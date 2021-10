Europoslanci sa zastali názoru Korčoka, Slovensko a Maďarsko by sa mali navzájom informovať o aktivitách na svojom území

Zlyhanie slovenských vlád

9.10.2021 (Webnoviny.sk) - Slovensko a Maďarsko by sa ako susedské krajiny mali navzájom informovať o projektoch, ktoré chcú vykonávať na území cudzieho štátu. Pre agentúru SITA sa na tom zhodli viacerí slovenskí poslanci Európskeho parlamentu (EP). Martin Hojsík (PS/RE) zdôraznil, že je najvyššou prioritou, aby mali členské krajiny Európskej únie (EÚ) čo najlepšie vzťahy bez ohľadu na to, o ktorú krajinu ide, kto je na jej čele a či ide o našich najbližších spojencov.„V tomto ohľade je požiadavka ministra Korčoka racionálna a rešpektuje pravidlá dobrej spolupráce s krajinami EÚ. Podobné správanie treba očakávať a vyžadovať aj od našich partnerov,“ povedal. Dodal, že ak dôjde ku krokom, ktoré vzbudzujú pochybnosti, pomôcť vedia aj inštitúcie EÚ.Europoslanec Ivan Štefanec (KDH/EPP) si myslí, že je základom slušnosti a dobrých vzťahov informovať svojich partnerov o aktivitách, ktoré druhá strana plánuje realizovať na území inej krajiny. „Predíde sa tak zbytočnej dezinterpretácii. Dúfam, že maďarský minister (minister zahraničných vecí Péter Szijjartó – pozn. SITA) svoj prísľub o poskytovaní informácií dodrží,“ povedal.Podľa Michala Šimečku (PS/RE) si musí maďarský premiér Viktor Orbán vybrať, či bude jeho vláda tvrdiť, že nezasahuje do vnútorných záležitostí Slovenska, alebo bude nalievať peniaze do organizácie Csemadok, ktorá zbiera podpisy pre vznik politickej strany Spolupatričnosť.„Investície na rozvoj juhu Slovenska – od infraštruktúry po kultúru – by mali prichádzať zo slovenskej vlády. Ide predsa o našich občanov. V tomto vidím aj zlyhanie slovenských vlád,“ skonštatoval.Europoslankyňu Moniku Beňovú (Smer-SD/S/D) prekvapilo to, že sa slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) o aktivitách Maďarska na Slovensku dozvedel z médií.„Buď si naše spravodajské služby neplnia svoje úlohy riadne, alebo naopak ich upozorneniam nevenujú na rezorte diplomacie dostatok pozornosti,“ uviedla. Doplnila, že je potrebné, aby Budapešť o svojich krokoch na Slovensku vopred informovala. Vladimír Bilčík (Spolu/EPP) konštatuje, že dobré vzájomné vzťahy môžu fungovať len na základe dôvery a prospeje im vzájomná informovanosť. Podľa Bilčíka to potvrdila aj pozitívna reakcia maďarského ministra Szijjartóa na požiadavku ministra Korčoka. „Je bežné, že o významných aktivitách sa partneri navzájom informujú a nedozvedajú sa o nich z médií,“ dodal.Podobne uvažuje aj europoslankyňa Miriam Lexmann (KDH/EPP). „Považujem za normálne a korektné, aby sa štáty v slobodnom zoskupení v rámci EÚ s priateľskými a korektnými vzťahmi navzájom informovali o projektoch financovaných na území inej krajiny, obzvlášť, ak ide o projekty financované priamo štátnymi inštitúciami,“ dodala.Šéf Slovenskej diplomacie Ivan Korčok svojmu rezortnému kolegovi z Maďarska v utorok 5. októbra povedal, že by bol rád, ak by Maďarsko informovalo Slovenskú republiku o všetkých aktivitách, ktoré chce na jej území vyvíjať. Spomínal nákup nehnuteľností v Košiciach či fond na skupovanie pozemkov v krajinách strednej Európy maďarskou vládou.