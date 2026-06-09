Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 9.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Stanislava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

09. júna 2026

Europoslanci žiadajú preveriť vymenovanie šéfa Siemensu za vyslanca pre AI


Tagy: Europoslanci technologické spoločnosti umelá inteligencia (AI)

Poslanci upozorňujú na možné konflikty záujmov a žiadajú zverejnenie hodnotenia Európskej komisie. Desiatky poslancov



Zdieľať
france_eu_49054 2 676x451 9.6.2026 (SITA.sk) - Poslanci upozorňujú na možné konflikty záujmov a žiadajú zverejnenie hodnotenia Európskej komisie.

Desiatky poslancov Európskeho parlamentu (EP) žiadajú od Európskej komisie (EK) vysvetlenie rozhodnutia vymenovať predsedu správnej rady spoločnosti Siemens Jima Hagemanna Snabeho za osobitného vyslanca pre umelú inteligenciu.


Približne 40 europoslancov zo stredových a ľavicových frakcií žiada Komisiu, aby zverejnila mandát vyslanca, postup jeho výberu, majetkové priznania aj úplné posúdenie možného konfliktu záujmov.



EK stojí za Snabem


Poslanci zároveň chcú vedieť, ako Brusel zabráni „privilegovanému prístupu a neprimeranému vplyvu“ veľkých technologických spoločností na európsku politiku v oblasti umelej inteligencie.


Európska komisia minulý týždeň menovanie Snabeho obhajovala. Tvrdí, že vykonala dôkladné posúdenie konfliktu záujmov a že Snabe pozastavil svoje členstvo v správnych radách spoločností Google Cloud a C3.ai.



Zmiernenie pravidiel pre AI


Kritici upozorňujú, že Siemens v poslednom období presadzoval zmiernenie pravidiel Európskej únie (EÚ) pre priemyselné využívanie umelej inteligencie v rámci pripravovaného balíka zmien označovaného ako „omnibus“.


„Riadenie európskej politiky priemyselnej umelej inteligencie bolo zverené predsedovi jednej spoločnosti,“ uviedol taliansky sociálnodemokratický europoslanec Brando Benifei.


„Toto je metóda, ktorú spochybňujeme: rozhodnutia prijímané zhora, v úzkom kontakte len s určitými priemyselnými odvetviami,“ dodal.




Zdroj: SITA.sk - Europoslanci žiadajú preveriť vymenovanie šéfa Siemensu za vyslanca pre AI © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Europoslanci technologické spoločnosti umelá inteligencia (AI)
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Opozícii sa nepodarilo odvolať ani Tibora Gašpara, opozícia však avizuje ďalšie pokusy až do volieb – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Prešov dostal pokutu tisíc eur za vianočné stánky pri pamätníku, voči rozhodnutiu sa plánuje odvolať

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 