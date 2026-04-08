 Streda 8.4.2026
 Meniny má Albert
 Z domova

08. apríla 2026

Ferenčák sa nevzdá poslaneckého mandátu, situáciu nazval politickou perzekúciou


Tagy: Minister vnútra SR Poslanecký mandát

Poslanec Ján Ferenčák, ktorého vylúčili z koaličnej strany Hlas-SD, sa nevzdá poslaneckého mandátu v súvislosti s ...



8.4.2026 (SITA.sk) - Poslanec Ján Ferenčák, ktorého vylúčili z koaličnej strany Hlas-SD, sa nevzdá poslaneckého mandátu v súvislosti s dianím okolo jeho osoby. Uviedol to v stredu pre médiá v súvislosti s výsluchom na Úrade boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) v Banskej Bystrici. Ako politik zdôraznil, má „čisté ruky“ a vie všetko zdôvodniť. Ferenčák tiež vyhlásil, že existuje zámer zastrašiť ho.


Aby som ako ústavný činiteľ nevyjadroval svoj názor, aby som hlasoval tak, ako si prajú tí, ktorí v tomto štáte to vedú,“ skonštatoval poslanec. Doplnil, že celá vec je politickou perzekúciou s nasadením bezpečnostných zložiek. „Takto sa správala ŠtB,“ povedal poslanec s tým, že zadanie išlo od ministra vnútra a predsedu Hlasu-SD Matúša Šutaja Eštoka.

Celá kauza sa podľa Ferenčáka týka dvoch záležitostí. V prvej, týkajúcej sa zaisteného majetku, je v pozícii podozrivého a v druhej vystupuje ako svedok. „Doteraz nie som obvinený, čo je zvláštne, pretože došlo aj k zaisteniu majetku,“ dodal.


V súvislosti s poslancom Jánom Ferenčákom, ktorého vylúčili z koaličnej strany Hlas-SD, sa vo verejnom priestore objavilo video údajne z roku 2023, na ktorom je poslanec a primátor Kežmarku Ferenčák s neznámou osobou a hovorí sa o odovzdaní čiastky 45-tisíc eur. Ďalších 75-tisíc eur malo byť zaslaných na účet. Ferenčnák v tejto súvislosti argumentuje, že išlo pôžičku. Taktiež hovorí o snahách o kriminalizáciu jeho osoby, ktoré sa podľa neho stupňujú.

Podľa medializovaných informácii zároveň Krajská prokuratúra v Prešove koncom februára vydala príkaz na zaistenie nehnuteľností Ferenčákovej rodinnej spoločnosti Jazuna. Príkaz podľa portálu Aktuality.sk spočíval v zákaze nakladania s tromi stavebnými parcelami v lokalite Suchá Hora v Kežmarku.




Zdroj: SITA.sk - Ferenčák sa nevzdá poslaneckého mandátu, situáciu nazval politickou perzekúciou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister vnútra SR Poslanecký mandát
