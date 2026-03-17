Utorok 17.3.2026
Meniny má Ľubica
17. marca 2026
Europoslanec Hojsík sa pýta, či má Šimečka pre kauzu matky rezignovať z pozície syna – VIDEO
Europoslanec Martin Hojsík (Progresívne Slovensko/Renew Europe) odmieta, že by kauza spojená s matkou lídra PS
17.3.2026 (SITA.sk) - Europoslanec Martin Hojsík (Progresívne Slovensko/Renew Europe) odmieta, že by kauza spojená s matkou lídra PS Michala Šimečku mala nejaký zásadný vplyv na preferencie hnutia. V relácii Mira Frindta PubliQ tak reagoval na otázky týkajúce sa projektu Fórum, na ktorom sa podieľa Šimečkova matka Marta Šimečková.
Nedávny pokles preferencií progresívcov podľa neho súvisí skôr s inými faktormi. „Podľa mňa tam to trochu bolo aj o tom, že ten január bol z našej strany taký menej akčný,“ uviedol Hojsík s tým, že parlament v tom období nezasadal.
V súvislosti s kritikou zo strany premiéra Roberta Fica (Smer-SD) voči Šimečkovej matke zdôraznil, že ide o dlhodobú snahu diskreditovať predsedu PS a podľa jeho slov sa vládna moc snaží nájsť akékoľvek pochybenia. „Dva a pol roka intenzívne pracujú na tom, aby našli čokoľvek na Michala Šimečku,“ povedal.
Pripustil, že audit identifikoval pochybenia v účtovníctve organizácie, ktoré podľa neho jej predstavitelia priznali. Zároveň však odmietol spájanie tejto témy s predsedom PS. „Za čo? Ona veľmi jasne povedala, že preberá zodpovednosť, ale za hriechy rodičov trestali deti komunisti a fašisti,“ vyhlásil Hojsík.
Porovnávanie tejto kauzy s inými prípadmi vo vládnej koalícii označil za neprimerané. „Na druhej strane tu máme ministra vnútra, ktorý mení zákon, aby sa vyhol exekúcii, máme tu obžalovaného podpredsedu parlamentu. Takže pre mňa to je naozaj ťažko porovnateľné, a niečo, čo je úplne nechutné zo strany vládnej koalície,“ dodal.
Na otázku, či kauza môže predstavovať reputačné riziko pre PS, odpovedal záporne. Podľa Hojsíka je neakceptovateľné očakávať, že by sa Šimečka dištancoval od vlastnej rodiny. „Čo má rezignovať z pozície syna? Zaprieť vlastnú mamu? To je pre mňa tak absurdné, že neviem,“ reagoval.
Europoslanec sa vyjadril aj k téme možného zastavenia eurofondov Slovensku. Nepredpokladá, že by to aktuálne hrozilo, rozhodujúci je však podľa neho ďalší postup vlády Roberta Fica. Zdôraznil, že riziko by vzniklo v prípade pokračovania krokov, ktoré by oslabovali právny štát alebo pravidlá čerpania európskych financií.
Podľa jeho slov Európska komisia sleduje dodržiavanie práva aj ochranu rozpočtu Európskej únie. Pripomenul, že ide o spoločné pravidlá, na ktorých sa členské štáty dohodli. „To nie je žiadny diktát, to je spoločné rozhodovanie. No a v slušnej spoločnosti sa pravidlá majú dodržiavať,“ uviedol Hojsík.
V diskusii o podozreniach z podvodov zdôraznil, že problém nemusí byť len individuálny, ale môže súvisieť so systémovým oslabením kontrolných mechanizmov. Za kľúčové riziko označil zásahy do schopnosti štátu vyšetrovať korupciu.
Zdroj: SITA.sk - Europoslanec Hojsík sa pýta, či má Šimečka pre kauzu matky rezignovať z pozície syna – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Dlhodobá snaha o diskreditáciu
Reputačné riziko pre Progresívne Slovensko?
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Pellegrini venuje zvýšenie svojho platu Lige proti rakovine, reaguje tak na kritiku rastúcich príjmov politikov
Pellegrini venuje zvýšenie svojho platu Lige proti rakovine, reaguje tak na kritiku rastúcich príjmov politikov