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17. septembra 2026
Europoslanci prídu do Bratislavy preveriť fungovanie Európskeho orgánu práce
Tagy: ELA Eures Europoslanci
Delegácia Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci bude rokovať o prioritách ELA, inšpekciách aj presadzovaní pravidiel. Štvorčlenná delegácia Výboru Európskeho ...
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17.9.2026 (SITA.sk) - Delegácia Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci bude rokovať o prioritách ELA, inšpekciách aj presadzovaní pravidiel.
Štvorčlenná delegácia Výboru Európskeho parlamentu (EP) pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) navštívi 21. a 22. septembra Bratislavu, kde bude rokovať o fungovaní Európskeho orgánu práce (ELA).
Delegáciu povedie nemecký europoslanec Dennis Radtke. Jej členmi budú aj Gheorghe Falca, Marit Maijová a slovenský europoslanec Branislav Ondruš.
V pondelok sa poslanci stretnú s výkonným riaditeľom ELA Cosminom Boiangiuom. Rokovať budú o prioritách a výsledkoch úradu, ako aj o návrhu Európskej komisie (EK) na revíziu nariadenia o jeho fungovaní.
V utorok sa delegácia oboznámi s činnosťou informačného oddelenia, Európskych služieb zamestnanosti (EURES) a oddelenia pre presadzovanie pravidiel a analýzu.
Témou budú aj pracovné inšpekcie, o ktorých budú europoslanci hovoriť so zástupcami ELA a slovenskej vlády.
ELA vznikla v roku 2019. Jej úlohou je pomáhať pri spravodlivom a účinnom uplatňovaní pravidiel EÚ týkajúcich sa mobility pracovníkov a koordinácie sociálneho zabezpečenia.
Zdroj: SITA.sk - Europoslanci prídu do Bratislavy preveriť fungovanie Európskeho orgánu práce © SITA Všetky práva vyhradené.
Štvorčlenná delegácia Výboru Európskeho parlamentu (EP) pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) navštívi 21. a 22. septembra Bratislavu, kde bude rokovať o fungovaní Európskeho orgánu práce (ELA).
Delegáciu povedie nemecký europoslanec Dennis Radtke. Jej členmi budú aj Gheorghe Falca, Marit Maijová a slovenský europoslanec Branislav Ondruš.
V pondelok sa poslanci stretnú s výkonným riaditeľom ELA Cosminom Boiangiuom. Rokovať budú o prioritách a výsledkoch úradu, ako aj o návrhu Európskej komisie (EK) na revíziu nariadenia o jeho fungovaní.
V utorok sa delegácia oboznámi s činnosťou informačného oddelenia, Európskych služieb zamestnanosti (EURES) a oddelenia pre presadzovanie pravidiel a analýzu.
Témou budú aj pracovné inšpekcie, o ktorých budú europoslanci hovoriť so zástupcami ELA a slovenskej vlády.
ELA vznikla v roku 2019. Jej úlohou je pomáhať pri spravodlivom a účinnom uplatňovaní pravidiel EÚ týkajúcich sa mobility pracovníkov a koordinácie sociálneho zabezpečenia.
Zdroj: SITA.sk - Europoslanci prídu do Bratislavy preveriť fungovanie Európskeho orgánu práce © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: ELA Eures Europoslanci
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