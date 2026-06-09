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09. júna 2026

Prešov dostal pokutu tisíc eur za vianočné stánky pri pamätníku, voči rozhodnutiu sa plánuje odvolať


Tagy: Okresný úrad Pamätník Pokuta Vianočné trhy Vojnové hroby vojnový hrob

Ide o prvý prípad, keď bola slovenskej samospráve uložená finančná sankcia za porušenie povinností pri ochrane vojnového hrobu. Mesto Prešov dostalo od Okresného úradu v Prešove pokutu 1 000 ...



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719533445_1545046000741303_8123637656111172668_n 676x493 9.6.2026 (SITA.sk) - Ide o prvý prípad, keď bola slovenskej samospráve uložená finančná sankcia za porušenie povinností pri ochrane vojnového hrobu.


Mesto Prešov dostalo od Okresného úradu v Prešove pokutu 1 000 eur za správny delikt na úseku ochrany vojnových hrobov. Dôvodom bolo, že mesto povolilo umiestnenie stánkov s občerstvením v areáli Pamätníka osloboditeľov počas vianočných trhov v rokoch 2023 až 2025.

Na prípad upozornil predseda petičného výboru Za ochranu Pamätníka vojakom Sovietskej armády v Košiciach Alexander Riabov s členkou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Danielou Šipošovou.

Prvý prípad na Slovensku


Rozhodnutie o pokute vydal okresný úrad 28. mája 2026. Právoplatné zatiaľ nie je a mesto sa proti nemu plánuje odvolať. Podľa oznamovateľov ide o prvý prípad, keď bola slovenskej samospráve uložená finančná sankcia za porušenie povinností pri ochrane vojnového hrobu.

Stalo sa tak v správnom konaní okresného úradu proti mestu Prešov za povolenie rozmiestnenia stánkov a stolíkov na predaj a konzumáciu alkoholu, ako aj ďalšieho občerstvenia priamo v areáli vojnového hrobu, a to opakovane v mesiacoch október až december v rokoch 2023 až 2025,“ uviedol Riabov.

Na nevhodnosť umiestnenia predajných stánkov v blízkosti pamätníka mala vedenie mesta neúspešne upozorňovať Šipošová od leta 2025. Následne sa obrátila na prokuratúru, ktorá podľa navrhovateľov konštatovala nezákonnosť postupu mesta.

Spolu s Riabovom následne podali podnet na okresný úrad pre podozrenie zo spáchania správneho deliktu podľa zákona o vojnových hroboch. Oznamovatelia argumentujú, že obec má zo zákona povinnosť zabezpečiť, aby sa v blízkosti vojnových hrobov neumiestňovali zariadenia alebo objekty, ktoré by mohli byť v rozpore s úctou k týmto miestam.

Prešov sa plánuje odvolať


Zároveň avizovali, že zvážia ďalšie právne kroky na vyvodenie prísnejšej sankcie voči mestu, keď umiestnenie stánkov spájajú so snahou o premiestnenie pamätníka, ktorými sa mestské zastupiteľstvo na základe petície zaoberalo ešte v predchádzajúcom volebnom období v roku 2022. Obdobný podnet plánujú podať aj v súvislosti s dianím pri Pamätníku vojakov Sovietskej armády v Košiciach, kde mesto podľa Riabova umožnilo umiestniť maketu s heslom ´Sláva Ukrajine, hrdinom sláva´.

Mesto Prešov s rozhodnutím okresného úradu nesúhlasí. Hovorca radnice Michal Hudák uviedol, že samospráva využije zákonnú možnosť podať odvolanie. Podľa mesta boli predmetné stánky súčasťou Vianočných trhov, ktoré považuje za kultúrne a dôstojné podujatie nezasahujúce do samotného pamätníka ani jeho symboliky.

Argumenty mesta Prešov


Stánok ani sprievodné aktivity neobmedzovali možnosť verejnosti uctiť si pamätník. Naopak, zaradením priestoru do vianočných trhov sa zvýšila frekvencia jeho kontroly a čistenia. Práve v minulosti, kým bol priestor iba ´šedou zónou´ a prechodom z pešej zóny od umiestnených stánkov, bolo okolie pamätníka pravidelne znečisťované odpadom či vykonaním potreby návštevníkov trhov,“ uviedol Hudák.

Mesto zároveň argumentuje, že podobné povolenia vydávalo aj v predchádzajúcich rokoch bez námietok zo strany orgánov verejnej správy. „Iniciovanie správneho konania považuje mesto z tohto dôvodu nielen za nesprávne, ale aj za pomerne prekvapivé a možno sa domnievať, že aj inak motivované,“ dodal hovorca. Poukazuje tiež na to, že umiestnenie kritizovaného stánku bolo v súlade so záväzným stanoviskom Krajského pamiatkového úradu v Prešove, ktorého podmienky a obmedzenia mesto splnilo.


Zdroj: SITA.sk - Prešov dostal pokutu tisíc eur za vianočné stánky pri pamätníku, voči rozhodnutiu sa plánuje odvolať © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Okresný úrad Pamätník Pokuta Vianočné trhy Vojnové hroby vojnový hrob
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