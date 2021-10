Spojené arabské emiráty chcú vyslať do vesmíru sondu, poletí na asteroid medzi Marsom a Jupiterom

SAE

Prenášanie informácií na Zem

Ambiciózny vesmírny program

SAE

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.10.2021 (Webnoviny.sk) - Spojené arabské emiráty () plánujú vyslať sondu na asteroid medzi Marsom a Jupiterom.Vesmírna agentúra krajiny v utorok oznámila, že projekt, ktorého cieľom je získať dáta o pôvode vesmíru, ráta so štartom v roku 2028 a pristátím o päť rokov neskôr.Sonda by mala precestovať 3,6 miliardy kilometrov. Najprv bude musieť preletieť okolo Venuše a Zeme, aby získala dostatočnú rýchlosť, aby sa dostala k asteroidu vzdialenému zhruba 560 miliónov kilometrov. Stroj by mal z telesa prenášať na Zem informácie o jeho zložení, pokiaľ budú jeho batérie nabité.Zatiaľ je ešte predmetom diskusií, aké dáta bude sonda zbierať. Podľa predsedkyne Vesmírnej agentúry Spojených arabských emirátov a ministerky pre pokročilé technológie Sarah al-Amírí to však bude veľká výzva, keďže sonda poletí aj blízko Slnka aj ďaleko od neho.Vesmírna agentúrabude na projekte spolupracovať s Laboratóriom atmosférickej a vesmírnej fyziky pri Coloradskej univerzite.Spojené arabské emiráty majú ambiciózny vesmírny program. Vo februári krajina úspešne dostala na orbitu Marsu svoju sondu Amal, v roku 2024 sa chystá vyslať na Mesiac zatiaľ nepomenovanú sondu a do roku 2117 by tiež chcela vybudovať ľudskú kolóniu na Marse.