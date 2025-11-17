Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 17.11.2025
17. novembra 2025

V Rumunsku evakuovali dedinu pre ruský útok na ukrajinský dunajský prístav


Rumunské úrady v pondelok oznámili, že evakuujú dedinu neďaleko ukrajinských hraníc po tom, ako útok ruského dronu na dunajský riečny prístav na juhu Ukrajiny podpálil loď ...



ukraine_grain_exports_83474 676x451 17.11.2025 (SITA.sk) - Rumunské úrady v pondelok oznámili, že evakuujú dedinu neďaleko ukrajinských hraníc po tom, ako útok ruského dronu na dunajský riečny prístav na juhu Ukrajiny podpálil loď prevážajúcu skvapalnený plyn.


Vzhľadom na „blízkosť lode k rumunskému územiu a povahu jej nákladu“ úrady nariadili evakuáciu dediny Plauru, ktorá sa nachádza na rumunskej strane Dunaja pri ukrajinskom prístavnom meste Izmail. Cestnú a lodnú dopravu v oblasti zastavili.

V piatok rumunské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že si predvolalo ruského veľvyslanca po tom, ako sa v noci na 11. novembra na rumunské územie zrútili úlomky dronu. „Boli mu predložené hmatateľné, rozsiahle a pevné dôkazy o narušení rumunského vzdušného priestoru bezpilotným lietadlom patriacim ruským ozbrojeným silám,“ uviedol rumunský rezort zahraničia v tlačovej správe.

Ruské veľvyslanectvo v Bukurešti na komunikačnej platforme Telegram označilo predvolanie za „teatrálnu udalosť“.


Zdroj: SITA.sk

