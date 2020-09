Europoslancov znepokojuje snaha o prísnejší interrupčný zákon, Čaputovej a Kollárovi poslali otvorený list

Novela zákona je v rozpore s ľudskými právami

Poslanci majú rešpektovať práva občanov

Novela sa dostala do druhého čítania

15.9.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenskí, ale aj belgickí, dánski či nemeckí europoslanci zaslali otvorený list prezidentke SR Zuzane Čaputovej a predsedovi Národnej rady SR (NR SR) Borisovi Kollárovi (Sme rodina).Vyjadrujú v ňom hlboké znepokojenie nad nedávnymi pokusmi niektorých poslancov NR SR o sprísnenie platnej legislatívy o umelom prerušení tehotenstva. V tlačovej správe o tom informovala europoslankyňa Monika Beňová (Smer-SD).Interrupcia je podľa europoslancov citlivá záležitosť, ženy preto v tejto súvislosti potrebujú včasný a zaistený prístup k potrebným informáciám a službám v tejto oblasti.Novela zákona o zdravotnej starostlivosti je pre svoju snahu o predlžovanie lehoty na rozmyslenie pred vykonaním interrupcie v priamom rozpore so zásadami dobrej lekárskej praxe, ľudskými právami a medzinárodne akceptovanými odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Podpísaní europoslanci žiadajú poslancov NR SR, predovšetkým tých, ktorí reprezentujú strany súčasnej vládnej koalície, aby rešpektovali základné práva všetkých slovenských občanov pri ich samostatnom rozhodovaní o ich vlastnom zdraví a reprodukčných právach.Tie sú základom ich práva na rovnosť a súkromie týkajúce sa intímnych záležitostí fyzickej a psychickej integrity.„Žiadame preto upustiť od prijímania legislatívy, ktorá by takéto práva narúšala," dodávajú.Novelu zákona o zdravotnej starostlivosti posunul parlament v júli do druhého čítania. Poslanci hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) v nej chcú presadiť, aby mala žena dlhší čas na premyslenie si umelého potratu, namiesto 48 hodín navrhujú 96 hodín.Návrh predpokladá detailnejší zber informácií o dôvodoch potratov.Povinnou má byť druhá lekárska správa pri indikácii ohrozenia zdravia života matky alebo počatého dieťaťa. V návrhu sa hovorí o ubytovaní pre tehotné matky s deťmi a pre študentky, ktoré potrebujú dočasné bývanie, aby utajili svoje tehotenstvo, prípadne ešte aj do troch rokov, ak sa o dieťa starajú.Po novom by sa mala suma príspevku pri narodení dieťaťa rozdeliť na dve časti. Prvá časť vo výške 400 eur sa vyplatí matke počas tehotenstva, a to po uplynutí dvanásteho týždňa tehotenstva. Táto možnosť má podľa predkladateľov návrhu ženám pomôcť, aby nepodstúpili umelé ukončenie tehotenstva z dôvodu aktuálneho nedostatku finančných prostriedkov.