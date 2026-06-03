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03. júna 2026

Europoslanec sa po pobyte v špinavom štrasburskom hoteli rozhodol vyhľadať lekársku pomoc


Tagy: europoslanec Hotely Hygiena Vyšetrenie

Sťažnosť na hygienu v hoteli opäť otvorila otázku mesačných presunov Európskeho parlamentu medzi Bruselom a Štrasburgom. Jeden z poslancov



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gettyimages 1371804418 676x451 3.6.2026 (SITA.sk) - Sťažnosť na hygienu v hoteli opäť otvorila otázku mesačných presunov Európskeho parlamentu medzi Bruselom a Štrasburgom.

Jeden z poslancov Európskeho parlamentu (EP) musel po pobyte v hoteli počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu vyhľadať lekársku pomoc pre problémy spojené s hygienickými podmienkami ubytovania.


Vyplýva to zo zápisnice zo stretnutia interného administratívneho orgánu parlamentu, píše portál Politico.


Podľa dokumentu išlo o „prípad nedostatočnej hygieny v hoteli počas služobnej cesty“, ktorý viedol k tomu, že dotknutý europoslanec vyhľadal ošetrenie v zdravotnej službe Európskeho parlamentu.



Hygienické problémy


Prípad na zasadnutí z 29. apríla otvoril luxemburský europoslanec Marc Angel zo skupiny socialistov. Médiám odmietol prezradiť meno postihnutého poslanca aj názov hotela, uviedol však, že incident poukázal na potrebu vytvoriť systém riešenia hygienických problémov počas služobných ciest europoslancov a zamestnancov parlamentu.


Takýto mechanizmus by podľa neho umožnil rýchle nahlasovanie problémov cestovnej agentúre parlamentu a prípadné vyradenie nevhodných hotelov zo zoznamu odporúčaného ubytovania.



Obrovské náklady


Podľa zdrojov oboznámených s prípadom sa incident odohral v Štrasburgu počas plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu. Jeden zo zdrojov uviedol, že hotel nepatril medzi oficiálne odporúčané zariadenia parlamentnej cestovnej agentúry CWT.


Prípad opäť oživil dlhodobú kritiku pravidelných presunov Európskeho parlamentu medzi Bruselom a Štrasburgom. Kritici tvrdia, že systém je finančne nákladný, logisticky komplikovaný a environmentálne neudržateľný.


Európsky dvor audítorov už v roku 2014 odhadol, že udržiavanie druhého sídla parlamentu v Štrasburgu stojí daňových poplatníkov približne 114 miliónov eur ročne.




Zdroj: SITA.sk - Europoslanec sa po pobyte v špinavom štrasburskom hoteli rozhodol vyhľadať lekársku pomoc © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: europoslanec Hotely Hygiena Vyšetrenie
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