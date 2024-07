Matica slovenská nepodala trestné oznámenie na Nadáciu Zastavme korupciu

Nadácia je schopná všetkého

Údajné ohováranie

Viacerí sú na sankčných zoznamoch

Spolupráca sa nezrealizovala

Čo je zlé na spolupráci?

11.7.2024 (SITA.sk) - Matica slovenská, ani jej štatutárny zástupca či ďalší vedúci funkcionári nepodali trestné oznámenie na Nadáciu Zastavme korupciu . Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Matice slovenskej Laura Hancová, ktorá dodala, že mimovládna organizácia opätovne klame a zavádza.„Pod hrozbou neexistujúceho zastrašovania sa snažia od svojich sledovateľov získať podporu a z danej situácie vytĺcť čo najväčší kapitál. Matica slovenská sa ostro ohradzuje voči šíreniu týchto hoaxov,“ uviedla hovorkyňa.Zároveň reagovala aj na ďalšie vyjadrenia Zastavme korupciu.Matica tvrdí, že ešte pred vypuknutím vojny na Ukrajine komunikovala výhradne s historikom a výkonným riaditeľom Fondu História vlasti, pričom téma ich rozhovoru sa niesla výlučne vo vedecko-odbornej rovine s cieľom organizovania výstav k témam 19. storočia, prvej a druhej svetovej vojny či s cieľom výmeny archívnych a historických dokumentov.„Bohužiaľ, v tomto prípade je Nadácia schopná všetkého, aj retrospektívneho a účelového pohľadu,“ doplnila Hancová.Nadácia Zastavme korupciu o podaní trestného oznámenia Maticou slovenskou informovala v stredu. Trestné oznámenie za údajné ohováranie bolo na mimovládnu organizáciu podľa ich vyjadrenia podané preto, lebo pred časom odhalila, že Matica slovenská má blízko k ruskej tajnej službe.Tvrdí, že v roku 2019 Matica podpísala memorandum o spolupráci so Štátnou ruskou historickou spoločnosťou, ktorej predsedom je šéf ruskej tajnej služby Sergej Naryškin. Nadácia tvrdí, že informáciu potvrdila aj samotná Matica.„Trestné oznámenie preto považujeme za účelové zastrašovanie,“ napísala Zastavme korupciu na sociálnej sieti.Nadácia tvrdí, že viacerí členovia najužšieho vedenia ruskej historickej spoločnosti, vrátane Naryškina, sú na sankčným zoznamoch pre podporu vojny na Ukrajine.„Ruská historická spoločnosť šíri vzdelávanie o ruských dejinách po celom Rusku, jej predstavitelia rozprávajú o ukrajinskej nezávislosti v úvodzovkách a veľmi sa snažia expandovať aj do zahraničia. Zatiaľ sa im darí najmä v Srbsku, Bosne a Hercegovine a na Slovensku,“ priblížila Zastavme korupciu.Dodáva, že v matičných novinách je možné nájsť množstvo textov, ktoré sú plné proruskej rétoriky a odporu k západu. Matica však podľa Nadácie tvrdí, že sa k ruskému štátnemu režimu nevyjadruje, nepodporuje ho, a taktiež hovorí, že nie je nástrojom akejkoľvek cudzej štátnej moci v našej krajine.Tajomník Matice slovenskej Ján Seman Nadáciu informoval, že Matica „memorandum o spolupráci komunikovala so zástupcami Ruskej historickej spoločnosti v roku 2019 na podujatí Múzea SNP v Banskej Bystrici. Po vzájomnej diskusii sme sa slovne dohodli na možnej spolupráci, ktorej hlavným cieľom malo byť realizovanie výstav a výmena archívnych a historických dokumentov“.Spolupráca sa nakoniec podľa matičiarov nerealizovala, pretože prišla pandémia ochorenia COVID-19 a následne vojna na Ukrajine.„Ruská strana im vraj ani nevrátila podpísanú verziu dokumentu. Matičiari však ani po začiatku vojny svoj podpis pod spoločným memorandom nevypovedali a dokonca zástupcu ruskej spoločnosti pozvali minulý rok na Slovensko na oslavu 160. výročia Matice slovenskej v Martine,“ tvrdí mimovládna organizácia.Ruslan Gagkuev z predsedníctva Ruskej historickej spoločnosti pred „proruskými médiami“ ocenil spoluprácu s Maticou slovenskou.„Podobné vyjadrenia Gagkueva citoval aj ruský portál ePrimeffed: ,už viac ako päť rokov sme spojení s Maticou slovenskou vďaka memorandu o spolupráci a máme spoločné projekty´. Čo je vlastne zlé na takejto spolupráci? Ruská historická spoločnosť je riadená ruskou vládou a plní jej zadania,“ ozrejmila Zastavme korupciu.