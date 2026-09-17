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17. septembra 2026

V parlamente sa pripravia zákony o zákrokoch proti dronom, Valášek kritizoval Pellegriniho za nepochopiteľné výhrady k opozícii – VIDEO


Tagy: Drony obrana štátu opozičný poslanec Parlamentný výbor na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva Prezident Slovenskej republiky ruský dron útoky dronov Zákon

Opozičný poslanec upozornil, že ide už o druhý prípad za 24 hodín, keď opozícia nahradila prezidenta či koalíciu pri posilnení bezpečnosti SR.



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c1a2264 scaled 1 676x451 17.9.2026 (SITA.sk) - Opozičný poslanec upozornil, že ide už o druhý prípad za 24 hodín, keď opozícia nahradila prezidenta či koalíciu pri posilnení bezpečnosti SR.


Parlamentný výbor na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva na návrh jeho predsedu Tomáša Valáška (Progresívne Slovensko) schválil vytvorenie pracovnej skupiny, ktorej úlohou bude príprava novely zákonov o zákrokoch proti dronom. Ako Valášek v tejto súvislosti uviedol, ruská agresia voči Ukrajine sa posúva bližšie k našim hraniciam. S ňou narastajú aj prieniky dronov do vzdušného priestoru členských krajín NATO.

Parlament potrebuje dať vojakom a vojačkám jasný mandát na prípadný zákrok proti takýmto incidentom a chrániť tak životy a majetok ľudí na Slovensku,“ skonštatoval opozičný poslanec.

Výhrady k prezidentovi


Zároveň pripomenul slová prezidenta Petra Pellegriniho z jeho správy o stave republiky. „Prezident len pár hodín pred vytvorením pracovnej skupiny nepochopiteľne kritizoval opozíciu za údajnú nečinnosť v tejto veci. Ťažko povedať, či vedome klame, alebo sa ani len neunúval získať informácie. Už pred mesiacmi sa dohodli dotknuté výbory na vypracovaní spoločného návrhu, nechali si vypracovať analýzu, aké zákony proti podozrivým dronom majú okolité štáty, a na jej základe vypracovali opozičné strany návrhy riešení,“ zdôraznil Valášek

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Konanie prezidenta je podľa Valáška o to nepochopiteľnejšie, že práve hlava štátu má byť z titulu funkcie nad politikou a chrániť štátne záujmy. „Je smutnou vizitkou súčasného držiteľa tejto funkcie, že on tému využil na lacný kopanec do opozície, navyše založený na lži či nevedomosti. Pritom je to opozícia, ktorá koná štátnicky a rieši reálny problém bezpečnosti Slovenska," doplnil poslanec.

Podpora spojencov NATO


Zároveň upozornil, že ide už o druhý prípad za 24 hodín, keď opozícia nahradila prezidenta či koalíciu pri posilnení bezpečnosti SR. „Dnes sa koalícia nevedela zhodnúť na vyslaní vojakov a vojačiek do misie NATO v Poľsku a Rumunsku. SNS návrh nepodporila, prešiel iba vďaka hlasom opozície. SNS si opäť raz nenechala ujsť príležitosť nadbiehať Rusku a konať proti slovenským záujmom," poznamenal Valášek.

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Pointou vyslania vojakov je podľa opozičného poslanca odstrašiť Rusko od agresie proti našim spojencom. „Keby SNS hájila agresívne chúťky Putina, nekonala by inak. Hlasovanie je však hanbou celej vlády, opozícia už vlani takto Slovensko zachránila pred blamážou. S otázkami obrany sa nehrajú politické hry," uzavrel Valášek.


Zdroj: SITA.sk - V parlamente sa pripravia zákony o zákrokoch proti dronom, Valášek kritizoval Pellegriniho za nepochopiteľné výhrady k opozícii – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Drony obrana štátu opozičný poslanec Parlamentný výbor na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva Prezident Slovenskej republiky ruský dron útoky dronov Zákon
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