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17. septembra 2026

Obhajca Šimečkovej matky Harkabus vidí v uznesení o jej obvinení vážne právne problémy


Tagy: Advokát Dotácie Obvinenie Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Projekt Fórum Subvenčný podvod

Obhajca Marty Šimečkovej už prevzal uznesenie o vznesení obvinenia jeho klientky pre zločin subvenčného podvodu, ktoré má 127 strán. Obhajca Marty Šimečkovej ...



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678f94eab7a4a188560437 scaled 1 676x451 17.9.2026 (SITA.sk) - Obhajca Marty Šimečkovej už prevzal uznesenie o vznesení obvinenia jeho klientky pre zločin subvenčného podvodu, ktoré má 127 strán.


Obhajca Marty Šimečkovej Matúš Harkabus už prevzal uznesenie o vznesení obvinenia jeho klientky pre zločin subvenčného podvodu, ktoré má 127 strán, vidí v ňom však vážne právne problémy. Ako ďalej uviedol na sociálnej sieti, vyšetrovateľ podľa neho postupoval v tejto veci korektne a snažil sa náležite zistiť skutkový stav veci, bez ohľadu na verejný tlak politikov zneužívajúcich túto kauzu.

Škoda spôsobená štátu


Problémy, ktoré však zistil po prvom zbežnom naštudovaní uznesenia vo veci čerpania dotácii občianskym združením Projekt Fórum bude podľa vlastných slov ďalej vyhodnocovať a uplatní námietky v sťažnosti proti obvineniu.

„Teraz ich bližšie špecifikovať nebudem, len naznačím, že sa týkajú zásady individualizácie úmyselnej trestnej zodpovednosti, príčinnej súvislosti a iných znakov skutkovej podstaty trestného činu subvenčného podvodu," zdôraznil Harkabus.

Celková škoda, ktorá mala byť konaním Šimečkovej a spoluobvinenej Andrei Pukovej spôsobená štátu je podľa uznesenia o vznesení obvinenia vo výške 90 179 eur za obdobie rokov 2018 až 2022.

Preplácanie faktúr na viackrát


„Pozor – to neznamená, že Marta Šimečková tieto peniaze „ukradla“ a využila ich na svoje potreby. Znamená to len toľko, že podľa uznesenia dotácie v tejto časti mali byť poskytnuté alebo použité neoprávnene, nie však vo vlastný prospech Marty Šimečkovej," vysvetlil Harkabus.

Nikde v uznesení sa podľa advokáta nekonštatuje, že by niektoré z faktúr boli „preplácané“ viackrát, ako sa podľa neho bežne uvádza nielen v dezinformačných ale aj v štandardných médiách.

„Niektoré identické faktúry boli viackrát priložené k vyúčtovaniam grantov od dvoch inštitúcii, ale stalo sa tak cca pol roka po poskytnutí peňazí, ktoré sa poskytujú vopred. Otázka, koho úmyselným zavinením, a koho nedbanlivosťou sa tak stalo bude iste predmetom vyšetrovania, nič to však nehovorí o dvojitom „preplácaní“ faktúr. Existoval dostatok oprávnených výdavkov, ktoré mohli byť do vyúčtovaní zahrnuté, prečo sa tak nestalo sa iste bude vyšetrovať," skonštatoval Harkabus.

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Čerpanie zo štátnych dotácií


Nikde v uznesení sa podľa advokáta neuvádza prospech, ktorý by Marta Šimečková alebo jej rodina úmyselne čerpala zo štátom poskytnutých dotácií.

„Ani sa uvádzať nemôže, lebo sa tak nestalo," vyhlásil obhajca. Doplnil, že čistý mesačný príjem Šimečkovej bol prinajlepšom 255 eur mesačne.

„Podotýkam za reálne odvedenú „full time" prácu na hodnotnom projekte. V skutočnosti si myslím, že bola ešte v mínuse," uviedol Harkabus.

Obvinenie pre zločin subvenčného podvodu


Dodal, že z uznesenia tiež nevyplýva, že by Marta Šimečková čokoľvek falšovala, preto jej nebolo vznesené obvinenie pre skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie.

Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) vzniesol matke lídra opozičného Progresívneho Slovenska Michala Šimečku Marte Šimečkovej obvinenie pre zločin subvenčného podvodu.

Ako prvý o tom informoval podnikateľ Zoroslav Kollár. Podľa uznesenia je obvinená tiež spolupracovníčka Šimečkovej Andrea Puková, konkrétne pre subvenčný podvod, ako aj za prečin skesľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie. Pre subvenčný podvod je tiež stíhané občianske združenie Projekt Fórum.


Zdroj: SITA.sk - Obhajca Šimečkovej matky Harkabus vidí v uznesení o jej obvinení vážne právne problémy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Advokát Dotácie Obvinenie Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Projekt Fórum Subvenčný podvod
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