Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 17.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ľubica
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

17. marca 2026

Pellegrini venuje zvýšenie svojho platu Lige proti rakovine, reaguje tak na kritiku rastúcich príjmov politikov


Tagy: konsolidácia verejných financií Prezident Slovenskej republiky

Prezident SR Peter Pellegrini akékoľvek zvýšenie svojej súčasnej mzdy venuje Lige proti rakovine. Informovali o tom z



Zdieľať
6930710a339ca821558782 676x451 17.3.2026 (SITA.sk) - Prezident SR Peter Pellegrini akékoľvek zvýšenie svojej súčasnej mzdy venuje Lige proti rakovine. Informovali o tom z Kancelárie prezidenta (KP) SR. Pripomenuli tiež, že o plate hlavy štátu rozhodujú poslanci Národnej rady SR. „Ocenil som, že v čase konsolidácie verejných financií pristúpili vlani poslanci k zmrazeniu svojich platov na najbližšie dva roky. Vo výslednej podobe zákona však zo zmrazenia platov vyňali prezidenta, členov vlády, generálneho prokurátora, sudcov i ďalších štátnych funkcionárov,“ uviedol Pellegrini deklarujúc, že akúkoľvek zvýšenú čiastku z tohto dôvodu venuje priamo Lige proti rakovine


KP SR tiež v tejto súvislosti pripomenula, že v dôsledku konsolidačných opatrení poklesol tento rok čistý plat prezidenta o viac ako dvetisíc eur mesačne. V súčasnosti tak Pellegrini pri porovnaní čistých platov nie je najviac zarábajúcim slovenským politikom.

„Plat prezidenta je zo zákona štvornásobkom základného platu poslanca Národnej rady SR, ku ktorému dostáva zákonom presne stanovené paušálne náhrady vo výške 1 327 eur. Celá táto suma podlieha odvodom a daniam, ktoré sú na základe posledného konsolidačného balíka pre ústavných činiteľov zvýšené,” uviedli z KP SR.

Zvyšovanie platov prezidenta, premiéra či ministrov kritizovali viaceré opozičné subjekty. Podľa Hnutia Slovensko boli platy poslancov symbolicky upravené, zmrazenie platov sa ale nevzťahovalo na prezidenta a členov vlády a ich príjmy rastú na základe aktuálnej priemernej mzdy. Podpredseda hnutia Július Jakab tvrdil, že hlave štátu by sa mal zvýšiť plat o približne 1 100 eur mesačne.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini venuje zvýšenie svojho platu Lige proti rakovine, reaguje tak na kritiku rastúcich príjmov politikov © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 