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26. októbra 2026
Európska komisia chce spolupracovať so samosprávami. Peter Stano zdôraznil ich význam pre Slovensko
Tagy: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 miestne voľby 2026 Plán obnovy a odolnosti SR regionálne voľby Slovensko Samosprávy Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Podotkol, že práve tu sú najviac viditeľné prínosy členstva Slovenska v Európskej únii cez projekty financované z európskych fondov či z Plánu obnovy a odolnosti. Vedúci Zastúpenia
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26.10.2026 (SITA.sk) - Podotkol, že práve tu sú najviac viditeľné prínosy členstva Slovenska v Európskej únii cez projekty financované z európskych fondov či z Plánu obnovy a odolnosti.
Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano v súvislosti s miestnymi a regionálnymi voľbami zablahoželal všetkým novozvoleným i znovuzvoleným predstaviteľom samospráv a vyjadril ochotu na aktívnu spoluprácu.
„Miestna samospráva je vzhľadom na svoju blízkosť k občanovi základný prvok úspešného fungovania štátu a najdôležitejší element v konštrukcii Európskej únie a jej princípu subsidiarity,“ vyzdvihol Stano význam samospráv na lokálnej úrovni. Podotkol, že práve tu sú najviac viditeľné prínosy členstva Slovenska v Európskej únii cez projekty financované z európskych fondov či z Plánu obnovy a odolnosti. Vďaka týmto zdrojom majú slovenské obce a mestá mnohé nové či zmodernizované zdravotnícke zariadenia, nemocnice, zateplené budovy, elektrické nabíjacie stanice a dopravnú infraštruktúru.
Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)
„Nastávajúce obdobie bude pre miestne a regionálne samosprávy dôležité z viacerých dôvodov,“ upozornil vedúci Zastúpenia EK. Okrem iného spomenul pripravované zmeny vo filozofii využívania európskych prostriedkov od roku 2028, ktoré prinesie nový sedemročný rozpočet EÚ.
„Objem a spôsob uvoľnenia plánovaných približne 20 miliárd eur pre Slovensko budú závisieť od kvality Národného plánu regionálneho partnerstva (NRPP),“ vysvetlil Stano. Tento plán na národnej úrovni je zodpovednosťou slovenských úradov a mal by obsahovať strategickú víziu využitia európskych financií tak, aby výsledkom boli udržateľné investície do kľúčových oblastí s dopadom na reformy a nastavenie parametrov slovenskej ekonomiky pre budúcnosť.
Na záver Stano zdôraznil pripravenosť Zastúpenia Európskej komisie na spoluprácu s miestnymi predstaviteľmi, či už v rámci zoskupení SK8, ZMOS, Únie miest Slovenska alebo individuálne. Cieľom je, aby samosprávy čo najviac profitovali z európskych financií v prospech občanov, pre ktorých sú určené.
Zdroj: SITA.sk - Európska komisia chce spolupracovať so samosprávami. Peter Stano zdôraznil ich význam pre Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.
Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano v súvislosti s miestnymi a regionálnymi voľbami zablahoželal všetkým novozvoleným i znovuzvoleným predstaviteľom samospráv a vyjadril ochotu na aktívnu spoluprácu.
„Miestna samospráva je vzhľadom na svoju blízkosť k občanovi základný prvok úspešného fungovania štátu a najdôležitejší element v konštrukcii Európskej únie a jej princípu subsidiarity,“ vyzdvihol Stano význam samospráv na lokálnej úrovni. Podotkol, že práve tu sú najviac viditeľné prínosy členstva Slovenska v Európskej únii cez projekty financované z európskych fondov či z Plánu obnovy a odolnosti. Vďaka týmto zdrojom majú slovenské obce a mestá mnohé nové či zmodernizované zdravotnícke zariadenia, nemocnice, zateplené budovy, elektrické nabíjacie stanice a dopravnú infraštruktúru.
Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)
„Nastávajúce obdobie bude pre miestne a regionálne samosprávy dôležité z viacerých dôvodov,“ upozornil vedúci Zastúpenia EK. Okrem iného spomenul pripravované zmeny vo filozofii využívania európskych prostriedkov od roku 2028, ktoré prinesie nový sedemročný rozpočet EÚ.
„Objem a spôsob uvoľnenia plánovaných približne 20 miliárd eur pre Slovensko budú závisieť od kvality Národného plánu regionálneho partnerstva (NRPP),“ vysvetlil Stano. Tento plán na národnej úrovni je zodpovednosťou slovenských úradov a mal by obsahovať strategickú víziu využitia európskych financií tak, aby výsledkom boli udržateľné investície do kľúčových oblastí s dopadom na reformy a nastavenie parametrov slovenskej ekonomiky pre budúcnosť.
Na záver Stano zdôraznil pripravenosť Zastúpenia Európskej komisie na spoluprácu s miestnymi predstaviteľmi, či už v rámci zoskupení SK8, ZMOS, Únie miest Slovenska alebo individuálne. Cieľom je, aby samosprávy čo najviac profitovali z európskych financií v prospech občanov, pre ktorých sú určené.
Zdroj: SITA.sk - Európska komisia chce spolupracovať so samosprávami. Peter Stano zdôraznil ich význam pre Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 miestne voľby 2026 Plán obnovy a odolnosti SR regionálne voľby Slovensko Samosprávy Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
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