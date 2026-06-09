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09. júna 2026
Europoslanci žiadajú preveriť vymenovanie šéfa Siemensu za vyslanca pre AI
Poslanci upozorňujú na možné konflikty záujmov a žiadajú zverejnenie hodnotenia Európskej komisie. Desiatky poslancov
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Desiatky poslancov Európskeho parlamentu (EP) žiadajú od Európskej komisie (EK) vysvetlenie rozhodnutia vymenovať predsedu správnej rady spoločnosti Siemens Jima Hagemanna Snabeho za osobitného vyslanca pre umelú inteligenciu.
Približne 40 europoslancov zo stredových a ľavicových frakcií žiada Komisiu, aby zverejnila mandát vyslanca, postup jeho výberu, majetkové priznania aj úplné posúdenie možného konfliktu záujmov.
EK stojí za Snabem
Poslanci zároveň chcú vedieť, ako Brusel zabráni „privilegovanému prístupu a neprimeranému vplyvu“ veľkých technologických spoločností na európsku politiku v oblasti umelej inteligencie.
Európska komisia minulý týždeň menovanie Snabeho obhajovala. Tvrdí, že vykonala dôkladné posúdenie konfliktu záujmov a že Snabe pozastavil svoje členstvo v správnych radách spoločností Google Cloud a C3.ai.
Zmiernenie pravidiel pre AI
Kritici upozorňujú, že Siemens v poslednom období presadzoval zmiernenie pravidiel Európskej únie (EÚ) pre priemyselné využívanie umelej inteligencie v rámci pripravovaného balíka zmien označovaného ako „omnibus“.
„Riadenie európskej politiky priemyselnej umelej inteligencie bolo zverené predsedovi jednej spoločnosti,“ uviedol taliansky sociálnodemokratický europoslanec Brando Benifei.
„Toto je metóda, ktorú spochybňujeme: rozhodnutia prijímané zhora, v úzkom kontakte len s určitými priemyselnými odvetviami,“ dodal.
Zdroj: SITA.sk - Europoslanci žiadajú preveriť vymenovanie šéfa Siemensu za vyslanca pre AI © SITA Všetky práva vyhradené.
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