Pondelok 17.11.2025
Meniny má Klaudia
|
17. novembra 2025
V Rumunsku evakuovali dedinu pre ruský útok na ukrajinský dunajský prístav
Rumunské úrady v pondelok oznámili, že evakuujú dedinu neďaleko ukrajinských hraníc po tom, ako útok ruského dronu na dunajský riečny prístav na juhu Ukrajiny podpálil loď ...
17.11.2025 (SITA.sk) - Rumunské úrady v pondelok oznámili, že evakuujú dedinu neďaleko ukrajinských hraníc po tom, ako útok ruského dronu na dunajský riečny prístav na juhu Ukrajiny podpálil loď prevážajúcu skvapalnený plyn.
Vzhľadom na „blízkosť lode k rumunskému územiu a povahu jej nákladu“ úrady nariadili evakuáciu dediny Plauru, ktorá sa nachádza na rumunskej strane Dunaja pri ukrajinskom prístavnom meste Izmail. Cestnú a lodnú dopravu v oblasti zastavili.
V piatok rumunské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že si predvolalo ruského veľvyslanca po tom, ako sa v noci na 11. novembra na rumunské územie zrútili úlomky dronu. „Boli mu predložené hmatateľné, rozsiahle a pevné dôkazy o narušení rumunského vzdušného priestoru bezpilotným lietadlom patriacim ruským ozbrojeným silám,“ uviedol rumunský rezort zahraničia v tlačovej správe.
Ruské veľvyslanectvo v Bukurešti na komunikačnej platforme Telegram označilo predvolanie za „teatrálnu udalosť“.
Zdroj: SITA.sk - V Rumunsku evakuovali dedinu pre ruský útok na ukrajinský dunajský prístav © SITA Všetky práva vyhradené.
