Utorok 17.3.2026
Meniny má Ľubica
Archív správ
17. marca 2026
Úrad na ochranu oznamovateľov bude naďalej fungovať, parlament schválil zrušenie zákona
17.3.2026 (SITA.sk) - Parlament schválil zrušenie zákona, ktorým sa mal zrušiť Úrad na ochranu oznamovateľov. Zmenu schválili prostredníctvom „prílepku” k novelizácii Trestného zákona.
„Zrušenie zákona vnímame ako krok, ktorý odstraňuje vzniknutú právnu neistotu. Veríme, že v budúcnosti bude reformné plány v oblasti ochrany oznamovateľov sprevádzať odborná a vecná diskusia,” zareagovali z Úradu na ochranu oznamovateľov s tým, že sú pripravení sa do takejto diskusie zapojiť a poskytnúť svoje skúsenosti a dáta tak, aby bola právna úprava v súlade európskymi štandardami.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) pred pár týždňami oznámil, že koaliční partneri sa dohodli na zrušení decembrovej novely zákona o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov. Spornú legislatívu označil za „legislatívnu mŕtvolu“, zároveň však trval na tom, že vláda má výhrady voči fungovaniu úradu, ktorý podľa nej neoprávnene pomáhal vyšetrovateľom a policajtom pôsobiacim v rokoch 2020 až 2023.
Podľa Fica ide o neúčinný zákon, ktorý vláde komplikuje presadzovanie jej priorít v oblasti energetiky či ústavných otázok. O ďalšom postupe chce koalícia diskutovať v budúcnosti. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) doplnil, že hoci vláda považuje obsah zákona za vecne správny, aktuálna situácia podľa jeho slov ohrozuje ďalšie čerpanie prostriedkov z Plánu obnovy.
„Kvôli časovej komplikácii s podaním na ústavnom súde je ohrozené poskytnutie ďalších platieb z Plánu obnovy. Musíme konať v kontexte rozhodnutia Ústavného súdu SR,“ uviedol.
Koaliční poslanci 12. decembra 2025 prelomili veto prezidenta a schválili zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov, ktorý mal od 1. januára 2026 nahradiť nový úrad. Ústavný súd Slovenskej republiky však 17. decembra dočasne pozastavil účinnosť zákona a návrh skupiny 63 poslancov Národnej rady SR prijal na ďalšie konanie. Pred niekoľkými týždňami zároveň Európska komisia začala voči Slovensku konanie v súvislosti s touto legislatívou.
Zdroj: SITA.sk - Úrad na ochranu oznamovateľov bude naďalej fungovať, parlament schválil zrušenie zákona © SITA Všetky práva vyhradené.
