Nestlé podporilo hrdinov v prvej línii, nezabudlo ani na seniorov

3.4.2020 (Webnoviny.sk) -"Idea pomôcť bola spontánna. Myšlienka okamžite nadchla kolegov a výsledkom sú tisíce kartónov a balení potravín rôzneho druhu z nášho portfólia, ktoré sme rozviezli na rôzne pracoviská po celom Slovensku. Je to prejav našej vďaky skutočným hrdinom týchto dní, ktorým by sme aj touto cestou chceli poďakovať a trocha uľahčiť ich namáhavú prácu," hovorí Vratislav Janda, riaditeľ pre korporátne záležitosti Nestlé Česko a Slovensko.Medzi darovanými produktami boli výrobky známych značiek ako Nespresso, Nescafé, Nescafé Dolce Gusto, Orion, JOJO, Kit Kat, CINI-MINIS, či produkty radu MAGGI vyrábané v závode Carpathia v Prievidzi. Do zvieracích útulkov bolo distribuované krmivo značky PURINA.Nestlé bola jednou z prvých spoločností v Čechách a na Slovensku, ktorá zaviedla prísne preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu, s cieľom ochrániť zdravie svojich zamestnancov a zaistiť bezpečnú prevádzku svojich závodov. "Ako najväčší svetový výrobca potravín sme si vedomý svojej zodpovednosti pri zabezpečovaní plynulých dodávok potravín a nápojov aj na Slovensku. Vďaka nasadeniu a obetavej práci našich zamestnancov, vďaka ich disciplíne pri aplikácii preventívnych opatrení už v čase, keď to nebola povinnosť, mohla naša spoločnosť vyrábať bez prerušenia. Pokračujeme preto v plnej prevádzke a naďalej vyrábame potraviny pre slovenské domácnosti aj v našom závode v Prievidzi," dodáva V. Janda.Informačný servis