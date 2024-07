Rozhodujúcim podporovateľom ruskej vojny proti Ukrajine je Čína. Komuniké schválilo 32 lídrov NATO

11.7.2024 (SITA.sk) - Za „rozhodujúceho podporovateľa“ ruskej vojny proti Ukrajine označila Severoatlantická aliancia Čínu. Konštatuje to záverečné komuniké, ktoré v stredu schválilo 32 lídrov NATO na samite vo Washingtone.Generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy Jens Stoltenberg uviedol, že Peking Moskve poskytuje vybavenie, mikroelektroniku a nástroje, ktoré „umožňujú Rusku vyrábať rakety, bomby, lietadlá a zbrane, ktoré používa na útoky na Ukrajinu“. Konštatoval, že je to prvýkrát, keď to všetci členovia NATO jasne uviedli v schválenom dokumente.Čínske veľvyslanectvo vo Washingtone hneď v stredu uviedlo, že Čína krízu na Ukrajine nevytvorila, ani nie je jej účastníkom. „Čína neposkytuje zbrane stranám konfliktu a prísne kontroluje vývoz tovaru s dvojakým použitím, čo medzinárodné spoločenstvo oceňuje,“ povedal hovorca veľvyslanectva Liou Pcheng-jü.