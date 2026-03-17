Utorok 17.3.2026
Meniny má Ľubica
17. marca 2026
Pellegrini venuje zvýšenie svojho platu Lige proti rakovine, reaguje tak na kritiku rastúcich príjmov politikov
Prezident SR Peter Pellegrini akékoľvek zvýšenie svojej súčasnej mzdy venuje Lige proti rakovine. Informovali o tom z
17.3.2026 (SITA.sk) - Prezident SR Peter Pellegrini akékoľvek zvýšenie svojej súčasnej mzdy venuje Lige proti rakovine. Informovali o tom z Kancelárie prezidenta (KP) SR. Pripomenuli tiež, že o plate hlavy štátu rozhodujú poslanci Národnej rady SR. „Ocenil som, že v čase konsolidácie verejných financií pristúpili vlani poslanci k zmrazeniu svojich platov na najbližšie dva roky. Vo výslednej podobe zákona však zo zmrazenia platov vyňali prezidenta, členov vlády, generálneho prokurátora, sudcov i ďalších štátnych funkcionárov,“ uviedol Pellegrini deklarujúc, že akúkoľvek zvýšenú čiastku z tohto dôvodu venuje priamo Lige proti rakovine
KP SR tiež v tejto súvislosti pripomenula, že v dôsledku konsolidačných opatrení poklesol tento rok čistý plat prezidenta o viac ako dvetisíc eur mesačne. V súčasnosti tak Pellegrini pri porovnaní čistých platov nie je najviac zarábajúcim slovenským politikom.
„Plat prezidenta je zo zákona štvornásobkom základného platu poslanca Národnej rady SR, ku ktorému dostáva zákonom presne stanovené paušálne náhrady vo výške 1 327 eur. Celá táto suma podlieha odvodom a daniam, ktoré sú na základe posledného konsolidačného balíka pre ústavných činiteľov zvýšené,” uviedli z KP SR.
Zvyšovanie platov prezidenta, premiéra či ministrov kritizovali viaceré opozičné subjekty. Podľa Hnutia Slovensko boli platy poslancov symbolicky upravené, zmrazenie platov sa ale nevzťahovalo na prezidenta a členov vlády a ich príjmy rastú na základe aktuálnej priemernej mzdy. Podpredseda hnutia Július Jakab tvrdil, že hlave štátu by sa mal zvýšiť plat o približne 1 100 eur mesačne.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini venuje zvýšenie svojho platu Lige proti rakovine, reaguje tak na kritiku rastúcich príjmov politikov © SITA Všetky práva vyhradené.
