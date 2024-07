Europoslanci Smeru „v žiadnom prípade“ nepodporia von der Leyenovú za predsedníčku eurokomisie, tvrdí Erik Kaliňák (video)

Pellegrini za jej nomináciu nehlasoval

Odlišné názory europoslancov

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

11.7.2024 (SITA.sk) - Europoslanci strany Smer-SD „v žiadnom prípade“ nepodporia Ursulu von der Leyen za predsedníčku Európskej komisie Uviedol to zvolený europoslanec Erik Kaliňák (Smer-SD), ktorý dodal, že je klamstvom, ak niekto hovorí, že jej podporu „nejakým spôsobom“ zobchodovali za návrat do frakcie sociálnych demokratov.Kaliňák tvrdí, že prezident Peter Pellegrini , ktorý zastupoval premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na Európskej rade , za nomináciu von der Leyen nehlasoval.„Predseda Európskej rady jednoducho skonštatoval, že nominácie frakcií, ktoré vyhrali voľby do Európskeho parlamentu, majú nespochybniteľnú podporu väčšiny, nie je ani potrebné žiadne hlasovanie, teda nikto nehlasoval 'za' ani 'proti',“ priblížil europoslanec.„Naše rokovania s európskymi socialistami stáli na požiadavke, že budú rešpektovať našu suverénnu politiku a budú rešpektovať náš iný názor na progresívnu ideológiu, vojnu na Ukrajine či nelegálnu migráciu. Pretože nič na označení sociálna demokracia neurčuje, či bude konzervatívna, alebo progresívna, či bude národná, alebo globalistická, alebo akú stratégiu zvolí pri konflikte na Ukrajine. Nič z toho nedefinuje, či niekto je, alebo nie je sociálny demokrat,“ uviedol Kaliňák vo videu na sociálnej sieti.Erik Kaliňák tvrdí, že v strane nemali problém rešpektovať väčšinové nastavenie frakcie, a to pod podmienkou, že aj zvyšní členovia frakcie budú ochotní rešpektovať odlišné názory europoslancov za Smer-SD. Členovia frakcie však podľa Kaliňáka zlyhali „v najzákladnejšej skúške z demokracie“, čo je pre nich neprijateľné.„Napriek ich prísľubom sa opäť raz potvrdilo, že progresívna mentalita iný názor neznesie,“ dodal.