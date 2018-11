Turecko opustilo medzinárodnú konferenciu o Líbyi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Palermo 13. novembra (TASR) - Turecko opustilo v utorok medzinárodnú konferenciu o Líbyi po tom, ako ho vynechali zo stretnutia medzi líbyjským vojenským veliteľom Chalífom Haftarom a niekoľkými ďalšími krajinami vrátane Egypta a Ruska.uviedol turecký viceprezident Fuat Oktay.dodal.Taliansky premiér Giuseppe Conte zorganizoval v utorok - na okraj konferencie v Palerme - stretnutie súperiacich líbyjských lídrov. Predsedal stretnutiu premiéra tripoliskej vlády podporovanej OSN Faíza Sarrádža a generála Haftara, veliteľa samozvanej Líbyjskej národnej armády (LNA) pôsobiacej na východe krajiny.Na schôdzke sa zúčastnili aj predstavitelia iných štátov. Na "minisummite" bol prítomný egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí, ktorý podporuje Haftara, ako aj ruský premiér Dmitrij Medvedev, predseda Európskej rady Donald Tusk či francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian.Haftar pricestoval do sicílskeho Palerma v pondelok večer, ale nešiel na pracovnú večeru s ďalšími lídrami. Na samotnej konferencii sa odmietol zúčastniť. Podľa agentúry AFP si nechcel sadnúť za jeden stôl s vodcami islamistov, proti ktorým zvádza tvrdé boje na vojenskej i ideologickej úrovni. Nezúčastnil sa ani na spoločnom fotografovaní s delegátmi dvojdňovej konferencie, ktorá má za cieľ dosiahnuť pokrok v snahách o ukončenie bezprávia v Líbyi a podporiť uskutočnenie volieb pod záštitou OSN, uviedla agentúra AP.Haftarov tábor pravidelne obviňuje Turecko a Katar z vojenskej a finančnej podpory jeho rivalov vrátane islamistov.Líbya upadla do chaosu po povstaní z roku 2011, ktoré leteckými údermi podporilo aj NATO a viedlo k pádu režimu Muammara Kaddáfího. O kontrolu nad krajinou bohatou na ropu v súčasnosti súperí medzinárodne uznaná vláda národnej jednoty so sídlom v západolíbyjskom Tripolise s vládou v sídliacou v Tobruku. Haftar je lojálny vláde vo Tobruku, ktorý sa nachádza na východe Líbye.