vetra výrazne zvýšila intenzitu požiaru,“ povedala Hanrahanov s tým, že oheň sa následne bleskovo rozšíril do výcvikového priestoru základne.
Pri incidente zahynuli štyria vojaci a ďalších 39 osôb utrpelo zranenia. Dvadsaťsedem z nich si vyžiadalo hospitalizáciu.
Základňa Wainwright patrí medzi najväčšie vojenské zariadenia v Kanade a pravidelne hostí medzinárodné cvičenia príslušníkov armád členských štátov Severoatlantickej zmluvy (NATO).
Zdroj: SITA.sk - Hasiči sa k nemu nemohli dostať. Smrtiaci oheň na kanadskej vojenskej základni vypukol vo vysoko rizikovej časti strelnice © SITA Všetky práva vyhradené.
Požiar na vojenskej základni Wainwright v kanadskej provincii Alberta, pri ktorom cez víkend zahynuli štyria vojaci a desiatky ďalších utrpeli zranenia, vznikol na strelnici určenej na výcvik s automatickými granátometmi, oznámili vo štvrtok predstavitelia kanadskej armády.
„Na základe dostupných informácií môžeme potvrdiť, že 17. októbra 2026 bol na strelnici pre automatické granátomety počas bežného vojenského výcviku nahlásený požiar,“ uviedla veliteľka Skupiny vojenskej polície Kanadských ozbrojených síl brigádna generálka Vanessa Hanrahanová.
Podľa armády sa požiar nachádzal v takzvanej permanentne nebezpečnej zóne strelnice, čo hasičom znemožnilo zasiahnuť priamo v mieste jeho vzniku. Situáciu následne zhoršila náhla zmena smeru a rýchlosti vetra. „Následná zmena smeru a rýchlosti vetra výrazne zvýšila intenzitu požiaru,“ povedala Hanrahanov s tým, že oheň sa následne bleskovo rozšíril do výcvikového priestoru základne.
Pri incidente zahynuli štyria vojaci a ďalších 39 osôb utrpelo zranenia. Dvadsaťsedem z nich si vyžiadalo hospitalizáciu.
Základňa Wainwright patrí medzi najväčšie vojenské zariadenia v Kanade a pravidelne hostí medzinárodné cvičenia príslušníkov armád členských štátov Severoatlantickej zmluvy (NATO).
Zdroj: SITA.sk - Hasiči sa k nemu nemohli dostať. Smrtiaci oheň na kanadskej vojenskej základni vypukol vo vysoko rizikovej časti strelnice © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Putin: Rusko nie je ochotné rokovať o prímerí, len o konečnom mieri
Putin: Rusko nie je ochotné rokovať o prímerí, len o konečnom mieri
<< predchádzajúci článok
Europarlament žiada zaradiť jemenských húsíov na zoznam teroristických organizácií
Europarlament žiada zaradiť jemenských húsíov na zoznam teroristických organizácií