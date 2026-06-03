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03. júna 2026

V procese týkajúcom sa káuz Donovaly a Báč vyčlenili jednu obžalovanú na samostatné konanie, obhajcu nemá


Tagy: kauza Báč kauza Donovaly Súdy

Klientka mu údajne zakázala prísť na súd a vypovedala mu plnú moc. V procese týkajúcom sa káuz Donovaly a



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3.6.2026 (SITA.sk) - Klientka mu údajne zakázala prísť na súd a vypovedala mu plnú moc.


V procese týkajúcom sa káuz Donovaly a Báč vylúčil Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici obžalovanú Janu Šlachtovú na samostatné konanie.

Informoval o tom Denník N s tým, že Šlachtová prišla ešte v utorok 2. júna na súd s tým, že sa nikdy nevzdala povinnej obhajoby, ako tvrdil jej obhajca Rastislav Palovič, a senát Romana Púchovského presviedčala, že podpis na predloženom vyhlásení nie je jej.

Údajne mu zakázala prísť na súd


Senát sa následne pokúsil spojiť s Palovičom. Predseda senátu Púchovský v tejto súvislosti v stredu uviedol, že advokát je na dovolenke v Grécku, klientka mu zakázala prísť na súd a vypovedala mu plnú moc.

"Obžalovaná poprela, že by zakázala prísť advokátovi na súd. Naopak, bola by rada, ak by prišiel a celú záležitosť vysvetlil. Potvrdila však, že mu v utorok vypovedala plnú moc. Ostala tak bez obhajcu, hoci v tomto prípade je povinná obhajoba. Senát preto rozhodol, že buď si do siedmich dní zvolí sama advokáta, alebo jej ho ustanoví súd," uviedol Denník N.

Priznala sa


Pripomenul pritom, že Šlachtová sa v úvode konania na rozdiel od Mariana Kočnera a ďalšieho obžalovaného Petra Pechu priznala. "V jej prípade sa preto nevykonávalo dokazovanie do potvrdenia viny, ale len do výšky trestu. Teraz o tom bude súd rozhodovať samostatne a senát pokračuje v konaní len s Kočnerom a Pechom," informoval denník.

Prípad známy ako Donovaly sa podľa Denníka N týka podozrení z daňových podvodov pri prevodoch hotelov Residence a Šport, za ktorými stál Marian Kočner. "Konanie sa týka aj vytunelovania spoločnosti Welten, ktorá stála za golfovým areálom v Báči," pripomenul denník.


Zdroj: SITA.sk - V procese týkajúcom sa káuz Donovaly a Báč vyčlenili jednu obžalovanú na samostatné konanie, obhajcu nemá © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: kauza Báč kauza Donovaly Súdy
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