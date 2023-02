Nad Kyjevom zostrelili ruské balóny využívané ako falošné terče

15.2.2023 (SITA.sk) - Nad Kyjevom zostrelili ruské balóny. Informovali o tom ukrajinskí predstavitelia, uvádza portál Sky News. Šesť balónov, ktoré mohli niesť prieskumné zariadenia, zaznamenali nad hlavným mestom, informovala vojenská správa prostredníctvom komunikačnej platformy Telegram.„Cieľom vypustenia balónov bolo zaznamenanie a vyčerpanie našej protivzdušnej obrany,“ dodala podľa CNN kyjevská vojenská administratíva.Hovorca ukrajinských vzdušných síl Jurij Ihnat potvrdil, že v stredu sa v meste rozozvučali sirény ohlasujúce letecký poplach práve v súvislosti s balónmi. Tie podľa neho Rusi využívajú ako „falošné ciele“, informuje spravodajský portál CNN.„Používajú ich ako falošné ciele, chcú, aby proti nim zasiahla naša protivzdušná obrana. Chcú vyčerpať našu protivzdušnú obranu z pohľadu munície a zároveň ju rozptýliť,“ vyjadril sa Ihnat v televíznom rozhovore. Rusko podľa neho využilo balóny ako falošné terče aj v nedeľu a utorok. „Nie je to sonda, nie je to aerostat, je to len balón nesúci kúsok ocele,“ dodal.